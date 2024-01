Nhẫn tâm lừa bán bé gái qua biên giới để lấy 30 triệu đồng tiền công

Đối tượng Lữ Thị Quế

Ngày 5/1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Tương Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Lữ Thị Quế (SN 1972), trú tại bản Chẳm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, để điều tra, làm rõ hành vi mua bán trẻ em, qua đó giải cứu thành công 1 nạn nhân.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tương Dương phát hiện một đường dây nghi vấn về hoạt động mua bán trẻ em xảy ra trước đây trên địa bàn với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Sau khi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xoá.

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án xác định, vào khoảng tháng 5/2016, Lữ Thị Quế tiếp cận L.T.L. (SN 2002, khi đó 14 tuổi), trú tại bản Minh Thành, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Lợi dụng L. có hoàn cảnh khó khăn, bằng các thủ đoạn, Lữ Thị Quế đã dụ dỗ, lôi kéo L.T.L. đồng ý đi sang biên giới rồi bán L. cho một người đàn ông nước ngoài lấy làm vợ với số tiền gần 300 triệu đồng. Lữ Thị Quế hưởng lợi khoảng 30 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, ngày 27/12/2023, Công an huyện Tương Dương phá thành công chuyên án, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lữ Thị Quế về hành vi mua bán trẻ em. Hiện, chuyên án đang được Công an huyện Tương Dương tiếp tục được đấu tranh, mở rộng.

Trước đó, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ, nâng cao nhận thức, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh; có ý thức cảnh giác, nắm và nhận diện được các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh, di cư trái phép, mua bán người và những hậu quả, hệ lụy của việc xuất cảnh, trốn ở lại nước ngoài cư trú, lao động bất hợp pháp, không để các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo.

Khi có nhu cầu xuất cảnh ra nước ngoài, người dân cần liên hệ các cơ quan chức năng có thẩm quyền, các công ty du lịch, xuất khẩu lao động uy tín có giấy phép lữ hành quốc tế, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để được tư vấn, hướng dẫn về thủ tục; không nghe và làm theo các đối tượng môi giới, tổ chức để được xuất cảnh hợp pháp.

Đối với những người bị hại cần xóa bỏ tâm lý mặc cảm, sợ bị trả thù, sợ ảnh hưởng đến danh dự nên không khai báo, khó khăn cho cơ quan chức năng trong công tác xác minh, giải quyết vụ việc liên quan.

Không tiếp tay, tham gia các hoạt động môi giới, tổ chức, đưa dẫn, giúp sức, xúi giục người khác xuất nhập cảnh trái phép; kịp thời thông báo, tố giác các đối tượng có hoạt động tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép cho cơ quan chức năng để phòng ngừa, ngăn chặn và điều tra, xử lý.

Lực lượng Công an tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước, tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi xuất cảnh, tổ chức xuất cảnh trái phép, nhằm giữ vững an ninh, trật tự, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam và các tổ chức, doanh nghiệp.