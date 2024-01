Đồng Nai: Mánh khóe bán "cục đá hơn 300 tỉ"

Ngày 7-1, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Võ Quang Trực, Nguyễn Công Hậu cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Tuyết Lan, Nguyễn Thị Hiệp về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Trịnh Thị Chi, tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Hiện Công an đã thu hồi được số tiền gần 1 tỉ đồng.

Cục đá được các đối tượng lừa bán 2,1 tỉ đồng

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, trong vụ án này, Võ Quang Trực (tên giả Nguyễn Quốc Hải) và Nguyễn Thị Tuyết Lan được xác định là vai trò chủ mưu. Các đối tượng đã bàn bạc, lên kế hoạch lừa đảo vợ chồng ông N. và bà M. để chiếm đoạt số tiền lớn.

Để thực hiện hành vi, Lan nhờ con trai ruột là Hậu làm 2 thẻ CCCD giả mang tên Nguyễn Quốc Hải và Kim Sa Ni. Lan đưa thẻ CCCD giả cho Trực sử dụng thực hiện hành vi phạm tội.

Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi và xảo quyệt. Trực và Lan đã bàn bạc, thuê nhà tại tỉnh Bình Dương, TP HCM và Đồng Nai, dựng lên màn kịch với sự phân vai chi tiết.

Với tên giả là Hải, Trực nói với ông N., nếu giúp bán được cục đá được quảng cáo rất quý đúng giá 306 tỉ đồng thì ông N. sẽ được hưởng 4%/trên tổng số tiền bán (tương đương khoảng 12 tỉ đồng). Trực nói sẽ vận chuyển cục đá ra ngoài Hà Nội để giao cho ông N. bảo quản.

Nếu ông N. muốn giữ cục đá thì phải đưa cho Trực số tiền 3 tỉ đồng để làm tin. Trong trường hợp nếu ông N. không bán được cục đá thì Trực sẽ trả lại 80% số tiền ông N. đã đưa trước đó.

5 đối tượng đã bị bắt giữ, khởi tố

Đến trưa 24-12, ông N. cùng vợ là bà M. đi máy bay từ Hà Nội vào TP HCM gặp Trực để tiếp tục đặt vấn đề mua cục đá.

1 ngày sau đó, Trực hẹn gặp vợ chồng ông N. và Nguyễn Thị Tuyết Lan ra quán cà phê ở xã Gia Canh, huyện Định quán để nói chuyện, thống nhất sẽ bán cục đá cho ông N với giá 2,1 tỉ đồng.

Để tạo niềm tin, Tuyết Lan đã thoả thuận với ông N. chuẩn bị số tiền hơn 1,6 tỉ đồng và Lan góp thêm số tiền 440 triệu đồng (tổng số tiền là 2,1 tỷ đồng) mang đến nhà của Trực thuê trên Quốc lộ 20, thuộc thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú để thực hiện quy trình hợp đồng mua bán, vận chuyển viên đá quý về Hà Nội.

Trong quá trình di chuyển, vợ chồng ông N. phát hiện mình bị lừa nên trình báo công an.

Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 2,1 tỉ đồng của vợ chồng ông N., Trực đã đưa cho Nguyễn Thị Tuyết Lan 1 tỉ 125 triệu đồng (trong đó có 440 triệu đồng tiền của Lan giả góp chung với ông N.) và các đối tượng khác từ 12 triệu đến 164 triệu đồng.