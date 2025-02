“Đổi gió” phong cách cùng The Boring Phone, Fashionista Việt chất hết nấc

Đây không chỉ là một thiết bị di động hay phụ kiện thời trang mà còn là lời khẳng định cho tuyên ngôn sống "tắt ảo, bật thật" mà những fashionista cá tính này đang theo đuổi.

The Boring Phone là chiếc điện thoại đánh dấu sự hợp tác giữa Heineken và thương hiệu thời trang đường phố Bodega. Không chỉ sở hữu thiết kế nắp gập hoài cổ, chiếc điện thoại này còn loại bỏ hoàn toàn Internet, mạng xã hội và các ứng dụng. Tất cả nhằm khuyến khích người dùng tạm đặt điện thoại xuống và tập trung trọn vẹn vào những trải nghiệm thực tế, những buổi trò chuyện ý nghĩa, những kết nối thật hay tận hưởng các sự kiện quan trọng.

Biến hoá phong cách mùa lễ hội cùng The Boring Phone

Từ thiết kế đến tính năng, The Boring Phone hoàn toàn phù hợp với phong cách Y2K. Là những người luôn đi đầu trong xu hướng thời trang, Quỳnh Anh Shyn, Ngọc Mint và Kelbin đã nhanh chóng kết hợp thiết bị này như một phụ kiện nổi bật trong phong cách thời trang hàng ngày.

Theo đuổi phong cách cá tính từ những ngày đầu, Quỳnh Anh Shyn chọn một thiết kế pha trộn giữa áo corset và quần jogger, điểm thêm một số chi tiết giả lông khiến tổng thể trang phục vô cùng ấn tượng. Thiết kế nắp gập hoài cổ của The Boring Phone trở thành điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn trong trang phục của Quỳnh Anh Shyn. Đặc biệt, móc điện thoại hình xâu chuỗi là sự phá cách thông minh giúp nữ fashionista chinh phục trọn vẹn phong cách retro.

Ngọc Mint cũng sử dụng The Boring Phone như là một "mảnh ghép" hoàn hảo cho phong cách ton-sur-ton. Chiếc đầm cổ chéo màu xanh hoà quyện tuyệt vời cùng thiết kế vỏ máy trong suốt holographic, có thể nhìn thấy pin và bo mạch xanh lá bên của The Boring Phone. Tất cả tạo nên một diện mạo quyến rũ nhưng không kém phần độc đáo.

Nổi tiếng với phong cách đơn giản nhưng không hề nhàm chán, Kelbin Lei khoác trên mình chiếc Blazer xanh neon bừng sáng, bắt kịp xu hướng "bag charm" khi biến The Boring Phone thành móc khoá tinh nghịch làm phụ kiện trang trí cho chiếc túi.

Tuyên ngôn "tắt ảo, bật thật", mở kết nối thật

Bên cạnh diện mạo độc đáo, đậm hơi hướng Y2K, lý do các fashionista lựa chọn The Boring Phone là bởi thiết bị này là biểu tượng cho tuyên ngôn "tắt ảo, bật thật", ưu tiên cho những giá trị thật thay vì chạy theo sự ồn ào của thế giới.

The Boring Phone tối giản mọi tính năng, không mạng xã hội, không ứng dụng, không thông báo làm phiền, nhờ đó thôi thúc người trẻ dành trọn thời gian cho những khoảnh khắc ý nghĩa, những thời khắc quan trọng. Quỳnh Anh Shyn chia sẻ: "Là người của công chúng nên mình cũng không tránh khỏi việc dành nhiều thời gian cho điện thoại và mạng xã hội. Tuy nhiên The Boring Phone giúp mình nhận ra rằng việc tập trung cho các kết nối thật, cho những giây phút chất lượng bên người thân yêu cũng rất quan trọng. Khi , mình sẽ mang The Boring Phone theo để không bị xao nhãng và tận hưởng trọn vẹn từng giây phút. Khi tham gia những sự kiện đặc biệt hay trong những khoảnh khắc quan trọng, mình sẽ mang The Boring Phone đi để không bị xao nhãng và và tận hưởng trọn vẹn từng giây phút".

Đồng quan điểm với Quỳnh Anh Shyn, Ngọc Mint cũng cho rằng The Boring Phone giúp người trẻ cải thiện thói quen sử dụng điện thoại bằng cách giảm sự phụ thuộc vào màn hình. "The Boring Phone không chỉ có thiết kế ấn tượng mà thông điệp về việc trở về với những giá trị nguyên bản của sự kết nối", Ngọc Mint nói.

"The Boring Phone làm nổi bật trải nghiệm kết nối xã hội thực sự, cho phép chúng mình tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc có ý nghĩa với gia đình và bạn bè", Kelbin Lei chia sẻ.

Bí kíp sở hữu The Boring Phone

The Boring Phone thực tế không phải là một sản phẩm thương mại và không thể mua được ở bất cứ đâu. Thiết bị độc đáo này sẽ được Heineken và Bodega dành tặng cho một số người dùng khi tham gia một số sự kiện đặc biệt. Tại Việt Nam, người dùng chỉ có thể nhận được The Boring Phone khi tham gia chương trình AR Filter của Heineken.

Hãy tham gia bằng cách mở AR Filter của Heineken trên website, sau đó chụp ảnh hoặc quay video với hiệu ứng độc đáo và chia sẻ lên mạng xã hội kèm hashtag #Heineken #MoKetNoiThat. Không chỉ có cơ hội sở hữu The Boring Phone, bạn còn có thể nhận được nhiều phần quà độc đáo khác từ Celebration Kit phiên bản giới hạn.

The Boring Phone không chỉ là một chiếc điện thoại mà còn là tuyên ngôn của phong cách Y2K. Bạn đã sẵn sàng bật kết nối thật cùng thiết bị cá tính và khác biệt này chưa?

