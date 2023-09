Đội mưa "vá" bờ biển Hội An trước khi áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền

Từ tối qua đến sáng nay (25/9), do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tại TP Hội An, tổng lượng mưa đo được là 171mm