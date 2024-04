Đồng hành cùng sĩ tử 2K6, HUFLIT không tăng học phí năm học 2024 - 2025

HUFLIT hiện đang nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đợt 1 từ nay cho đến hết ngày 30/4/2024. Thí sinh có thể nộp xét tuyển học bạ tại HUFLIT theo 2 phương thức: Xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT học kỳ II lớp 11 và học kỳ I lớp 12 hoặc xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT lớp 12. Ngoài ra, kể từ ngày 01/5 HUFLIT bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển bằng điểm thi ĐGNL do ĐH Quốc Gia TP.HCM tổ chức. Một số lưu ý dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển tại HUFLIT: Thời gian xét tuyển: - Đợt 1: Từ nay đến đến 30/4/2024. - Đợt 2: Từ ngày 01 đến 31/5/2024. Hồ sơ xét tuyển: Phiếu đăng ký xét tuyển; Bản sao học bạ THPT có công chứng; Các giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có); Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (chỉ dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2023 về trước); Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ. Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; Nếu thí sinh đăng ký xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực 2024 do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức thì cần có kết quả đạt từ ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu do Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh quy định.