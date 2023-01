Đón mừng năm mới, FPT Shop tặng ưu đãi hấp dẫn khi mua laptop gaming

Không chỉ nhận lì xì ‘nặng tay’ khi mua sắm dịp Tết này, khách hàng là học sinh - sinh viên còn được tặng thêm 01 năm bảo hành, nâng tổng thời gian bảo hành lên đến 3 năm. Đây là ưu đãi độc quyền của FPT Shop, giúp các bạn yên tâm hơn khi sử dụng sản phẩm, cũng như tiết kiệm thêm được một phần chi phí nếu chẳng may laptop gặp sự cố.



FPT Shop lì xì đến 9.000.000 đồng và tặng kèm bộ quà 1.000.0000 đồng khi mua laptop gaming.

Ngoài ra, khách hàng mua laptop gaming tại FPT Shop còn được nhận thêm bộ quà game thủ trị giá đến 1.000.000 đồng gồm: chuột gaming và balo chính hãng. Nếu vẫn còn băn khoăn về chi phí, FPT Shop có ngay ưu đãi trả góp 0% lãi suất để hỗ trợ. Thủ tục trả góp tại FPT Shop rất đơn giản, chỉ cần 2 loại giấy tờ là CMND (hoặc Căn cước công dân) và Bằng lái xe (hoặc Hộ khẩu) là bạn đã có thể mang chiếc laptop gaming yêu thích về nhà.



Một số sản phẩm có mức ưu đãi nổi bật trong chương trình này như: Laptop Lenovo Gaming Legion 5 15ARH7 R5 lì xì 6.000.000 đồng, chỉ còn 25.990.000 đồng, Asus Gaming FX517ZC-HN077W/i5 lì xì 5.500.000 đồng, giá ưu đãi chỉ 23.490.000 đồng, Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IAH7 i5 lì xì 6.800.000 đồng, giá về tay còn 20.490.000 đồng, Asus TUF Gaming FX506LHB-HN188W i5 giá chỉ còn 16,990,000 đồng sau khi giảm 4.000.000 đồng, MSI Gaming GF63 Thin 11SC-663VN/i7 lì xì 2.500.000 đồng, chỉ còn 18.990.000 đồng, Gigabyte Gaming G5 GE-51VN263SH i5 lì xì 2.300.000 đồng, giá hiện tại chỉ 21.690.000 đồng.



Không kém phần hấp dẫn, FPT Shop còn triển khai chương trình "Trao ngay 68 Gian bếp Như Ý" với tổng giá trị giải thưởng lên đến 1,29 tỷ đồng. Theo đó, từ nay đến ngày 31/01 tất cả khách hàng mua sản phẩm Apple, laptop, điện thoại, gia dụng, phụ kiện, dịch vụ (không bao gồm các dịch vụ thu hộ, máy cũ, nạp thẻ) trị giá từ 200.000 đồng trở lên sẽ được tham gia chương trình quay số may mắn. Sau hơn một tháng khởi động chương trình tri ân đặc biệt, FPT Shop đã tìm ra được 26 chủ nhân may mắn nhận được phiếu mua hàng gia dụng trị giá 19.000.000 đồng. Những ưu đãi vô cùng hấp dẫn và thiết thực này sẽ thay cho lời cảm ơn chân thành cũng là lời chúc năm mới nhiều may mắn và an vui mà FPT Shop gửi đến tất cả khách hàng đã đồng hành cùng hệ thống trong suốt thời gian qua.

Được biết, FPT Shop hiện đang có hơn 164 Trung tâm laptop trên toàn quốc. Đây là những cửa hàng chuyên biệt, tập trung bày bán các sản phẩm laptop và nhiều phụ kiện có liên quan. Khách hàng chọn mua laptop tại Trung tâm laptop FPT Shop sẽ được hỗ trợ những dịch vụ hậu mãi đặc biệt, cụ thể là:



Thứ nhất, cam kết giá tốt. Với vai trò là đối tác lớn của tất cả các hãng máy tính, FPT Shop sẽ luôn luôn xây dựng giá bán, chương trình ưu đãi cùng dịch vụ hậu mãi hấp dẫn.



Thứ hai, sản phẩm đa dạng, có nhiều sản phẩm ở nhiều phân khúc khác nhau và nhiều dòng sản phẩm như: laptop gaming, laptop đồ họa - kỹ thuật, laptop mỏng nhẹ dành cho doanh nhân, laptop dành cho học sinh - sinh viên,...



Thứ ba, tư vấn chuyên nghiệp với đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên sâu.



Thứ tư, hỗ trợ nhanh. Trung tâm laptop FPT Shop có đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp và Trung Tâm hỗ trợ kỹ thuật Online sẵn sàng hỗ trợ bạn ngay lập tức.



Thứ năm, phục vụ tận tình. Với mong muốn khách hàng có trải nghiệm tốt nhất, FPT Shop có nhiều chính sách như giao hàng tận nhà, hỗ trợ khách hàng cài đặt miễn phí, tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng,..

Các sản phẩm tại FPT Shop đều là hàng chính hãng. Khách hàng có thể mua trực tiếp tại các cửa hàng, chọn mua trực tuyến hoặc gọi hotline 1800 6601 để được tư vấn.