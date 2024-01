Dọn dẹp ban thờ lỡ làm xê dịch bát hương liệu có “gặp họa”? Chuyên gia đưa ra đáp án

Việc bao sái bàn thờ cuối năm giúp không gian thờ cúng thêm gọn gàng, sạch sẽ, thoáng đãng. Đây cũng là một cách thể hiện lòng thành kính, biết ơn của con cháu đối với gia tiên. Vào tháng Chạp, thông thường, dọn dẹp bàn thờ được thực hiện sau nghi thức cúng ông Công ông Táo hoặc vào ngày tất niên (ngày cuối cùng của năm Âm lịch)

Bát hương là một trong những vật phẩm thờ cúng vô cùng quan trọng trên bàn thờ. Do đó, nhiều người truyền tai nhau xê dịch bát hương được xem là một trong những điều đại kỵ. Lý do là vì, người ta tin rằng, điều này có thể gây ảnh hưởng không tốt đến gia đạo, khởi nguồn của những điều xui rủi và không may mắn.

Từ những thông tin trên, nhiều người sẽ hoang mang lo sợ khi làm xê dịch bát hương. Tuy nhiên, Tiến sĩ Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA, cho rằng: ''Tùy theo từng gia đình và thái độ của gia chủ. Nếu trong quá trình lau dọn, gia chủ rất cẩn trọng và thành kính nhưng lỡ tay xê dịch thì không sao".

Như vậy, có thể nói, việc vô tình làm xê dịch bát hương không quá ảnh hưởng đến gia chủ. Nếu không may có đụng chạm, thì bạn có thể tham khảo cách làm sau:

Hình minh họa. Ảnh: Internet

- Dọn dẹp tro bị đổ ra bàn thờ (nếu có), lau sạch lại bằng khăn khô

- Đổ thêm tro nếp mới vào bát hương

- Dùng nước chuyên dụng để lau dọn sạch sẽ xung quanh bát hương.

- Đặt lại bát hương vào vị trí cũ và thắp hương tạ lễ

- Dọn dẹp các mảnh vỡ của bát hương (nếu có) và đem bỏ ở nơi không ô uế, hoặc nơi không bị nhiều người đi lại giẫm lên.

Để tránh tình trạng bát hương bị xê dịch, gia chủ nên bao sái bát hương cần nhẹ nhàng, cẩn thận.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo cách vệ sinh dùng máy hút bụi nhỏ. Không chỉ những ngày cuối năm, cứ khoảng 1 tuần bạn cũng có thể dùng máy hút bụi vệ sinh bàn thờ để hút bụi cho ban thờ. Cách này giúp ban thờ giữ được tình trạng sạch sẽ mà không cần tốn quá nhiều công sức.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo