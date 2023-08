Đội tuyển nữ Việt Nam khép lại hành trình phi thường tại World Cup 2023

Trận thua trước đội tuyển nữ Hà Lan đã khép lại hành trình của đội tuyển nữ Việt Nam chinh phục World Cup 2023 trong lần đầu tiên tham dự. Dù phải dừng chân ở vòng bảng VCK nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung đã viết nên một chặng đường kỳ diệu, là bước đà để bóng đá nữ Việt Nam vươn mình ra thế giới.

Hành trình đến với World Cup 2023

Đội tuyển nữ Việt Nam đến với giải đấu lớn nhất hành tinh bắt đầu từ những trận đấu tại vòng loại Asian Cup (Giải bóng đá nữ vô địch châu Á) từ tháng 10/2021. Lá thăm may rủi đưa các cô gái Việt Nam nằm cùng bảng với Tajikistan, Maldives và Afghanistan. Tuy nhiên sau đó đội tuyển nữ Afghanistan rút lui, bảng đấu còn lại 3 đội. Sau 2 trận đấu, tuyển nữ Việt Nam toàn thắng với kết quả thắng Maldives 16-0, thắng Tajikistan 7-0.

Bước vào VCK Asian Cup 2022, thầy trò HLV Mai Đức Chung đối đầu với Nhật Bản và Hàn Quốc và Myanmar. Tháng 1/2022 khi cả thế giới vẫn đang chìm trong đại dịch COVID-19, thời điểm đó tuyển nữ Việt Nam có chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha để chuẩn bị cho VCK. Sau một trận giao hữu với câu lạc bộ bóng đá nữ địa phương, tuyển nữ Việt Nam được thông báo rằng, một số thành viên đội chủ nhà dương tính với COVID-19.

Các thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam nhanh chóng xét nghiệm và nhận kết quả một số cầu thủ đã bị dương tính với COVID-19. Thậm chí, khi di chuyển từ Tây Ban Nha về Ấn Độ, đội hình chỉ còn đúng 5 cầu thủ khỏe mạnh để tập luyện. Đội tuyển nữ Việt Nam nhận hàng loạt tin xấu về mình hình nhân sự. Trước mỗi trận đấu toàn đội phải "nín thở" để xem có đủ quân số thi đấu không. Thật may, trước thời điểm khởi tranh 1 ngày, quân số đã trở lại đầy đủ.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có những nỗ lực lớn để có tên ở VCK World Cup 2023 (Ảnh: Nhân Văn)

Kết quả thua Hàn Quốc và Nhật Bản nhưng ở trận thứ 3, tuyển nữ Việt Nam đã kiên cường gỡ hòa Myanamr và vào tứ kết với tư cách đội đứng thứ 3 có kết quả tốt. Ở trận đấu tứ kết này, tuyển nữ Việt Nam thua 1-3 Trung Quốc và phải rẽ sang hướng play-off với 2 đội khác là Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc).

Và khoảnh khắc bùng nổ đã đến khi thầy trò HLV Mai Đức Chung giành chiến thắng 2-1 trước Đài Loan (Trung Quốc) để giành vé tham dự World Cup 2023.

Tuyển nữ Việt Nam làm điều phi thường ở World Cup 2023

Để chuẩn bị cho World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đã lên một lộ trình tập luyện từ đầu năm 2022. Ngay sau khi kết thúc lượt đi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022, tuyển nữ Việt Nam đã hội quân trở lại. Nhiệm vụ của HLV Mai Đức Chung và ban huấn luyện là kiểm tra năng lực cầu thủ, rào soát lực lượng nhằm tìm ra đội hình mạnh nhất hướng đến World Cup và các giải đấu khác.

Tiếp đó, đội tuyển Việt Nam đi tập huấn nước ngoài 3 đợt. Trong đợt đầu toàn đội rèn quân tại Nhật Bản từ ngày 17 tới 30/4 và thi đấu từ hai tới ba trận giao hữu với các câu lạc bộ tại Nhật Bản.

Sau chuyến tập huấn, đội tuyển nữ Việt Nam trở về Campuchia và xuất sắc giành HCV SEA Games 32. Đội có 1 tuần nghỉ ngơi sau hành trình lịch sử và có chuyến tập huấn quốc tế thứ hai diễn ra từ 5 đến 25/6 tại Đức.

Tới tháng 7, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đến New Zealand - chủ nhà World Cup 2023 để tập huấn nhằm làm quen khí hậu. Trong 11 ngày tập huấn tại New Zealand từ ngày 6 đến 17/7, đội đá hai trận giao hữu với chủ nhà New Zealand và đội tuyển Tây Ban Nha.

Một dấu ấn mới của bóng đá nữ Việt Nam trên bản đồ bóng đá thế giới (Ảnh: Nhân Văn)

Ngày 22/7, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu đầu tiên của World Cup 2023 gặp đội tuyển nữ Mỹ. Xuất hiện lần đầu ở đấu trường World Cup, Huỳnh Như cùng các đồng đội đã để lại một dấu ấn đậm nét về chuyên môn khi thua 0-3 trước đội tuyển Mỹ. Đây được xem là một tỉ số chấp nhận được với tuyển nữ Việt Nam khi đối đầu với đội bóng đương kim vô địch.

Đáng chú ý, thủ môn Kim Thanh đã khiến nhiều người hâm mộ quốc tế phải nhớ đến tên của mình. Ở trận với đội tuyển nữ Mỹ, Kim Thanh thi đấu ấn tượng với 7 pha cứu thua chuẩn xác. Nổ bật là tình huống cản phá bàn thắng của Alex Morgan trên chấm penalty là dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ tuyển thủ Việt Nam.

Trong trận đấu với đội tuyển Bồ Đào Nha, các cô gái Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng và mạnh dạn dâng cao đội hình để tìm kiếm cơ hội. Chỉ tiếc rằng những phút nóng vội đã khiến chúng ta phải nhận 2 bàn thua trước đối phương.

Ngày 1/8, sân vận động Forsyth Barr (Dunedin, New Zealand) là sân khấu cho màn trình diễn cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023 với đội tuyển Hà Lan.

Rõ ràng đội bóng Á quân Hà Lan là đối thủ chênh lệch rất lớn về chuyên môn với đội tuyển nữ Việt Nam. Đây cũng là lý do, chúng ta bị đối thủ ép ngay từ khi bước vào trận đấu và phải nhận trận thua thứ 3.

Như vậy, đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình đáng nhớ của mình tại World Cup 2023. Dù chưa thể có được những kết quả tốt nhưng đây là bài học đáng quý, là kinh nghiệm để bóng đá nữ Việt Nam nhiều lần nữa chạm vào sân chơi lớn này.

Xin cảm ơn tinh thần nỗ lực của thầy trò HLV Mai Đức Chung. Đội tuyển nữ Việt Nam xin chào và hẹn gặp lại World Cup nữ.