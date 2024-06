Độc thân, lương 30 triệu/tháng, có nhà, có sổ tiết kiệm hơn 1 tỷ nhưng vẫn băn khoăn có nên mua ô tô hay không

Câu chuyện mua theo nhu cầu và mua theo mong muốn được mọi người bàn luận khá nhiều. Mới đây trên 1 diễn đàn, 1 anh chàng 30 tuổi đặt câu hỏi: "Mình có nên mua ô tô để chiều lòng bố mẹ không?".

Cụ thể, bài chia sẻ có nội dung như sau: "Tôi 30 tuổi, độc thân, đã có nhà riêng, công việc ổn định với mức thu nhập đều đều từ 25-30 triệu. Bạn bè xung quanh tôi cũng đều thành đạt, đã có gia đình, tôi thì đến giờ còn chưa có người yêu. Ai cũng khuyên tôi nên mua 1 cái xe tiện đi lại, nhà cửa có hết rồi, điều kiện kinh tế không đến nỗi tệ, mua xe thi thoảng còn đưa bố mẹ đi chơi chỗ nọ chỗ kia. Nhưng tôi thấy xe không thật sự cần thiết với mình.

Hôm rồi nhà tôi có giỗ, tôi đi taxi về quê mà bố mẹ, chú thím nói tôi không biết tính toán, làm chủ cả cái ô tô không muốn suốt ngày thuê xe đi. Mà trước giờ tôi cũng có để bố mẹ thiệt thòi gì, đi đâu là tôi thuê xe thoải mái, bản thân tôi cũng được quá chén mà không sợ phải đi xe, kể cả họ hàng lên thành phố chơi tôi cũng thuê taxi đưa đi khắp nơi, đâu có thiếu thốn gì. Tôi thực sự thấy cái xe nó không cần thiết với mình nên mới không mua.

Ảnh minh họa (AI)

Trong bữa cơm bố mẹ tôi nói dằn dỗi nào là nhà ông nọ bà kia con cái mua xe cả tỷ bạc, rồi thì cứ cái xe máy thế tán gái sao được, bao giờ mới lấy được vợ. Mọi người phân tích lý do tôi phải mua xe mà tôi thấy chỉ phục vụ cho mục đích sĩ diện là chính. Giờ tôi có nên mua xe để chiều lòng bố mẹ không? Tôi cũng tiết kiệm được hơn 1 tỷ, mua cái xe cho đẹp mặt bố mẹ mà hết chỗ tiền tiết kiệm thì chẳng đáng".



Câu chuyện của anh H. khiến nhiều người đồng cảm. Có 2 luồng ý kiến được đưa ra.

Ưu tiên mong muốn bản thân và gia đình

Nếu anh H. nghĩ là mua xe để báo hiếu bố mẹ, phục vụ cho những công việc của gia đình thì đây là điều nên làm. Với điều kiện kinh tế hiện tại, anh chỉ nên chọn chiếc xe trong tầm khoảng 500-700 triệu để vẫn đảm bảo dư được 1 nửa số tiền tiết kiệm.

Thực chất, người ta vẫn lo sợ việc "nuôi" 1 chiếc ô tô không phải điều đơn giản vì có quá nhiều khoản cần phải chi cho nó. Thế nhưng, hãy cân nhắc và nhìn vào điều kiện kinh tế cũng như mức thu nhập thực tế của bạn có hoàn toàn đáp ứng được các khoản chi đấy không.

Khi mua xe ô tô, bạn có thể nhận được nhiều lợi ích như:

Ảnh minh họa

Tự do di chuyển: Bạn có thể tự do đi lại mà không phụ thuộc vào lịch trình của phương tiện công cộng.



Tiện nghi và thoải mái: Ô tô cung cấp không gian riêng tư và thoải mái, đặc biệt trong các chuyến đi dài.

An toàn hơn: Ô tô thường an toàn hơn so với các phương tiện hai bánh, đặc biệt trong điều kiện thời tiết xấu.

Chở đồ nhiều hơn: Ô tô có khả năng chở được nhiều hành lý và hàng hóa, rất tiện lợi khi mua sắm hoặc di chuyển nhà cửa.

Tiết kiệm thời gian: Di chuyển bằng ô tô có thể tiết kiệm thời gian hơn là chờ đợi và di chuyển bằng các phương tiện công cộng.

Phù hợp với gia đình: Ô tô là lựa chọn phù hợp cho những gia đình có con nhỏ hoặc người già, cần sự thoải mái và tiện ích khi di chuyển.

Đầu tư tài chính: Ô tô cũng có thể là một khoản đầu tư lâu dài nếu bạn mua xe có giá trị bán lại tốt.

Phản ánh phong cách sống: Đối với một số người, xe ô tô còn là biểu hiện của phong cách sống và địa vị xã hội.

Tuy nhiên, cần cân nhắc đến các chi phí liên quan như bảo dưỡng, xăng dầu, bảo hiểm và các khoản phí khác khi quyết định mua xe.

Ưu tiên đầu tư đường dài

Với những người thích sự lâu dài và tiết kiệm mang tính bền bỉ thì với điều kiện trên có thể đầu tư vào bất động sản thay vì mua ô tô. Nếu so sánh cái gì sinh lời hơn người ta sẽ ưu tiên nhiều hơn. Bản thân mình làm chủ cuộc sống của mình, không để lung lay vì những ý kiến bên ngoài kể cả gia đình, bố mẹ. Những quan niệm kiểu: Bạn bè có xe hết rồi mình chưa có, Có xe thì dễ tán gái hơn, Có nhà thì phải có xe mới ổn định cuộc sống… là những đánh giá phiến diện. Bạn nên nhìn nhận vào nhu cầu thực sự của bản thân và tương lai lâu dài.

Nếu bạn có tiền và đang cân nhắc giữa việc đầu tư vào bất động sản hoặc mua ô tô, dưới đây là một số điểm bạn cần xem xét:

Giá trị đầu tư lâu dài: Bất động sản thường được xem là khoản đầu tư lâu dài có khả năng tăng giá theo thời gian, trong khi ô tô thì giảm giá trị ngay khi bạn lái xe ra khỏi đại lý và tiếp tục mất giá theo thời gian.

Ảnh minh họa

Khả năng sinh lời: Bất động sản có thể mang lại thu nhập thụ động thông qua việc cho thuê, còn ô tô thường không sinh lời trừ khi bạn sử dụng nó cho các dịch vụ như cho thuê xe hoặc vận chuyển hành khách.



Chi phí bảo dưỡng: Ô tô đòi hỏi chi phí bảo dưỡng định kỳ và có thể tốn kém nếu gặp các sự cố lớn, trong khi bất động sản cũng cần bảo trì nhưng có thể ít tốn kém hơn nếu được quản lý tốt.

Lưu chuyển tiền mặt: Mua ô tô có thể không ảnh hưởng nhiều đến lưu chuyển tiền mặt hàng tháng của bạn nếu mua bằng tiền mặt, nhưng nếu bạn mua bất động sản, có thể bạn sẽ cần phải đối mặt với các khoản vay và các chi phí liên quan khác.

Nhu cầu cá nhân: Nếu bạn cần phương tiện di chuyển hằng ngày, thì việc mua ô tô có thể là nhu cầu thiết yếu. Ngược lại, nếu bạn có thể sử dụng các phương tiện công cộng hoặc dịch vụ thuê xe, việc đầu tư vào bất động sản có thể là lựa chọn tốt hơn về mặt tài chính.

Nhìn chung, đầu tư vào bất động sản thường được coi là an toàn và có khả năng tăng giá trị hơn so với việc mua ô tô. Tuy nhiên, quyết định này phụ thuộc vào mục tiêu cá nhân, kế hoạch tài chính và nhu cầu cụ thể của bạn.