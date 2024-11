Dòng chữ lạ trên chiếc mặt nạ của Thanh Thủy tại Miss International 2024

Trong hành trình dự thi Miss International 2024 diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản), Huỳnh Thị Thanh Thuỷ cùng dàn thí sinh các nước đã có nhiều màn tương tác vui vẻ với nhau. Cuối tháng 10 vừa qua, trên kênh TikTok cá nhân, Thanh Thuỷ cũng hào hứng khoe quà làm quen cực dễ thương mà cô nhận được từ bạn cùng phòng kiêm đại diện nước chủ nhà - người đẹp Mei Ueda.

Món quà là 1 chiếc mặt nạ giấy in hình gấu vô cùng ngộ nghĩnh. Phía dưới bình luận của video, dân tình không khỏi thích thú với sự đáng yêu của chiếc mặt nạ này, trong đó có cả Hoa hậu Đoàn Thiên Ân.

Chiếc mặt nạ dưỡng da có thiết kế dễ thương được Thanh Thủy sử dụng. Được biết đây là món quà làm quen do Miss Japan tặng cô

Không chỉ sở hữu thiết kế đậm chất "cute phô mai que", chiếc mặt nạ còn nổi bật với dòng chữ tiếng Nhật được in ngay trước trán. Thanh Thuỷ cũng nhanh chóng bị thu hút và lập tức hỏi Miss Japan về ý nghĩa của dòng chữ này.

Dòng chữ "lạ" trên chiếc mặt nạ

Hoá ra, dòng chữ がんばるモン trên mặt nạ có nghĩa là I'll do my best (Tạm dịch: Tôi sẽ cố gắng hết sức). Chi tiết thú vị này khiến Thanh Thuỷ ngay lập tức thốt lên: So meaningful (Tạm dịch: Thật là ý nghĩa). Bên cạnh đó, người đẹp còn đùa rằng dòng chữ nghe không mấy liên quan khi được in trên 1 sản phẩm làm đẹp: It not related to this mask (Tạm dịch: Chúng thật sự không liên quan đến chiếc mặt nạ này).

Được biết, chiếc mặt nạ vừa đáng yêu vừa thú vị là phiên bản mặt nạ gấu Kumamon - một linh vật cực nổi tiếng tại xứ sở hoa anh đào. Ở Nhật Bản, Kumamon không chỉ thịnh hành với các thiết kế thời trang, đồ chơi, đồ gia dụng... mà còn gắn liền với các món đồ làm đẹp. Ngoài mặt nạ dưỡng da, Kumamon còn nhiều món skincare khác như: Kumamon Soap, Kumamon Oil, Kamamon Lotion... Mặt nạ Kumamon mà Hoa hậu Thanh Thuỷ sử dụng có giá khoảng 605 yên (~100.000 VNĐ).

Đây là một item nội địa của Nhật nên nếu muốn mua "ẻm" bạn chỉ có thể đặt trực tiếp qua các kênh mua sắm trực tuyến của Nhật hoặc thông qua các bên trung gian xách tay. Hiện tại sản phẩm chưa bán tại Việt Nam.