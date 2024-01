Chai serum Vitamin C có đến 6,5 triệu lượt bán trên toàn hệ thống Olive Young: Dưỡng sáng ''thần tốc'', con gái Hàn mê tít

Vitamin C là thành phần có công dụng dưỡng sáng, làm mờ thâm nổi tiếng nhất trong giới skincare. Việc bổ sung Vitamin C vào chu trình dưỡng da là vô cùng cần thiết, đặc biệt là với những làn da xỉn màu, nám sạm và nhiều có mụn thâm. Lựa chọn chọn được loại mỹ phẩm chứa Vit C phù hợp, các chị em sẽ nhận thấy sự thay đổi rõ rệt qua từng ngày, cả về độ sáng lẫn độ săn chắc và đàn hồi của da.

Một năm trở lại đây, sản phẩm Goodal Green Tangerine Vita C Dark Spot Care Serum của thương hiệu mỹ phẩm Hàn Goodal nhận được đông đảo sự chú ý của giới mộ điệu. Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, thương hiệu này đã tẩu tán được hơn 6.5 triệu sản phẩm trên hệ thống bán hàng toàn cầu của Olive Young. Ngoài ra, em nó cũng đạt giải thưởng sản phẩm serum Vitamin C tốt nhất năm 2023 do Olive Young lựa chọn. Với những con số và thành tích ấn tượng này, có thể thấy được độ hot của Goodal Green Tangerine Vita C Dark Spot Care Serum đối với các tín đồ đam mê chăm da.

Goodal Green Tangerine Vita C Dark Spot Care Serum là tinh chất dưỡng sáng da với thành phần chính là Vitamin C. Ngoài ra, em nó còn được bổ sung thêm arbutin và 4% niacinamide - những thành phần hỗ trợ dưỡng sáng cho làn da từ sâu bên trong. Em serum này được coi là ''cứu tinh'' cho những làn da có đốm nâu, thâm sạm vì mụn, nắng hoặc tăng sắc tố da, đồng thời còn hỗ trợ chống oxy hóa, ngăn ngừa tình trạng lão hóa sớm, chảy xệ.

Chưa hết, chai serum đình đám của Goodal nhận về hàng chục nghìn nhận xét tích cực về khả năng thẩm thấu nhờ kết cấu dạng gel màu vàng chanh cùng hương thơm cam quýt tươi mát. Khi thoa lên da, sản phẩm dễ dàng thẩm thấu nhanh mà không hề gây bết dính hay bóng nhờn khó chịu. Do đó, dù là loại da nào, bạn cũng có thể an tâm ''apply'' em có hàng ngày.

Hiện tại, 1 chai Goodal Green Tangerine Vita C Dark Spot Care Serum đang có giá khoảng 700 - 800k. Sản phẩm cũng được bày bán rộng rãi tại Việt Nam, nên các chị em có thể dễ dàng mua được mà không cần order từ website quốc tế.

