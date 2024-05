Đòn chí mạng với Angelina Jolie

Daily Mail đưa tin ngày 22/5, Thẩm phán Lia Martin của Tòa án Tối cao Los Angeles bác bỏ sự phản đối của Angelina Jolie về việc cung cấp các NDA thuộc về cô, đồng thời chấp nhận kiến nghị xem các văn bản đó từ nhóm luật sư của Brad Pitt.

Nữ thẩm phán yêu cầu nữ diễn viên chuyển giao tất cả NDA mà cô đề xuất hoặc do người khác đề xuất với cô, bất kể chúng đang trong tình trạng nào, trong khoảng thời gian 8 năm từ 2014 đến 2022. Phán quyết cũng buộc Angelina xuất trình NDA do các công ty mà cô kiểm soát ký kết, cùng với các tài liệu phản lý do cô hoặc công ty yêu cầu thực hiện thỏa thuận. Thời hạn đặt ra là trong vòng 60 ngày.

Angelina Jolie phải cho Brad Pitt xem các thỏa thuận bí mật ký kết với bên thứ ba. Ảnh: Starpix.

Lệnh của thẩm phán nhấn mạnh Angelina phải cung cấp bất kỳ tài liệu nào được cho là đặc quyền trong vụ án để phía Brad có thể đánh giá giá trị những cáo buộc nhắm vào chồng cũ của nữ đạo diễn 7X.

Nguồn tin thân thuộc với Brad Pitt nhận định trên Page Six phán quyết mới nhất là đòn chí mạng sau khi phía ngôi sao Maleficent tranh luận việc chuyển giao NDA mà cô có là “tốn kém”, “lãng phí”, “vô lý”, thậm chí là “lạm dụng”. Nó đồng thời đánh dấu thành công mới nhất trong chuỗi chiến thắng trước tòa của tài tử sinh năm 1963.

Nguồn tin khác của Daily Mail bình luận: “Sự bào chữa của cô ấy đã bị vạch trần và giờ cô ấy phải cung cấp thông tin chi tiết về tất cả NDA mà cô ấy có với bên thứ ba. Không nghi ngờ gì khi đây là trở ngại lớn đối với cô ấy. Còn một chặng đường dài phía trước, nhưng trong bối cảnh vụ việc cho đến nay, phán quyết cực kỳ quan trọng và có ảnh hưởng sâu rộng, sẽ gây khó khăn cho việc bào chữa của cô ấy”.

Tuy nhiên, luật sư của Jolie, Paul Murphy, phản bác nhận định Brad Pitt đang thắng thế. Ông cho rằng NDA mà Angelina Jolie có chỉ là những văn bản thông thường đơn giản, không thể so sánh với yêu cầu của Brad Pitt nhằm cố gắng che đậy hành vi sai trái cá nhân của mình.

“Chúng tôi rất vui khi lật lại chúng. Chúng tôi cũng hoan nghênh khi tòa án thừa nhận rằng mối liên quan tiềm ẩn duy nhất là sự vô lương tâm trong hành vi của ông Pitt - vấn đề quan trọng hiện đã được xác nhận trong vụ án này. Chúng tôi ủng hộ sự minh bạch của các bên, bao gồm cả ông Pitt. Angelina mong chờ sự kết thúc cuối cùng của vụ kiện tụng này, với những câu chuyện sai sự thật tiếp tục làm tổn thương gia đình và cản trở khả năng hàn gắn của họ”, ông Murphy trả lời báo chí.

Luật sư nói thêm phán quyết mới mở ra cơ hội cho nữ diễn viên yêu cầu các tài liệu liên quan đến cáo buộc lạm dụng của Pitt.

Phát ngôn từ phía Angelina Jolie rõ ràng đã thay đổi hoàn toàn so với thời điểm Brad Pitt đưa ra yêu cầu vào tháng 4, không tiếc lời chỉ trích Brad Pitt . Sau khi thẩm phán Lia Martin tỏ ra nghiêng về phía nam diễn viên trong phiên tòa ngày 16/5, luật sư của Jolie phản đối gay gắt.