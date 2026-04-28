Chi Pu nghỉ lễ cùng trai đẹp cao 1m85, khoe lưng trần nuột không ai bằng

Khi mùa lễ vừa chính thức bắt đầu, Chi Pu nhanh chóng gia nhập đường đua "xả ảnh" du lịch biển cùng dàn mỹ nhân Việt. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ mới đây vừa cập nhật loạt khoảnh khắc nghỉ dưỡng tại một resort cao cấp, gây chú ý với không gian đậm chất nhiệt đới sang trọng, riêng tư.

Chưa cần đến những bộ bikini táo bạo, Chi Pu vẫn đủ sức khiến mạng xã hội "dậy sóng" chỉ với loạt ảnh check-in trong phòng. Từng khung hình đều toát lên cảm giác thư thái nhưng không kém phần quyến rũ, đặc biệt là thần thái tự tin cùng vóc dáng săn chắc khiến người xem khó rời mắt.

Chi Pu thả dáng uyển chuyển trong chuyến nghỉ dưỡng dịp lễ (Clip: IGNV).

Điểm nhấn của loạt ảnh lần này nằm ở chiếc mini dress hai dây màu đen mang tinh thần tối giản nhưng cực kỳ tôn dáng. Thiết kế ôm sát cơ thể với đường cắt tinh tế giúp Chi Pu khoe trọn tấm lưng trần nuột nà và quyến rũ. Bắt trọn đặc điểm nổi bật này, nữ ca sĩ đặc biệt thực hiện những pose dáng khoe khéo đường cong cơ thể từ phía sau, tạo nên sức hút khó cưỡng và khiến người xem không thể rời mắt.

Không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn trang phục, nữ ca sĩ còn rất cao tay trong cách tạo dáng. Cô chủ động thực hiện những pose từ phía sau, nghiêng người hay bước nhẹ trên bậc thềm để làm nổi bật đường cong cơ thể. Sự tiết chế trong styling kết hợp cùng cách khai thác góc chụp khéo léo đã giúp bộ váy đơn giản thành trợ thủ đắc lực cho người đẹp thực hiện loạt ảnh dễ dàng liên tưởng đến những siêu mẫu phương Tây như: Kendall Jenner, Bella Hadid, Emrata...

Ở một số khung hình đen trắng, Chi Pu còn đẩy cao tính nghệ thuật khi phô diễn phần lưng trần trong ánh sáng tự nhiên, tạo nên cảm giác mềm mại, có chiều sâu.

Giữa không gian nghỉ dưỡng sang trọng, Chi Pu còn chia sẻ khoảnh khắc check-in bên cạnh Kenxy Phạm - nam stylist cao 1m85 kiêm ông chủ điển trai của thương hiệu She By Shi. Được biết đến là một người bạn thân thiết, thường xuyên đồng hành cùng Chi Pu trong nhiều sự kiện và dự án nghệ thuật.

Sự xuất hiện của Kenxy Phạm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, không chỉ bởi ngoại hình nổi bật mà còn vì độ thân thiết giữa hai người. Trong khung hình chung, cả hai mang đến vibe thoải mái, tự nhiên, góp phần hoàn thiện bức tranh nghỉ dưỡng đầy tính lifestyle mà Chi Pu đang hướng tới.

Ảnh IGNV