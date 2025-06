Doanh nghiệp hàng không “siêu lợi nhuận” của ông Johnathan Hạnh Nguyễn dự kiến chia cổ tức cao kỷ lục

CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO – mã SAS) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 dự kiến diễn ra ngày 26/6 tới đây. Trong đó, đáng chú ý có kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt năm 2024 với tỷ lệ 28,09% (01 cổ phiếu nhận 2.809 đồng). Đây là tỷ lệ cổ tức cao kỷ lục của doanh nghiệp này.

Với khoảng 133,5 triệu cổ phiếu lưu hành, SASCO dự kiến sẽ chi khoảng 375 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2024. Trong đó, doanh nghiệp đã tạm ứng đợt 1 với tỷ lệ 6% hồi tháng 9 năm ngoái. Đợt 2 dự kiến sẽ chi trả cổ tức còn lại, tỷ lệ 22,09%. SASCO trình cổ đông uỷ quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả.

Trong cơ cấu cổ đông của SASCO, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đang là cổ đông lớn nhất nắm giữ 49% vốn, sẽ nhận khoảng 184 tỷ đồng. Nhóm cổ đông liên quan đến ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch HĐQT SASCO, sở hữu tổng cộng hơn 46,5% vốn, sẽ nhận khoảng 174 tỷ đồng.

SASCO được biết đến là một doanh nghiệp có truyền thống chi trả cổ tức cao, đều đặn hàng năm. Tỷ lệ chi trả phụ thuộc vào lợi nhuận đạt được tuy nhiên thường trên 10%. Chính sách được duy trì trên nền tảng kết quả kinh doanh tăng trưởng ổn định (trừ giai đoạn Covid), biên lãi gộp có xu hướng tăng qua từng năm, đạt mức cao ngất ngưởng gần 60% vào năm ngoái.

Tại Đại hội tới đây, SASCO sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh 2025 với mục tiêu doanh thu thuần đạt 3.183 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 555 tỷ đồng, lần lượt tăng 3% và 10% so với thực hiện 2024. Nếu hoàn thành kế hoạch đề ra, doanh nghiệp dịch vụ hàng không này sẽ phá kỷ lục lợi nhuận lập được vào năm ngoái và vượt xa giai đoạn trước Covid.

Trong quý đầu năm, SASCO ghi nhận doanh thu 764 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Hoạt động phòng chờ tại sân bay mang về nguồn thu chủ lực với gần 230 tỷ đồng, bên cạnh các mảng cửa hàng miễn thuế và trung tâm thương mại. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt gần 113 tỷ đồng, tăng mạnh 145% so với cùng kỳ 2024.

SASCO cho biết, kế hoạch kinh doanh dựa trên cơ sở kế hoạch sản lượng hành khách ước năm 2025 của ACV tại Tân Sơn Nhất, sản lượng khách đi và đến ước 42 triệu lượt, bằng 105% so với năm 2024. Trong đó, sản lượng quốc tế ước 16,8 triệu lượt, bằng 104,1% so với năm 2024, tương ứng 8,5 triệu lượt khách đi và 8,3 triệu lượt khách đến. Sản lượng quốc nội ước 24,7 triệu lượt, bằng 105,5% so với năm 2024, tương ứng 12,3 triệu lượt khách đi và 12,4 triệu lượt khách đến.

Theo nhận định của SASCO, năm 2025 đánh dấu một giai đoạn chuyển đổi quan trọng khi nhà ga quốc nội T3 đi vàohoạt động từ giữa tháng 4/2025, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đi kèm với nhiều thách thức với sự tham gia của nhiều đơn vị khai thác dịch vụ phi hàng không. Ban lãnh đạo cho biết đã sẵn sàng nguồn lực cho hoạt động kinh doanh tại nhà ga quốc nội T3 và chủ động đón đầu cơ hội phát triển tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.