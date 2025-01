Đối thủ của Black Myth: Wukong đạt thành tích vô tiền khoáng hậu, xứng đáng là game hay nhất năm?

Tựa game đang được nhắc tới trong câu chuyện lần này là Astro Bot - một trong những trò chơi mà có lẽ các fan của Black Myth: Wukong sẽ cảm thấy khó chịu nhiều nhất.

Sở dĩ có sự vụ này vì cách đây không lâu, tại The Game Awards 2024, Black Myth: Wukong đã chịu thất bại trước Astro Bot trước đề cử cao quý nhất, Game of the Year. Thế nên, việc các fan của Black Myth: Wukong không mấy "ưa" Astro Bot cũng là điều dễ hiểu..

Thế nhưng bất chấp việc phải nhận những cái nhìn trái chiều, Astro Bot vẫn tiếp tục phát triển và thậm chí tựa game này còn đang trên đà tạo dựng những thành tích vô tiền khoáng hậu.

Trong lễ trao giải The Game Awards 2024 tháng trước, Astro Bot đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi và kết thúc đêm trao giải một cách ấn tượng bằng cách mang về giải thưởng Game of the Year đáng mơ ước. Nhiều người cho rằng đây sẽ là đỉnh cao chuỗi chiến thắng của Astro Bot nhưng dường như vậy vẫn là đánh giá thấp về trò chơi này. Bằng chứng là theo thống kê mới đây, Astro Bot đã giành được tới 104 giải thưởng trong năm 2024, qua đó trở thành tựa game Platform có số lượng giải đạt được nhiều nhất từ trước tới nay.

Nhờ vậy, Astro Bot đã vượt mặt kẻ đang nắm giữ vị trí này, It Takes Two với 16 giải nhiều hơn và thậm chí, khoảng cách này còn có thể tiếp tục được nới rộng trong tương lai. Dẫu vậy, vẫn còn khá nhiều đối thủ mà Astro Bot dường như khó lòng vượt qua trong tương lai như Baldur's Gate 3 , Elden Ring và The Last of Us Part 2 với tổng số giải thưởng lần lượt là 288, 326 trong khi Elden Ring còn thống trị hoàn toàn với 435 giải.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận Astro Bot đã vô cùng thành công đối với cả Team Asobi và Sony. Về mặt thương mại, Astro Bot đã vượt qua 1,5 triệu bản được bán ra tính đến tháng 11 năm 2024. Quan trọng hơn, nó chỉ có ngân sách vừa phải và một studio nhỏ với chỉ khoảng 70 nhân viên.