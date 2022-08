Đội bóng của Quang Hải đón tân binh 'hàng dạt' từ Trung Quốc

Theo tờ Sud Ouest, Mohamed Yattara, người từng được đào tạo ở Lyon trước khi khoác áo Angers, Troyes và Auxerre, vừa đến thử việc tại Pau FC. Anh sẽ có khoảng 1 tuần để tạo ấn tượng tại đội bóng của Quang Hải .

Yattara có thể hình khá ấn tượng với chiều cao 1,85 m cùng khả năng tì đè tốt. Điểm mạnh của cầu thủ 29 tuổi này không chỉ là khả năng chớp thời cơ, dứt điểm ổn mà anh còn đa năng. Ngoài vị trí sở trường tiền đạo cắm, anh có thể chơi dạt cánh.

Yattara đã ra sân 36 trận cho đội tuyển Guinea và ghi được 12 bàn. Trong đó, anh từng phá lưới các đội lớn như Ghana, Morocco, Bờ Biển Ngà. Cầu thủ này cách đây khoảng 4-5 năm từng thi đấu rất tốt, điển hình là mùa 2017/18 khi anh nổ súng 10 lần sau 24 trận cho Angers tại Ligue 1.

Nhưng do chấn thương nặng, Yattara sa sút nhanh chóng để rồi phải phiêu bạt tại các đội bóng hạng thấp. Lần gần nhất, anh dạt sang Trung Quốc đầu quân cho CLB hạng dưới Sichuan Jiuniu F.C. Nhưng do nhiều lý do, đến tháng 1 vừa rồi, anh kết thúc hợp đồng với Sichuan Jiuniu và thất nghiệp suốt nửa năm nay.

Mohamed Yattara từng thi đấu cho Lyon

Việc Pau thử việc Yattara tiếp tục cho thấy chính sách thắt lưng buộc bụng của đội bóng nhà nghèo này bởi hầu hết các tân binh của họ ở hè 2022 đều đến theo dạng thất nghiệp.

Không phải như Quang Hải, cầu thủ nhận được nhiều lời mời chào, những tân binh của Pau FC như Saivet, Marius Ros hay mới nhất là Axel Bakayoko, Yattara đều đến theo dạng ngồi chơi xơi nước khá lâu, không có nhiều lời mời nên mới chấp nhận đến thử việc tại Pau.

Dù đến với vị thế khiêm tốn nhưng bằng kinh nghiệm và đẳng cấp đã từng thể hiện, Yattara vẫn được kỳ vọng có thể giúp Pau FC cải thiện khả năng ghi bàn khi họ là một trong 4 CLB chưa ghi nổi bàn nào ở Ligue 2 mùa này. Dĩ nhiên, trước mắt anh phải chứng tỏ được mình trong 1 tuần thử việc tại CLB chủ sân Nouste Camp .