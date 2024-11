Doanh thu quý 3/2024 của VinFast tăng gần 50% so cùng kỳ, xây thêm nhà máy mới ở Hà Tĩnh để sản xuất VF3 và VF5

Trong Quý 3, VinFast đã bàn giao tổng cộng 21.912 xe điện, tăng 66% so với quý 2 và tăng 115% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, số xe điện bàn giao cho người tiêu dùng tăng 163% so với quý 2/2024, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ từ thị trường đối với ô tô điện VinFast.



Tổng doanh thu quý 3/2024 của VinFast đạt 12.326 tỷ đồng, tăng 49,3% so với cùng kỳ năm 2023. Công ty lỗ gộp 2.957 tỷ đồng trong quý 3, giảm 45,6% so với quý 2 năm nay. Doanh nghiệp lỗ ròng 13.251 tỷ đồng, giảm đáng kể 29,4% so với quý 2 năm 2024 và giảm 14,8% so với cùng kỳ năm trước.

Bà Lê Thị Thu Thủy, Chủ tịch HĐQT của VinFast, chia sẻ: “Kết quả Quý 3 của VinFast được thúc đẩy nhờ kết quả kinh doanh khả quan trong tháng 9. Chúng tôi đã ghi nhận số xe bàn giao hàng tháng cao nhất thị trường nội địa. Đây cũng là cột mốc lịch sử đối với ngành công nghiệp ô tô Việt Nam khi lần đầu tiên một thương hiệu xe nội địa, vốn chỉ mới ra đời cách đây 7 năm, vượt qua các hãng xe nước ngoài để chiếm vị thế số 1 thị trường. Chúng tôi kỳ vọng kết thúc năm 2024 với kết quả tươi sáng, đạt mục tiêu giao 80.000 xe đã đặt ra trước đó.

Trong tháng 9, VinFast bàn giao số lượng xe lớn tại thị trường Việt Nam, trở thành thương hiệu bán chạy nhất. Đây là lần đầu tiên một công ty thuần điện vượt qua tất cả thương hiệu quốc tế và chiếm thị phần số 1 tại Việt Nam.

Bước sang tháng 10, VinFast bàn giao hơn 11.000 ô tô điện cho khách hàng Việt Nam, tăng 21% so với tháng 9 và nâng tổng số ô tô điện bàn giao kể từ đầu năm tại Việt Nam lên 51.000 xe. VinFast tiếp tục giữ vững vị thế thương hiệu số 1 thị phần trong tháng 10 và trở thành hãng xe bán chạy nhất trong 10 tháng đầu năm.

Để đáp ứng nhu cầu đang ngày càng gia tăng đối với các mẫu xe phân khúc giá thấp, công ty có kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất ở tỉnh Hà Tĩnh, chuyên sản xuất các mẫu xe điện phổ thông VF 3 và VF 5. VinFast dự kiến áp dụng mô hình thuê dài hạn để tối ưu dòng tiền đầu tư ban đầu.



Nhà máy CKD được thiết kế với công suất tối đa lên tới 300.000 xe điện mỗi năm, có thể linh hoạt điều chỉnh công suất theo biến động của thị trường để đáp ứng nhu cầu. Nhà máy dự kiến được bắt đầu xây dựng từ đầu tháng 12 năm 2024 và đi vào hoạt động trong năm 2025.