Đoàn Văn Hậu kể về lần đầu tỏ tình với Hải My nhưng càng nói càng sai với bạn gái cũ?

Chuyện tình vốn tưởng đẹp như cổ tích của hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Top 10 Hoa hậu Việt Nam Doãn Hải My mới đây lại được chính chủ bổ sung những tình tiết gây tranh cãi. Trong một phỏng vấn sau đám cưới, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã chia sẻ về kỉ niệm lúc tỏ tình.

Văn Hậu cho biết lần đầu tỏ tình với Doãn Hải My đã bị "fail" (thất bại - PV) vì cô nàng "chưa đồng ý". Người đẹp sinh năm 2001 không từ chối thẳng thừng nhưng muốn cả hai cần nói chuyện với nhau thêm nữa, gặp nhau để nói chuyện thêm và mọi thứ sẽ thuận theo tự nhiên.

Doãn Hải My cảm thán: "Eo ơi chưa gặp nhau mà chưa gì đã tỏ tình rồi" . Còn Văn Hậu lại khẳng định khi ấy Hải My đã có cảm tình với mình rồi nên mới nói để thuận theo tự nhiên. Khi MC hỏi Hải My có phải cô gái đầu tiên đặt Văn Hậu vào trạng thái đó không, Văn Hậu chỉ biết cười trừ.

Đoàn Văn Hậu tỏ tình với Doãn Hải My khi chưa gặp mặt

Liên kết mốc thời gian, có thể thấy việc Đoàn Văn Hậu nhắn tin làm quen Doãn Hải My, rồi lần đầu bị từ chối diễn ra vào trước tháng 9/2019. Bởi tháng 9/2019, trước khi sang Hà Lan thi đấu, Văn Hậu và Hải My đã có lần gặp mặt tại tiệc sinh nhật của một người anh từng thân thiết với Văn Hậu. Trong bức ảnh kỉ niệm hôm ấy, Hải My xuất hiện cùng gia đình, còn ngồi gần Hoàng Anh Ốc - người lúc đó vẫn đang là bạn gái của Đoàn Văn Hậu với nụ cười rạng rỡ.

Sau đó, Văn Hậu sang Hà Lan gia nhập SC Heerenveen, anh vẫn hẹn hò với Hoàng Anh Ốc và không còn nhắn tin qua lại với Doãn Hải My. Cho đến khoảng tháng 6/2020, Văn Hậu và Hoàng Anh Ốc mới đường ai nấy đi. Đến tháng 8/2020, hậu vệ sinh năm 1999 chính thức yêu Doãn Hải My.

Dân mạng đặt ra câu hỏi, phải chăng, Văn Hậu đã tỏ tình với Hải My ngay khi vẫn hẹn hò cùng bạn gái cũ? Có người bênh vực Văn Hậu bằng cách suy đoán, có thể thời điểm đó, Văn Hậu và Hoàng Anh Ốc đã rạn nứt nên anh mới bắt đầu tìm hiểu Doãn Hải My. Sau khi Văn Hậu hàn gắn với bạn gái cũ, anh và Hải My đã không còn liên lạc. Cặp đôi chỉ thực sự bước vào mối quan hệ yêu đương khi Văn Hậu đã dứt tình cùng Hoàng Anh Ốc vào một năm sau đó. Hiện người trong cuộc vẫn chưa có lý giải chính thức nào về chuyện này.