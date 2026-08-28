Đời như phim của sinh viên kinh tế bắt cướp rồi thành diễn viên, ẵm thêm giải boxing, lấy vợ xinh ngút ngàn

Nhưng nếu bỏ lớp “đời như phim” ấy đi, điều đáng nể nhất về anh vẫn là khả năng biến mỗi bước ngoặt bất ngờ thành một chặng đường nghiêm túc.

Nếu có một cuộc đời khiến người ta phải thốt lên “đây đúng là nhân vật được hệ thống giao nhiệm vụ”, thì Jang Dong Yoon có lẽ là một trường hợp khó tìm người thứ hai. Từ một sinh viên Kinh tế - Tài chính tại Đại học Hanyang, anh bất ngờ nổi tiếng vì góp công bắt cướp có vũ khí trong cửa hàng tiện lợi, rồi từ một bản tin thời sự lại rẽ ngang sang nghiệp diễn.

Sau đó, nam diễn viên tiếp tục có một loạt vai diễn được đánh giá cao, giành nhiều giải thưởng, thử sức ở vị trí đạo diễn, đưa phim tới các liên hoan quốc tế, rồi lại “đá sân” sang boxing và nhận danh hiệu vận động viên xuất sắc nhất. Đến tháng 8/2026, sau đúng 15 năm từ ngày nhập học, Jang Dong Yoon cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học. Chưa kịp để người hâm mộ hoàn hồn, anh lại viết thư tay báo tin tháng 10 sẽ kết hôn.

Cuộc đời Jang Dong Yoon như "làm nhiệm vụ hệ thống". Ảnh: X

Từ sinh viên Kinh tế thành “người hùng” trên bản tin

Jang Dong Yoon sinh năm 1992, nhập học Đại học Hanyang năm 2011, chuyên ngành Kinh tế - Tài chính. Khi ấy, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy chàng sinh viên này sẽ trở thành diễn viên. Đến năm 2015, khi đang học năm thứ ba, cuộc đời anh bất ngờ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác sau một vụ cướp tại cửa hàng tiện lợi ở Seoul.

Jang Dong Yoon cùng bạn bè tình cờ có mặt tại cửa hàng khi một người đàn ông cầm hung khí đe dọa nhân viên. Thay vì hoảng loạn, anh giả vờ đang nói chuyện điện thoại với bạn để bí mật gọi 112, cung cấp thông tin về tình hình và địa điểm cho cảnh sát. Khi tên cướp rời cửa hàng, Jang Dong Yoon tiếp tục bám theo, giúp cảnh sát xác định vị trí và bắt giữ đối tượng. Vụ việc được camera an ninh ghi lại và sau đó xuất hiện trên bản tin SBS.

Việc bắt cướp trở thành cơ duyên đưa Jang Dong Yoon đến màn ảnh. Ảnh: Facebook

Chàng sinh viên trẻ tuổi bỗng trở thành nhân vật được chú ý trên mạng với biệt danh đại loại như “nam sinh Hanyang đẹp trai bắt cướp”. Với hành động này, anh được Cảnh sát trưởng đồn Gwanak trao bằng khen và Đại học Hanyang cũng trao giải Han Yang Ethos.

Điều thú vị nhất là chính lần xuất hiện trên truyền hình ấy lại đưa anh tới showbiz. Vẻ ngoài sáng sân khấu của Jang Dong Yoon lọt vào mắt một quản lý và anh nhận được lời mời casting. Năm 2016, anh chính thức ra mắt với web drama Game Development Girls. Một sinh viên đang chuẩn bị cho con đường nghề nghiệp bình thường bỗng nhiên bước vào ngành giải trí chỉ vì một lần tình cờ đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi. Chính Jang Dong Yoon sau này cũng gọi sự kiện ấy là một chuyện “định mệnh”.

Các công ty giải trí nhanh chóng mời Jang Dong Yoon đi đóng phim. Ảnh: X

Không phải “người đẹp đi đóng phim”, mà thực sự có thực lực

Nếu câu chuyện bắt cướp giúp Jang Dong Yoon có màn debut đặc biệt, thì diễn xuất mới là thứ giúp anh ở lại lâu dài với nghề. Sau những vai đầu tiên, anh dần được chú ý qua School 2017, Mr. Sunshine và đặc biệt là The Tale of Nokdu (Chuyện chàng Nokdu). Trong phim, Jang Dong Yoon vào vai Jeon Nok Du, một chàng trai phải cải trang thành phụ nữ để thâm nhập vào một ngôi làng chỉ dành cho góa phụ. Vai diễn vừa đòi hỏi khả năng diễn hài, tình cảm, vừa yêu cầu nam diễn viên hoàn toàn phá bỏ hình tượng điển trai vốn có.

Nỗ lực ấy nhanh chóng được ghi nhận. Jang Dong Yoon giành giải Nam diễn viên xuất sắc ở hạng mục phim ngắn/đặc biệt tại KBS Drama Awards 2018 với Just Dance, sau đó tiếp tục nhận giải Excellence Award dành cho nam diễn viên phim ngắn tập tại KBS Drama Awards 2019 nhờ The Tale of Nokdu. Anh và Kim So Hyun cũng thắng giải Best Couple với màn kết hợp trong bộ phim này. Năm 2021, Jang Dong Yoon tiếp tục nhận giải Best New Actor tại APAN Star Awards.

Jang Dong Yoon trở thành hiện tượng với vai diễn Nok Du. Ảnh: X

Sau đó, nam diễn viên tiếp tục mở rộng màu sắc diễn xuất qua Search, Oasis, Daily Dose of Sunshine, Like Flowers in Sand, Project Wolf Hunting và nhiều tác phẩm khác. Đến Queen Mantis năm 2025, anh đảm nhận hình tượng cảnh sát Cha Soo Yeol và tiếp tục giành giải Excellence Award, Actor in a Miniseries Genre/Action Drama tại SBS Drama Awards 2025.

Nói cách khác, câu chuyện “bắt cướp rồi thành diễn viên” chỉ là phần mở đầu. Sau gần một thập kỷ, Jang Dong Yoon đã có đủ những vai diễn để chứng minh rằng anh không tồn tại trong showbiz chỉ nhờ một câu chuyện viral năm nào.

Anh tiếp tục khẳng định qua nhiều vai diễn đa dạng. Ảnh: X

Đóng phim chưa đủ, anh còn muốn làm đạo diễn

Có lẽ hệ thống vẫn chưa định cho Jang Dong Yoon nghỉ. Sau khi xây dựng được vị trí với tư cách diễn viên, anh tiếp tục thử sức ở phía sau máy quay. Năm 2023, Jang Dong Yoon thực hiện bộ phim ngắn Please Be My Ear (Hãy trở thành đôi tai của tôi) với vai trò đạo diễn, biên kịch và diễn viên. Bộ phim sau đó được giới thiệu tại một số liên hoan, trong đó có Bucheon International Fantastic Film Festival, Daegu Independent Film Festival và Seoul Barrier-Free Film Festival.

Đến The Yeast (Nuruk), Jang Dong Yoon tiến thêm một bước khi thực hiện bộ phim dài đầu tay với tư cách đạo diễn và biên kịch. Tác phẩm xoay quanh một cô gái tuổi teen sống cùng gia đình làm nghề sản xuất makgeolli và niềm tin đặc biệt của cô vào loại men bí ẩn tạo nên hương vị của rượu. Bộ phim được lựa chọn trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Bucheon và Liên hoan phim quốc tế núi Ulsan-Ulju năm 2025. Đáng chú ý, The Yeast không phải một dự án “làm cho vui” của một diễn viên muốn thử sức đạo diễn. Đây là phim dài 83 phút, do chính Jang Dong Yoon viết kịch bản và đạo diễn, sau đó được phát hành thương mại vào tháng 4/2026.

Làm đạo diễn là đạt giải thưởng liền tay. Ảnh: X

Đang yên đang lành lại đi đánh boxing rồi thành MVP

Nếu đến đây vẫn còn cảm giác cuộc đời Jang Dong Yoon chưa đủ “nhiệm vụ phụ”, thì boxing chính là màn bổ sung. Tháng 8/2025, nam diễn viên bất ngờ tham dự Giải boxing phong trào toàn quốc Namhansanseong lần thứ 4 tại Seongnam. Anh thi đấu thực sự chứ không phải quay phim, giành một chiến thắng và được chọn là Vận động viên xuất sắc nhất (MVP) của giải.

Có một chi tiết cần nói rõ: mạng xã hội từng lan truyền thông tin Jang Dong Yoon “giành chức vô địch”. Tuy nhiên, công ty quản lý BH Entertainment giải thích đây là giải thể thao phong trào, những người giành một trận thắng đều được trao bảng có chữ “winner”; còn danh hiệu MVP duy nhất của giải dành cho Jang Dong Yoon là thông tin chính xác.

Tức là anh không phải võ sĩ chuyên nghiệp bất ngờ bước lên sàn. Jang Dong Yoon vốn yêu thích boxing và tập luyện như một sở thích cá nhân. Nhưng việc một diễn viên có thể bước lên sàn thi đấu, giành chiến thắng rồi được chọn MVP vẫn đủ khiến cư dân mạng phải cảm thán: “Đây là diễn viên hay nhân vật game có chỉ số toàn diện vậy?”.

Anh tiếp tục tỏa sáng trong lĩnh vực boxing. Ảnh: X

15 năm sau mới tốt nghiệp đại học

Trong lúc sự nghiệp diễn xuất ngày càng bận rộn, Jang Dong Yoon vẫn không bỏ lại tấm bằng đại học. Anh nhập học Hanyang năm 2011 và đến ngày 20/8/2026, sau 15 năm, trạng thái học vụ trên cổng thông tin trường chính thức chuyển thành “sinh viên đã tốt nghiệp”. Nam diễn viên đăng ảnh xác nhận trên mạng xã hội kèm biểu tượng rơi nước mắt.

Một hành trình đại học kéo dài 15 năm nghe có vẻ khá đặc biệt, nhưng nhìn lại thì cũng dễ hiểu: giữa chừng anh bất ngờ bước vào showbiz, rồi liên tục đóng phim, quay chương trình và phát triển sự nghiệp. Cuối cùng, Jang Dong Yoon vẫn hoàn thành điều mình bắt đầu từ năm 2011.

Ảnh: Instagram

Anh vui mừng tốt nghiệp sau 15 năm. Ảnh: Instagram

Và nhiệm vụ cuối tháng 8: Lấy vợ

Chưa đầy một tuần sau tin tốt nghiệp, Jang Dong Yoon lại khiến mạng xã hội bùng nổ. Ngày 25/8, anh đăng một bức thư viết tay thông báo sẽ kết hôn vào tháng 10 với nữ diễn viên Kim Seung Yoon, người kém anh 5 tuổi. Hai người dự định tổ chức một hôn lễ riêng tư, có sự hiện diện của gia đình hai bên.

Đáng nói, chuyện tình này cũng mang màu sắc rất “Jang Dong Yoon”. Hai người lần đầu gặp nhau trong công việc, khi anh đảm nhận vai trò đạo diễn còn Kim Seung Yoon là diễn viên của Please Be My Ear năm 2023 – bộ phim đạo diễn đầu tay của Jang Dong Yoon. Kim Seung Yoon sau đó tiếp tục đóng vai chính trong The Yeast, bộ phim dài đầu tay do anh đạo diễn.

Ảnh: Instagram

Cặp đôi gặp nhau trong công việc. Ảnh: Osen

Từ đồng nghiệp trước ống kính, họ dần trở thành người đồng hành ngoài đời. Đến khi công khai tin kết hôn, cả hai đã giữ chuyện tình cảm khá kín tiếng trong thời gian dài. Trong thư tay, Jang Dong Yoon cho biết hai người đã có thời gian dài bên nhau, hiểu và trân trọng nhau hơn, trước khi quyết định cùng xây dựng một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.

Nhìn lại hành trình của Jang Dong Yoon, khó trách dân mạng ví cuộc đời anh như một bộ phim được viết sẵn kịch bản: đang học Kinh tế thì bắt cướp, lên bản tin rồi thành diễn viên; đóng phim có giải; làm đạo diễn rồi đưa phim tới liên hoan quốc tế; rảnh rỗi lại đi boxing và nhận MVP; sau 15 năm cuối cùng tốt nghiệp đại học; vừa nhận bằng chưa lâu đã công bố chuẩn bị kết hôn. Nhưng nếu bỏ lớp “đời như phim” ấy đi, điều đáng nể nhất về anh vẫn là khả năng biến mỗi bước ngoặt bất ngờ thành một chặng đường nghiêm túc. Từ một sinh viên vô tình nổi tiếng, Jang Dong Yoon đã tự mình xây dựng được profile của một diễn viên, đạo diễn và giờ là người chuẩn bị bước sang chương mới của cuộc đời.