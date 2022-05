Độc quyền: S&S Automotive phỏng vấn ngài Pascal Raffy - ông chủ BOVET 1822 về dự án Rolls Royce Boat Tail lừng danh

Về ngài Pascal Raffy & Bovet 1822

Pascal Raffy sinh ra trong một gia đình có truyền thống có đam mê sâu sắc với thế giới đồng hồ. Năm 2001, Bovet 1822 được ngài Pascal Raffy mua lại hoàn toàn. Pascal Raffy trở thành chủ sở hữu và là cổ đông của Bovet. Ngài đặt trụ sở hãng tại Fleurier, nơi cũng là nhà của Parmigiani và Voutilainen. Bovet sau đó được sáp nhập với Swiss Time Technology (STT) - nhà sản xuất mặt số và bộ chuyền động mà ngài Raffy đã tiếp quản vào năm 2006.

Bovet được nuôi dưỡng bởi bốn người anh em nhưng Édouard Bovet luôn được biết đến là người gây dựng nên nền tảng vững chắc cho thương hiệu gia đình. Sau rất nhiều thăng trầm, sự xuất hiện của ngài Pascal Raffy đã mang đến một cơ duyên để Bovet một lần nữa lấy lại được chính linh hồn và vị thế trong ngành chế tác đồng hồ nghệ thuật – Haute Horology.

Rolls-Royce Boat Tail và sự hợp tác kinh điển với BOVET 1822

Dưới đây là toàn bộ đoạn phỏng vấn giữa ngài Pascal Raffy, CEO của BOVET 1822 và S&SKnightsbridge:

Đây có phải là lần đầu nhà Bovet và nhà Rolls-Royce kết hợp với nhau trong một dự án Bespoke không? Không biết khi bắt đầu dự án ông đã có những mong đợi như thế nào?

Điều làm nên sự kết hợp tuyệt vời trong dự án Boat Tail, đó chính là House of Bovet và Rolls-Royce đều chia sẻ chung một tầm nhìn về sự độc đáo, tính thẩm mỹ, sự đầu tư về cả chất xám và cảm xúc. Để có thể đưa cơ cấu vận hành phức tạp lên khu vực bảng taplo chiếc Boat Tail, cơ cấu Tourbillon đã được chúng tôi nghiên cứu, phát triển và chế tạo suốt hơn ba năm rưỡi.

House of Bovet và Rolls-Royce cùng tìm đến nhau trong hoàn cảnh nào? Ông hãy chia sẻ về cảm xúc của ông và đội ngũ trong suốt dự án này?

Đối với chúng tôi, được là một phần của dự án này và có cơ hội cống hiến khả năng sáng tạo, tính thẩm mỹ và sự độc đáo của House of Bovet đã là một niềm vinh dự, không chỉ riêng tôi mà còn của đội ngũ thiết kế và sản xuất. Đây còn là một áp lực mang tính tích cực cho các nghệ nhân của House of Bovet, và chúng tôi đã hoàn thành dự án đầy mỹ mãn.

Ông và đội ngũ House of Bovet đã gặp những thách thức gì trong quá trình chế tác tuyệt phẩm này?

Khi tạo ra tác phẩm nghệ thuật này, chúng tôi phải lưu ý nhiều vấn đề có thể phát sinh, đặc biệt là khi mang chiếc đồng hồ lên bảng taplo của Boat Tail. Các thách thức lớn về mặt công nghệ bao gồm khả năng bị nhiễm từ, độ rung động khi xe di chuyển, độ ẩm và đặc biệt là khối lượng của chiếc đồng hồ - vốn chỉ nặng khoảng 200 gram. Nếu không đáp ứng được những yêu cầu khắt khe trên, chiếc đồng hồ có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều tác động tiêu cực. Do đó, quá trình phát triển và chế tác tác phẩm này đã mất đến hơn ba năm rưỡi.

Theo tôi, điều quan trọng hơn hết, đó chính là cơ cấu Tourbillon được chế tác đặc biệt để có thể lắp đặt trên bảng taplo của một chiếc xe hơi. Nhờ vào hệ thống Amadeo được khéo léo trang bị bên trong lớp vỏ trong suốt, giờ đây chủ nhân của chiếc xe có thể mang tác phẩm nghệ thuật này trên tay, trưng bày tại bàn làm việc hoặc chiêm ngưỡng tại vị trí bảng taplo của chiếc Boat Tail.

Năm 2022 là thời điểm kỷ niệm 200 năm thành lập thương hiệu House of Bovet. Ông có thể chia sẻ về quá trình phát triển của thương hiệu từ những ngày đầu đến thời điểm này? Giá trị cốt lõi nào vẫn còn được lưu giữ và những cải tiến mới nào đã được House of Bovet tiếp thu?

Một thương hiệu có giá trị cao, trước tiên, phải có một sự định danh rõ ràng, cả về truyền thống cũng như các giá trị sử dụng và cảm xúc. Xu hướng chỉ là nhất thời, còn truyền thống sẽ trường tồn theo thời gian. House of Bovet luôn trung thành với định hướng ban đầu của thương hiệu, sự phát triển bền vững cũng như chất nghệ thuật của một nhà sản xuất đồng đồ, không chỉ nằm ở những công nghệ chế tác mà còn ở cách sử dụng.

Điều gì giúp House of Bovet trở nên khác biệt trong thế giới đồng hồ cao cấp?

Với tư cách là một nhà sản xuất đồng hồ độc lập, chúng tôi là đơn vị chịu trách nhiệm 100% quá trình chế tác vỏ đồng hồ, mặt số, kim, cọc số và bộ máy cơ học. Tại thời điểm này, rất ít nhà sản xuất đồng hồ có thể tạo ra được các tác phẩm độc đáo như House of Bovet. Mặt khác, chúng tôi vẫn luôn trung thành với định hướng ban đầu của thương hiệu. Đây là giá trị mà House of Bovet đại diện và theo đuổi. Với những nỗ lực trên, House of Bovet luôn nhận được sự trân trọng từ các nhà sưu tập trong suốt nhiều thập kỷ.

Vào đầu thế kỷ 18, House of Bovet đã khá thân thuộc với các khách hàng tại châu Á. Liệu ông có thể chia sẻ những nhận định của thương hiệu đối với thị trường này?

Đây là niềm vinh dự đối với chúng tôi trong hành trình khám phá và củng cố sự đánh giá cao của các nhà sưu tập châu Á đối với nghệ thuật chế tác tinh xảo, không chỉ riêng về mặt cơ khí, mà còn ở những chi tiết chạm khắc trên các tác phẩm Bespoke của House of Bovet.

Hiện tại, làm thế nào để House of Bovet có thể chinh phục được những nhà sưu tập đồng hồ trẻ tuổi, vốn đang thuộc thế hệ Millennials hay thế hệ Z?

Theo ý kiến của tôi, quá trình này liên quan mật thiết đến việc định hướng về kiến thức đồng hồ và quá trình chế tác đồng hồ diễn ra như thế nào. Khi giải thích sự phức tạp, không chỉ về mặt cơ khí và còn cả lịch sử thương hiệu, mối liên kết giữa nghệ thuật chế tác tinh xảo và những tác phẩm của House of Bovet, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy các bạn trẻ chú tâm tiếp thu.

Có một điều quan trọng hơn cả, khi kinh doanh những thương hiệu thuộc phân khúc của House of Bovet, chúng tôi không đơn giản bán một tác phẩm có giá trị. Bạn phải có nhiệm vụ truyền tải, giải thích, mang đến kiến thức đến mọi người, và khi đó các nhà sưu tập sẽ trân trọng được bản chất của thương hiệu và sẽ có kế hoạch sưu tập những tác phẩm của chúng tôi.

