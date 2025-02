Đón vía Thần Tài: 1 điều nên làm, 2 điều kiêng kỵ, 3 việc cần thực hiện để tài lộc dồi dào cả năm

Ngày mùng 10 tháng Giêng được xem là ngày vía Thần Tài, một dịp quan trọng để cầu may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng cho cả năm. Theo quan niệm dân gian, đây là thời điểm vàng để thu hút năng lượng tích cực, giúp công việc làm ăn thuận lợi, tiền bạc đầy túi. Tuy nhiên, để đón nhận những điều tốt lành từ Thần Tài, bạn cần lưu ý 1 điều nên làm, 2 điều kiêng kỵ và 3 việc cần thực hiện để tài lộc luôn dồi dào, may mắn tràn đầy. Cùng khám phá những bí quyết giúp bạn đón vía Thần Tài đúng cách và hiệu quả nhất!

1 điều nên làm: Cúng Thần Tài

Thần Tài là vị thần cai quản tài lộc trong văn hóa dân gian, từ xưa đã được người dân tôn thờ. Vào ngày này, dù là thương gia hay gia đình bình thường, mọi người đều tổ chức nghi lễ cúng bái long trọng. Điều này thể hiện sự tôn kính và ngưỡng mộ đối với Thần Tài, đồng thời cầu mong Ngài ban cho tài lộc dồi dào, sự nghiệp hanh thông trong năm mới.

Cúng Thần Tài cốt ở chữ “Thành”. Đầu tiên phải dậy sớm, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới chỉnh tề để đón Thần Tài. Lễ vật cúng cũng cần được lựa chọn kỹ lưỡng, mang ý nghĩa tốt lành như trái cây, bánh kẹo, trà nước… tượng trưng cho cuộc sống ngọt ngào, sự nghiệp thành công.

Thời gian cúng Thần Tài thường được chọn vào buổi sáng, tượng trưng cho sự khởi đầu và hy vọng mới. Khi cúng, cần thành tâm chắp tay, đốt ba nén hương, hướng về tượng Thần Tài và cúi đầu vái lạy. Thông thường là làm lễ tam bái cửu khấu, mỗi lần cúi đầu đều chứa đựng lòng thành kính đối với Thần Tài.

2 điều kiêng kỵ ngày vía Thần Tài

Không động vào đồ vỡ

Theo quan niệm dân gian, nếu làm vỡ đồ vào ngày mùng 10 Tết sẽ bị coi là điều không may mắn. Vì vậy, trong ngày này, mọi người thường rất cẩn thận để tránh chạm vào hoặc làm vỡ bất kỳ đồ vật nào. Nếu chẳng may làm vỡ đồ, cũng cần nhanh chóng thực hiện các biện pháp hóa giải như nói những lời may mắn, đốt pháo… để cầu bình an, cát tường.

Không động vào kim chỉ

Kim chỉ thường sắc nhọn, mang ý nghĩa phá tài lộc. Trong ngày này, phụ nữ trong gia đình thường sẽ gác lại việc may vá, dù là vá quần áo hay thêu thùa. Công việc may vá cũng đại diện cho những việc vụn vặt. Nếu làm việc này vào ngày mùng 10, gia đình có thể sẽ rơi vào tình trạng bận rộn mà không thu được lợi ích gì.

Dẫu vậy, nhiều người cho rằng điều kiêng kỵ này không nhất thiết phải tuân thủ. Bởi đối với những người theo đuổi nghề may mặc, thời trang, thủ công dùng đến kim chỉ, vẫn có thể sử dụng ngày vía Thần Tài để khai xuân công việc của mình.

3 việc cần làm ngày vía Thần Tài

Mở cửa đón khách

Đối với các cửa hàng, việc mở cửa đón khách vào mùng 10 Tết mang ý nghĩa làm ăn phát đạt, tài lộc dồi dào trong năm mới. Vì vậy, trong ngày này, các cửa hàng thường mở cửa từ rất sớm và có những ưu đãi, quà tặng đặc biệt. Ngoài ra, họ còn dán câu đối đỏ trước cửa hàng, trên đó viết những lời chúc tốt lành, làm ăn phát đạt. Cùng với đó là treo băng rôn “Khai trương đại cát”, tạo nên không khí vui tươi, nhộn nhịp.

Nếu như ở nước ta ngày mùng 10 là ngày vía Thần Tài thì ở Trung Quốc ngày vía Thần Tài rơi vào ngày mùng 5 Tết. Trong ngày này, các cửa hàng thực hiện lễ cúng Thần Tài rất lớn.

Dọn dẹp vệ sinh

Dọn dẹp vệ sinh vào mùng 10 Tết mang ý nghĩa xua đuổi những điều xui xẻo của năm cũ. Mọi người thường dọn dẹp từ phòng khách đến phòng ngủ, từ nhà bếp đến nhà vệ sinh, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào. Việc quét dọn bụi bặm và rác rưởi cũng tượng trưng cho việc xua tan những phiền muộn và điều không may mắn trong quá khứ.

Lên kế hoạch cho tương lai

Trong ngày này, chúng ta cũng nên tích cực lên kế hoạch cho hướng phát triển tương lai của mình. Cho dù là phát triển nghề nghiệp, đầu tư tài chính hay cuộc sống gia đình… đều cần có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng. Bằng cách đặt ra những mục tiêu và kế hoạch khả thi, chúng ta có thể theo đuổi tài lộc của mình một cách hiệu quả và có mục tiêu hơn.

Dù là thành tâm cúng Thần Tài, kiêng kỵ những điều không nên làm hay tích cực thực hiện những việc cần làm, tất cả đều là mong muốn một năm mới thuận lợi hơn. Trong xã hội hiện đại với nhịp sống nhanh chóng này, chúng ta không cần phải câu nệ hoàn toàn vào tất cả các nghi thức truyền thống. Tuy nhiên, việc tiếp thu tinh thần tích cực, giữ vững những đức tính tốt đẹp như chăm chỉ, trung thực, thân thiện… mới chính là “cách đón Thần Tài” thực sự.

Chúc cho mọi độc giả đều có một năm mới tài lộc dồi dào, hạnh phúc an khang!