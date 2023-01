Đoàn Văn Hậu khoe hình ảnh cùng Doãn Hải My về quê ăn Tết

Sau khi kết thúc AFF Cup 2022, dàn cầu thủ trở về đoàn tụ cùng gia đình để chuẩn bị đón Tết. Trong đó đáng chú ý nhất, Đoàn Văn Hậu khoe ảnh đưa bạn gái - Doãn Hải My về quê ăn Tết. Trên trang cá nhân của mình, cặp đôi khoe khoảnh khắc ngồi trên xe ô tô kèm dòng trạng thái: “Về nhà ăn Tết”.

Đoàn Văn Hậu đưa Doãn Hải My về quê ăn Tết

Người đẹp ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp

Đây không phải lần đầu Doãn Hải My về quê bạn trai. Người đẹp ăn mặc giản dị, không trang điểm cầu kì nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Không những vậy, mới đây, Đoàn Văn Hậu còn hé lộ khoảnh khắc chăm chỉ khi Hải My không ngần ngại xắn tay áo vào rửa bát. Mặc dù chỉ chụp ở góc nghiêng, tóc búi vội nhưng nhiều người nhận xét Doãn Hải My vẫn sở hữu nhan sắc ấn tượng, cuốn hút.

Khoảnh khắc Doãn Hải My rửa bát được Đoàn Văn Hậu chia sẻ

Nhan sắc đời thường của Doãn Hải My

Bên cạnh đó, người hâm mộ còn dành lời khen cho cô nàng bởi sự đảm đang, khéo léo. Hậu vệ 23 tuổi từng chia sẻ, Doãn Hải My chính là mẫu hình bạn gái lý tưởng của anh. Bởi cô nàng sẵn sàng chia sẻ, cùng Văn Hậu về quê trong những lúc anh cảm thấy áp lực nhất. Hơn nữa, Đoàn Văn Hậu tiết lộ, bạn gái dù là người thành phố nhưng mỗi lần về quê lại rất giản dị và nhiệt tình. Có những lần nhà có cỗ, Doãn Hải My sẵn sàng phụ giúp việc nhà...



Doãn Hải My sinh năm 2001, hiện đang là sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội. Không chỉ sở hữu ngoại hình ấn tượng, sắc vóc đẹp, cô nàng có nhiều tài lẻ, trình độ ngoại ngữ tốt khi vừa giỏi tiếng Anh, vừa biết tiếng Trung. Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu hẹn hò từ năm 2020 tuy nhiên thời điểm đó cả hai đều không lên tiếng xác nhận mối quan hệ. Cho đến tháng 8/2022 vừa qua, cặp đôi mới công khai chuyện tình cảm, nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ.

Người đẹp từng nhiều lần cùng bạn trai về quê

Cặp trai tài, gái sắc được rất nhiều người yêu mến

Từ đó cho đến nay, cặp đôi thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh ngọt ngào lên mạng xã hội. Tuy nhiên, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đều còn khá trẻ nên đều cùng muốn tập trung phát triển sự nghiệp.