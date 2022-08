Doanh nghiệp làm tour châu Âu thấp thỏm lo sợ "hiệu ứng domino"

Lúc này, những doanh nghiệp chuyên tổ chức tour ra nước ngoài (outbound) đang theo dõi sát sao động thái của các quốc gia châu Âu nói chung và khối Schengen nói riêng. Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, rất nhiều doanh nghiệp outbound như Tràng An Travel, Pan American Travel, Vietfoot Travel, Hanoitourist, AsiaTravel, Vietindo Travel… đều phải xử lý các trường hợp dùng hộ chiếu mẫu mới để đi du lịch châu Âu.

Châu Âu là điểm đến yêu thích của khách Việt Nam. Nguồn: Nguyễn Hữu Cường

Hiện nay trong số 26 nước Schengen, các đơn vị lữ hành Việt Nam chủ yếu khai thác tour đi châu Âu tới Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức, Italy, Thụy Sĩ, Hungary, Séc, Đan Mạch, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Visa du lịch được xin chủ yếu ở đầu Pháp, Italy (với cung đường Tây và Nam Âu), Đan Mạch (với cung Bắc Âu), Hungary/Đức (với cung Đông Âu), Tây Ban Nha (với cung Nam Âu).

Sau thông báo ngày 27/7 của Đức về việc không chấp nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam, liên tiếp ngày 1 và 2/8 phía Tây Ban Nha và Séc lần lượt đưa ra thông báo tương tự. Việc Đức không chấp nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam đã khiến các doanh nghiệp du lịch thiệt hại nghiêm trọng , còn tour Séc, Tây Ban Nha cũng chịu nhiều xáo trộn vì đang bước vào mùa cao điểm bán hàng. Các doanh nghiệp du lịch lo sợ thiệt hại sẽ càng lớn, nếu Pháp và Italy có động thái tương tự như Đức, Séc và Tây Ban Nha.

Đáng chú ý, những "tín hiệu xấu" trong thông báo từ phía Tây Ban Nha và Séc vừa qua càng khiến các doanh nghiệp lo lắng. Cụ thể, thông báo của Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam có đoạn "Các cơ quan có thẩm quyền của Tây Ban Nha, cùng phối hợp với các quốc gia thành viên khác trong khối Schengen, đang tiến hành phân tích kỹ thuật"; còn thông báo của phía Séc cho biết "Cộng hòa Séc đồng quan điểm với các nước thành viên khác thuộc Liên minh châu Âu (EU) và dừng công nhận mẫu hộ chiếu mới". "Đọc thông báo có thể thấy không riêng Tây Ban Nha, Séc và Đức mà các nước trong khối Schengen đều đang xem xét và có thể ra quyết định về hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam trong thời gian tới" – đại diện một doanh nghiệp lữ hành cho biết.

Một đoàn khách Việt Nam đến châu Âu vào đầu tháng 8/2022. Nguồn: Ngô Văn Thỏa



Ông Ngô Văn Thỏa - Giám đốc Công ty Du lịch châu Mỹ (Pan American Travel) cho biết các doanh nghiệp sẽ thiệt hại vô cùng lớn nếu các nước châu Âu đồng loạt không công nhận hộ chiếu mẫu mới của du khách Việt Nam. "Với các tour đường dài, doanh nghiệp đã phải đặt vé trước từ 3 - 6 tháng, chưa kể chi phí vận hành hay bán hàng. Du lịch chịu thiệt hại trực tiếp nhưng các ngành nghề khác cũng sẽ bị ảnh hưởng, như gián đoạn hoạt động thương mại, kinh doanh. Xa hơn, nếu các nước ngoài Schengen cũng hành động tương tự thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của người Việt Nam" - ông Ngô Văn Thỏa nói.

Bà Đoàn Thị Thu Hương, Giám đốc kinh doanh Công ty Asia Travel cũng dự báo sẽ có thêm quốc gia trong khối Schengen áp dụng chính sách về hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam tương tự như Đức, Séc, Tây Ban Nha. "Dù các công ty lữ hành bẻ cung đường tránh Đức, Séc và Tây Ban Nha nhưng khách mang hộ chiếu mới cũng không dám mua tour nữa, vì họ sợ sắp tới lại có thêm các nước khác trong khối Schengen ra quy định thắt chặt. Trong khi đó, lượng người hết hạn hộ chiếu sau thời gian dịch Covid-19 là khá cao. Nhu cầu du lịch châu Âu cũng tăng mạnh nên các doanh nghiệp lữ hành đã đầu tư khá nhiều tiền để giữ phòng, vé máy bay. Thiệt hại sẽ là rất lớn, riêng công ty chúng tôi đã đặt cọc hàng nghìn vé máy bay đi châu Âu".

"Nhu cầu đi du lịch châu Âu tăng cao, các du khách sử dụng hộ chiếu cũ vẫn đi bình thường. Tuy nhiên số người dùng hộ chiếu mới cũng không ít, khi đưa họ đi du lịch châu Âu thì doanh nghiệp như 'cầm dao đằng lưỡi', còn khách hàng cũng có nguy cơ chịu thiệt hại lớn" - ông Nguyễn Hữu Cường - Tổng Giám đốc Công ty Du lịch quốc tế Tràng An (Tràng An Travel) chia sẻ. Theo ông Cường, cơ quan chức năng nên có văn bản gửi tới các hãng hàng không khai thác đường bay châu Âu, tạo cơ sở cho phép bảo lưu hoặc hoàn tiền nếu khách du lịch phải hủy tour vì lý do liên quan đến hộ chiếu mới./.