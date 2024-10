Đôi lời cảm nhận từ MC Vĩnh Phú sau Gala Trao giải Better Choice Awards 2024: Hành Trình Tìm Kiếm Những Điều Tốt Hơn

Better Choice Awards là giải thưởng tôn vinh, đề cao giá trị Đổi mới sáng tạo phục vụ lợi ích thiết thực của người tiêu dùng, do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phối hợp tổ chức cùng Công ty cổ phần VCCorp, dưới sự chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Better Choice Awards có 3 hệ thống giải thưởng lớn bao gồm: Smart Choice Awards, Car Choice Awards và Innovative Choice Awards.

Lễ trao giải còn là nơi kết nối và tổ chức những hoạt động ý nghĩa dành cho người dùng, các nhà sản xuất, từ đó khai thác tối đa điểm mạnh của sản phẩm, dịch vụ đồng hành. Trong đêm Gala, có sự góp mặt của nhiều lãnh đạo Bộ, Ban ngành quan trọng.