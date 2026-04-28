Đời như phim của Anok Yai: Đổi đời từ sinh viên vô danh tới "viên ngọc đen" của làng mốt chỉ nhờ một bức ảnh

Trong thế giới thời trang vốn khắc nghiệt và cạnh tranh, không thiếu những câu chuyện thành công. Nhưng hành trình của Anok Yai lại mang màu sắc đặc biệt - như một bộ phim đầy kịch tính, nơi định mệnh có thể thay đổi chỉ sau một khoảnh khắc. Từ một nữ sinh ngành hóa sinh, cô đã vươn lên trở thành "viên ngọc đen" đắt giá của làng mốt, và đỉnh cao là danh hiệu Người mẫu của năm 2025 tại British Fashion Council.

Bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời Anok Yai đến vào năm 2017 - một khoảnh khắc mà chính cô cũng không thể ngờ tới. Khi đó, cô chỉ là sinh viên tại Đại học Plymouth State, theo học ngành hóa sinh với cuộc sống bình thường như bao người trẻ khác. Trong một lần tham dự lễ hội, Anok vô tình được một nhiếp ảnh gia chụp lại. Bức ảnh sau đó được đăng tải lên mạng xã hội và nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Chỉ sau một đêm, cô từ một người vô danh trở thành cái tên được các công ty người mẫu hàng đầu săn đón. Một cánh cửa hoàn toàn mới mở ra - nhanh đến mức khó tin, như thể kịch bản đã được viết sẵn.

Chỉ một năm sau, Anok Yai tiếp tục khiến cả ngành thời trang phải nhắc đến tên mình khi bước lên sàn diễn của Prada. Không chỉ đơn thuần là góp mặt, cô còn đảm nhận vị trí mở màn - một trong những vị trí danh giá nhất của bất kỳ show diễn nào. Đáng chú ý hơn, Anok trở thành người mẫu da màu thứ hai trong lịch sử (sau Naomi Campbell năm 1997) được trao vinh dự này. Khoảnh khắc ấy không chỉ là cột mốc cá nhân, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng, đánh dấu sự thay đổi trong cách nhìn nhận về vẻ đẹp đa dạng trong ngành công nghiệp thời trang.

Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang là một hành trình không hề dễ dàng. Anok Yai sinh ra tại Ai Cập trong một gia đình gốc Nam Sudan và chuyển đến Mỹ khi mới 2 tuổi với tư cách người tị nạn. Lớn lên trong môi trường mới, cô từng phải đối mặt với không ít định kiến và phân biệt chủng tộc. Những trải nghiệm ấy, thay vì khiến cô chùn bước, lại trở thành động lực để Anok mạnh mẽ hơn. Chính sự kiên cường và tư duy sắc sảo đã giúp cô không chỉ tồn tại, mà còn tỏa sáng trong một ngành công nghiệp đầy áp lực.

Từ bước ngoặt định mệnh năm 2017, sự nghiệp của Anok Yai thăng tiến nhanh chóng. Cô liên tục xuất hiện trên các sàn diễn lớn, chiến dịch quảng cáo và bìa tạp chí danh tiếng. Gương mặt góc cạnh, làn da nâu đặc trưng cùng thần thái cuốn hút giúp cô trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà mốt. Không chỉ đơn thuần là một người mẫu, Anok còn đại diện cho làn sóng mới - nơi vẻ đẹp không còn bị bó hẹp trong những tiêu chuẩn cũ kỹ.

Sau nhiều năm nỗ lực và liên tục góp mặt trong danh sách đề cử, năm 2025 đánh dấu cột mốc rực rỡ nhất khi Anok Yai chính thức được vinh danh là Người mẫu của năm tại lễ trao giải của British Fashion Council. Đây không chỉ là phần thưởng cho tài năng và sự chăm chỉ, mà còn là sự công nhận cho sức ảnh hưởng mạnh mẽ của cô trong việc tái định nghĩa chuẩn mực cái đẹp toàn cầu.

Điều khiến câu chuyện của Anok Yai trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở tốc độ thành công, mà còn ở ý nghĩa phía sau. Cô không bước vào ngành thời trang theo cách truyền thống, cũng không có nền tảng sẵn có. Tất cả bắt đầu từ một bức ảnh tình cờ, nhưng để đi được đến hôm nay là cả một hành trình nỗ lực không ngừng. Từ một cô gái từng đối mặt với định kiến, Anok đã trở thành biểu tượng của sự đa dạng và đại diện cho những giấc mơ tưởng chừng xa vời.

"Đời như phim" - cụm từ này có lẽ chưa bao giờ phù hợp hơn khi nói về Anok Yai. Nhưng nếu bộ phim ấy có kịch bản, thì nhân vật chính chính là người đã tự viết nên câu chuyện của mình. Và với những gì đã đạt được, hành trình của cô chắc chắn vẫn chưa dừng lại.