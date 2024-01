Đoàn Văn Hậu khoe ảnh hiếm thời thơ ấu cùng Doãn Hải My: Tướng phu thê từ bé?

Mới đây, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã chia sẻ những bức ảnh hiếm của bản thân anh và bà xã Doãn Hải My thời thơ ấu. Khi đặt cạnh nhau, Văn Hậu và Hải My thủa nhỏ đã có nhiều nét tương đồng. Cả hai đều có đôi mắt to tròn, chiếc mũi thẳng, đôi môi cong xinh xắn.

Những hình ảnh thơ ấu của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My nhận về nhiều lượt yêu thích và bình luận. Nhiều người khẳng định cả hai đã có tướng phu thê từ bé, tìm được nhau chính là duyên phận. "Hồi nhỏ như anh em sinh đôi vậy", "hồi nhỏ đã giống nhau quá trời", "tướng phu thê từ bé", "hồi bé đôi mắt giống nhau nhỉ", "đẹp trai xinh gái từ bé",...

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My hồi nhỏ đã có nét giống nhau

Đặc biệt hơn, sau nhiều năm, Văn Hậu và Hải My đều đã trưởng thành và "dậy thì thành công". Cả hai vẫn giữ được nét đẹp tự nhiên, nhan sắc đều được đánh giá ưu nhìn. Trong khi Doãn Hải My là Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, Văn Hậu là chàng tuyển thủ ĐT Việt Nam với diện mạo điển trai, vóc dáng cao lớn. Khi về chung một nhà, cặp trai tài gái sắc càng được nhiều người theo dõi và mến mộ. Nét cười của Hải My và Văn Hậu cũng ngày càng giống nhau.

Sau đám cưới, Văn Hậu và Hải My đang tận hưởng cuộc sống của vợ chồng son. Cả hai cùng nhau đi du lịch, đi dự sự kiện hay đi cafe, thư giãn. Văn Hậu đang chữa trị chấn thương và Hải My là người bên cạnh chăm sóc, đồng hành cùng anh.

Tướng phu thê của Văn Hậu - Hải My