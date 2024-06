Động đất 5,9 độ làm rung chuyển các khu vực trên Bán đảo Noto (Nhật Bản)

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trận động đất xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay (theo giờ địa phương), tâm chấn chủ yếu ở Bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa và nằm ở độ sâu khoảng 10 km. Trận động đất làm rung chuyển hàng loạt các khu vực thuộc tỉnh miền Trung Nhật Bản, trong đó tại các thành phố Wajima, Suzu, thị trấn Noto…, cường độ địa chấn cấp độ 5+ đã được quan sát thấy. Khoảng 10 phút sau trận động đất này, các cơn dư chấn với cường độ địa chấn cấp 4 cũng xảy ra ở thành phố Nanao, thị trấn Anamizu, thuộc tỉnh Ishikawa và các vùng Joetsu, Chuetsu của tỉnh Niigata. Tại các khu vực như Tohoku, Hokuriku, Kanto-Koshin, Tokai, Kinki, vùng Chugoku và Shikoku cũng xảy ra các cơn dư chấn với cường độ từ 1 - 3.

Động đất có độ lớn 5,9 tại Ishikawa, Nhật Bản vào sáng nay (03/06). Ảnh: NHK

Đã không có cảnh báo sóng thần được đưa ra. Tuy nhiên, chính quyền địa phương và các chuyên gia địa chất tại Nhật Bản tiếp tục đưa ra cảnh báo về khả năng xảy ra các trận động đất lớn khác trong tương lai, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa những khu vực sườn núi, tòa nhà có nguy cơ bị sập, đổ kể từ sau trận động đất kinh hoàng xảy ra vào ngày đầu năm mới:

“Những khu vực đã trở nên nguy hiểm mất an toàn hơn do lở đất, đá rơi, tất cả mọi người dân cần cẩn trọng trước khả năng xảy ra các dư chấn lớn khác nhau cũng như các trận mưa lớn trong tương lai. Đặc biệt, ở những khu vực đã từng xảy ra rung chuyển mạnh, tất cả hãy sẵn sàng với khả năng xảy ra các dư chấn lớn với cấp độ 5 trở lên”.

Cũng theo các chuyên gia, qua đánh giá, phân tích vị trí, độ sâu cũng như các cơ chế liên quan của trận động đất xảy ra vào sáng nay, có nhiều điểm tương đòng với trận động đất xảy ra vào ngày đầu Năm mới trên Bán đảo Noto, làm ít nhất 230 người thiệt mạng. Nhiều khả năng đây là dư chấn của trận động đất đó nhưng với cường độ thấp hơn nên không xảy ra sóng thần.

Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa, tỉnh Niigata. Ảnh: NHK

Tính đến 11 giờ trưa nay (theo giờ địa phương), chưa có thông tin về thương tích nào do trận động đất gây ra, tuy nhiên, ít nhất 3 ngôi nhà được xác nhận đã bị sập tại tỉnh Ishikawa. Tại nhà máy điện hạt nhân Shiga ở thị trấn Shiga, tỉnh Ishikawa, cho đến nay vẫn chưa có bất thường nào được xác nhận do trận động đất gây ra, đồng thời được xác nhận chưa có sự thay đổi nào về giá trị tại các trạm quan trắc đo mức độ phóng xạ xung quanh nhà máy điện hạt nhân này.

Theo Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản, sau khi xảy ra động đất, một số tuyến đường quốc lộ thuộc tỉnh Ishikawa đã phải tạm thời đóng cửa trong vài giờ để đảm bảo an toàn. Một số tuyến tàu cao tốc và nhiều tuyến đường sắt khác cũng bị tạm đình chỉ do mất điện sau động đất. Trong khi đó, các chuyến bay đi lại tại Ishikawa cũng được xác nhận không bị ảnh hưởng do trận động đất gây ra.

Một trong 3 ngôi nhà bị sập do động đất. Ảnh: NHK

Để ứng phó kịp thời với các trận động đất xảy ra trên Bán đảo Noto, Chính phủ Nhật Bản đang tiến hành thu thập thông tin và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thông qua Văn phòng Ứng phó khẩn cấp, thuộc Văn phòng Thủ tướng.