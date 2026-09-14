“Đổi gió” tìm cảm hứng: Khi nơi làm việc của người trẻ không còn gói gọn trong văn phòng

Trong thời đại số, đôi khi chỉ cần bước ra khỏi chiếc bàn quen thuộc, mang theo một thiết bị đủ gọn và tìm một không gian mới cũng có thể giúp công việc tiếp tục trôi chảy hơn.

Đã bao giờ bạn ngồi trước màn hình cả tiếng mà vẫn chẳng làm được gì? Deadline vẫn ở đó, file vẫn mở, tin nhắn vẫn nhảy liên tục, nhưng đầu óc dường như "đứng hình". Với nhiều người, cách đơn giản nhất không phải cố ngồi thêm, mà là đổi không gian: xách máy ra một quán cà phê, chuyển sang coworking space, ngồi gần cửa sổ hay đơn giản là tìm một chiếc bàn khác. Đó cũng là điểm chung dễ nhận thấy trong bộ ảnh mới của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, travel blogger Lý Thành Cơ và MC Trần Ngọc cùng HUAWEI MatePad Air

Hứa Kim Tuyền: Khi ý tưởng không đến, thử đổi chỗ trước

Với Hứa Kim Tuyền, một ca khúc có thể bắt đầu bên cây đàn piano, nhưng không phải lúc nào cảm hứng cũng xuất hiện đúng lúc. Có những ngày càng cố nghĩ, đầu óc càng bí. Khi đó, thay vì tiếp tục ngồi trước cây đàn, nam nhạc sĩ chọn bước ra ngoài, đổi không gian và bắt đầu lại ở một quán cà phê.

Ngoài những lúc xuất hiện bên cạnh cây đàn piano, Hứa Kim Tuyền chia sẻ có những ngày phải ra ngoài "đổi gió" để làm việc

HUAWEI MatePad Air xuất hiện trong những khoảnh khắc đó như một công cụ để giữ lại ý tưởng vừa lóe lên. Ứng dụng ghi chú HUAWEI Notes giúp thu âm hoặc ghi nhanh bằng bút, còn khi cần chuyển từ cảm hứng sang công việc cụ thể, WPS Office PC hỗ trợ xử lý nội dung, tài liệu hay dựng slide.

Câu chuyện của Hứa Kim Tuyền cũng không quá xa lạ với một nhân viên văn phòng. "Bí" một headline, một proposal hay một hướng làm presentation cũng có cảm giác tương tự bí một câu hát. Nhiều khi giải pháp không nằm ở việc cố thêm, mà chỉ là đổi chỗ để đổi trạng thái.

Lý Thành Cơ: "Văn phòng" là nơi mình đặt máy xuống

Với Lý Thành Cơ, lịch trình vốn gắn nhiều với việc di chuyển. Có hôm làm việc ở nhà, hôm khác lại xử lý tài liệu ở quán cà phê hoặc tranh thủ giữa hai cuộc hẹn.

Lý Thành Cơ từng chia sẻ vui rằng khi ngồi trước máy quá lâu mà không viết được gì, anh sẽ đi tắm, xịt nước hoa rồi mang máy ra ngoài "đổi gió"

Đó cũng là thói quen quen thuộc với không ít người trẻ hiện nay. Không phải ai cũng có phòng làm việc lý tưởng. Có người sống cùng gia đình, có người làm hybrid, có người thường xuyên phải chạy giữa văn phòng và khách hàng. Một quán cà phê yên tĩnh đôi khi trở thành "văn phòng thứ hai" chỉ vì ở đó người ta tập trung hơn.

Trong bối cảnh này, thiết bị mang theo cũng phải đủ nhẹ để người dùng thực sự muốn xách ra ngoài. MatePad Air của Huawei mỏng 5,3mm, khối lượng chưa đến 1kg khi kết hợp cùng bàn phím, tạo thành một bộ làm việc đủ gọn để bỏ vào balo. Màn hình OLED PaperMatte chống bóng, lóa, hỗ trợ khi làm việc ở những nơi có nhiều ánh sáng như quán cà phê gần cửa sổ.

Với các tác vụ văn phòng, Lý Thành Cơ lại yên tâm sử dụng WPS Office "chuẩn PC", với giao diện, tính năng và thao tác được giữ lại gần như y nguyên khi sử dụng trên máy tính.

MC Trần Ngọc: Tận dụng cả những khoảng thời gian "không đủ dài để làm việc"

Nhịp sống của MC Trần Ngọc lại đại diện cho một kiểu bận rộn khác: rất nhiều khoảng thời gian nhỏ nằm giữa những lịch trình lớn. Một buổi ghi hình kết thúc, 30 phút sau phải sang địa điểm khác. Chờ makeup, chờ lên sân khấu, ngồi xe hay đợi chuyến bay - mỗi khoảng chỉ vài chục phút nhưng cộng lại thành rất nhiều thời gian có thể tận dụng.

Đây cũng là trải nghiệm quen thuộc với nhiều người trẻ làm sales, account, marketing hay quản lý dự án: không phải lúc nào cũng có một tiếng trọn vẹn để ngồi vào bàn, nhưng vẫn có những khoảng 15–20 phút đủ để duyệt tài liệu, chỉnh slide hay note việc cần làm.

WPS AI trên MatePad Air có thể hỗ trợ tóm tắt tài liệu dài, tạo và chỉnh sửa nội dung hoặc dựng bản nháp slide ngay trong WPS Office. HUAWEI Notes lại phù hợp với những lúc cần ghi nhanh hoặc xử lý thông tin ngay tại chỗ.

"Đổi gió" không phải đặc quyền của người làm sáng tạo

Điểm thú vị nhất trong ba câu chuyện trên không nằm ở nghề nghiệp của họ, mà ở việc ai cũng có lúc cần thay đổi không gian để làm việc tốt hơn. Một nhân viên marketing có thể mang proposal ra quán cà phê để chỉnh nốt trước deadline. Người làm kinh doanh tranh thủ xem lại hợp đồng trước khi gặp khách hàng. Một giáo viên có thể sửa tài liệu ở thư viện, sinh viên làm bài nhóm ở café, còn freelancer có thể thay đổi địa điểm chỉ để tìm lại cảm giác tập trung.

"Đổi gió" vì thế không nhất thiết là những chuyến đi "healing chữa lành". Đôi khi đó chỉ là đổi nơi làm việc để công việc chạy lại. Đây cũng là cách HUAWEI MatePad Air được định vị: một thiết bị mỏng nhẹ để đi theo người dùng đến nhiều không gian khác nhau, nhưng vẫn giữ những công cụ quen thuộc như WPS Office PC, HUAWEI Notes, bàn phím, chuột và bút cảm ứng.

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