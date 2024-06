Công Vinh và Thủy Tiên lần đầu cùng lộ diện, rộ nghi vấn sắp có con thứ 2 giữa thông tin ly hôn

Sau khi bị soi loạt dấu hiệu lạ, nhất cử nhất động của Thủy Tiên và Công Vinh trong mấy ngày qua đều thu hút sự chú ý của công chúng. Khi tin đồn đã lan truyền đến tai bố mẹ 2 bên, Công Vinh phải đích thân lên tiếng phủ nhận chuyện tan vỡ, anh tỏ ra bất lực vì sơ hở là dính nghi vấn ly hôn. Về phía Thủy Tiên, cô chia sẻ nhật ký ghi lại những hoạt động đời thường của con gái, ngầm thể hiện cuộc sống gia đình vẫn rất bình yên.

Cho đến trưa 24/6, bác sĩ Cao Hữu Thịnh đã hé lộ hình ảnh được vợ chồng Công Vinh và Thủy Tiên mời đi ăn tối. Đây là lần đầu tiên cặp vợ chồng "Beck - Vic Vietnam" cùng xuất hiện giữa hàng loạt thông tin liên quan đến chuyện đời tư. Có thể thấy Công Vinh và vợ đều rất vui vẻ, ngồi cạnh nhau để ăn uống cùng bác sĩ Thịnh. Việc cả hai sánh đôi đã thêm phần minh chứng họ vẫn êm ấm, hạnh phúc chứ không trục trặc như lời đồn.

Bên dưới phần bình luận, đa số cư dân mạng đều dự đoán mục đích buổi gặp gỡ này có liên quan đến chuyện Công Vinh và Thủy Tiên chuẩn bị có con thứ 2 vì bác sĩ Thịnh nổi tiếng là người hỗ trợ nhiều sao Việt thực hiện thụ tinh ống nghiệm (IVF). Giữa lúc nhiều người đang xôn xao bàn tán, bác sĩ Cao Hữu Thịnh lên tiếng: "Đi ăn chơi thôi bầu bì gì trời. Ai chụp hình với tui là mọi người mặc định người ta có bầu".

Vợ chồng Công Vinh và Thủy Tiên lần đầu lộ diện cùng bác sĩ Thịnh ăn tối

Hồi cuối năm 2023, Thủy Tiên từng thông báo phải hủy lịch trình một buổi biểu diễn vì lý do sức khỏe. Thời điểm đó, "thánh soi" phát hiện nữ ca sĩ vừa thực hiện một thủ thuật trong quá trình tiến hành phương pháp thụ tinh ống nghiệm (IVF). Trong nửa năm qua, Thủy Tiên ít xuất hiện trước công chúng, tuy nhiên cô chưa tiết lộ cụ thể kế hoạch sinh con thứ 2.

Con gái đầu lòng của Công Vinh và Thủy Tiên nay đã được 11 tuổi, có tên thân mật là Bánh Gạo. Mặc dù nhóc tỳ đã cao lớn, ra dáng thiếu nữ nhưng vợ chồng nữ ca sĩ vẫn quyết giữ kín dung mạo con gái trước công chúng. Bánh Gạo được đầu tư học trường quốc tế với mức học phí tầm 500-800 triệu/năm, tùy theo cấp bậc. Thủy Tiên từng chia sẻ con gái khá cá tính, năng động nhưng cũng vô cùng tâm lý, biết bảo vệ mẹ trước dư luận. Vợ chồng Công Vinh dành hầu hết thời gian cho con, thường xuyên đưa bé đi du lịch khắp nơi trong và ngoài nước.

Con gái Thủy Tiên có nhiều cao nổi bật, được bố mẹ giữ kín dung mạo suốt 11 năm

Trước đó, Thủy Tiên từng tiết lộ gặp khó khăn, đau đớn khi sinh con gái đầu lòng: "Hồi đó Tiên sinh Bánh Gạo cũng khó khăn lắm. Nhớ hoài cảm giác hồi hộp chờ Tiên sinh, rồi niềm hạnh phúc vỡ oà khi mẹ tròn con vuông. Thiệt tình hồi đó Vinh lo lắng lắm, cửa sinh là cửa tử mà. Sợ khủng khiếp, may mà mọi thứ bình an cho gia đình nhỏ của mình. Mà trước đây cứ tưởng lúc sinh là đau đớn nhất rồi nhưng không phải. Sinh xong còn đau đớn hơn nhiều, nhất là sinh mổ. Tiên thì ốm và mỏng manh, bác sĩ lại bắt phải tạp đi ngay khi vừa tỉnh dậy sau mổ. Nhớ hoài cảnh Tiên gắng gượng tập đi từng bước một, đau lắm nhưng không thấy than vãn nửa lời. Rồi những đêm thức trắng chăm con, cho con bú. Anh làm chồng nhưng cũng chỉ phụ được đôi ba việc lặt vặt, muốn lắm nhưng có cho con bú thay Tiên được đâu".

Công Vinh rất yêu thương và cưng chiều ái nữ, từ nhỏ Bánh Gạo đã được cho đi du lịch nước ngoài, chơi môn thể thao giới nhà giàu

Công Vinh và Thủy Tiên từng gặp nhiều định kiến, ồn ào khi công khai mối quan hệ. Tuy nhiên, trong 2 thập kỷ từ yêu đến cưới, Công Vinh và Thủy Tiên luôn sát cánh, san sẻ với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Thời điểm nữ ca sĩ gặp ồn ào từ thiện, Công Vinh sẵn sàng lên tiếng, livestream để bảo vệ vợ trước dư luận. Công Vinh cho biết cả hai chưa từng gặp cãi vã hay mâu thuẫn lớn, thậm chí những lần giận nhau đều rất ít và được giải quyết ngay trong ngày. Cựu cầu thủ từng chia sẻ quan điểm: "Còn duyên vợ chồng thì sẽ còn sống kiếp mãi mãi, hết duyên thì có níu kéo cũng không giữ được người mình yêu".

Về phía Thủy Tiên, cô từng khoe được chồng cho 40 tỷ tiêu vặt, chuyển khoản nóng 2 tỷ mừng sinh nhật. Nữ ca sĩ cho biết ông xã luôn muốn cô được nghỉ ngơi, chỉ ở nhà chăm sóc con cái. Cô từng chia sẻ: "Với Tiên, anh Vinh là người chồng, người cha, bạn đời và là người yêu, người bạn. Vì thế, Tiên và anh Vinh luôn tranh thủ thời gian để hâm nóng tình cảm mọi lúc mọi nơi. Ai nói cuộc sống gia đình nhàm chán chứ với Tiên thì cuộc sống đó luôn là điều thú vị mỗi ngày".

Liên quan đến tin đồn ly hôn, Công Vinh đáp trả: "Cặp đôi sơ hở là bị đồn ly dị. Hôm qua bố mẹ 2 bên gọi điện giáo huấn đạo vợ chồng cho cặp đôi 1 tràng rất lâu, 2 vợ chồng ngơ ngác chả hiểu là ý gì, riêng bố còn qua tận nhà giáo huấn đôi trẻ. Té ra ông bà đọc trên mạng nên sinh nghi 2 vợ chồng ly dị, quá khổ ạ".

Sau 11 năm chào đón con gái, nhiều người nghi vấn vợ chồng Công Vinh và Thủy Tiên đang lên kế hoạch có em bé thứ 2

