Đội tuyển Việt Nam: Sức ép trên đỉnh cao

Văn Hậu và đồng đội cần nỗ lực hơn ở trận lượt về

Phút 79 trận đấu với Thái Lan trên sân Mỹ Đình tối 13/1, HLV Park Hang-seo đã quyết định rút Quang Hải rời sân. Đó có lẽ là một thời điểm khá buồn với tiền vệ quê Đông Anh. Đây là lần hiếm hoi nếu không nói là duy nhất, Quang Hải phải rời sân giữa chừng ở một trận đấu có tính chất quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Anh như đánh giá của ông Park, là cầu thủ tấn công hay bậc nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại.



Trong 5 năm qua, dù bóng đá Việt Nam xuất hiện nhiều ngôi sao lớn nhưng vị trí của Quang Hải ở đội tuyển Việt Nam là bất khả xâm phạm. Nói không quá, các ĐTQG chính là “sân khấu” lớn của Quang Hải, nơi anh độc diễn, với hình ảnh ông Park Hang-seo ngoài đường biên.

Việc buộc phải rút Quang Hải khỏi sân là dấu hiệu cho thấy ông Park không hài lòng với những gì anh thể hiện và rộng hơn, là hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam. Dù ghi tới 2 bàn thắng vào lưới Thái Lan, sức ép hệ thống tấn công của Việt Nam tạo nên đối thủ là không đạt.

Sức ép từ các CĐV nhà trên khán đài Mỹ Đình chỉ giúp đội tuyển Việt Nam kiểm soát được thế trận trong khoảng 20 phút đầu tiên. Thái Lan sau đó gần như lấy lại quyền làm chủ cuộc chơi, như kịch bản thường xảy ra trong các lần đối đầu gần đây giữa đôi bên. Và một lần nữa, Theerathon Bunmathan trở thành cái tên ám ảnh với các CĐV Việt Nam.

Ngôi sao Thái Lan đã cho thấy đẳng cấp một cầu thủ đang chơi bóng ở J-League với khả năng quán xuyến hoàn toàn nhịp độ cuộc chơi cho dù thiếu sự hỗ trợ của Chanathip Songkrasin. Một mình Theerathon đã “nâng” cả hệ thống thi đấu của Thái Lan.

Có vẻ như HLV Park Hang-seo đã không có giải pháp cần thiết để các tiền vệ Việt Nam “bắt chết” quân bài quan trọng này bên phía đối thủ. Dù không ghi bàn, Theerathon vẫn đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu chung kết lượt đi, bằng chứng cho sự xuất sắc của ngôi sao này.

Ở chiều ngược lại, hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu dưới sức.

Cả Quang Hải và Hùng Dũng đều mờ nhạt so với chính mình. Một mình Hoàng Đức là không đủ để giúp tuyến giữa đội tuyển Việt Nam kiểm soát được thế trận. Thái Lan vẫn vậy, chơi không quá nóng vội và rất điềm tĩnh, nhưng vô cùng sắc bén ở những bước quyết định. Số cơ hội người Thái tạo nên ở Mỹ Đình vượt hơn hẳn so với đội bóng của HLV Park Hang-seo. Nếu không có pha cản phá xuất thần của thủ môn Đặng Văn Lâm ở phút bù giờ cuối cùng, kết cục cuộc chơi có thể đã được an bài.

Tỉ số hòa 2-2 trên sân Mỹ Đình chưa phải thảm họa bởi phía trước, thầy trò ông Park vẫn còn 90 phút ở trận lượt về. Đội tuyển Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết, và chỉ cần đánh bại đối thủ sẽ vô địch. Tuy nhiên, đó sẽ là bài toán không hề đơn giản với ông Park Hang-seo, khi đội tuyển Việt Nam buộc phải tấn công và có bàn thắng trên sân khách.

Nếu không cải thiện được sức mạnh ở tuyến giữa, các miếng đánh cũng như củng cố hệ thống phòng ngự có dấu hiệu chệch choạc, đội tuyển Việt Nam khó lòng đạt được mục tiêu. Có thể thấy không chỉ hàng tiền vệ chơi dưới sức, hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam cũng bộc lộ khá nhiều sai sót. Đó là việc một số cầu thủ để lỗi vị trí như thừa nhận của ông Park, hay sự thiếu chắc chắn ở một vài điểm cụ thể.

Trên tất cả, cuộc chiến tại Mỹ Đình cho thấy đội tuyển Việt Nam không còn duy trì được sức chiến đấu mạnh mẽ như 2 cuộc đối đầu Thái Lan dưới thời ông Park Hang-seo ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Đó là hệ quả tất yếu sau một chuỗi dài chiến thắng, có đủ mọi thứ ở cấp độ khu vực. Để thắng Thái Lan ở lượt về, các tuyển thủ Việt Nam phải là những chiến binh!