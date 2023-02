Đoàn Văn Hậu hôn tay bạn gái trên đỉnh Fansipan

Trên kênh Instagram do Văn Hậu và Hải My cùng sở hữu, cặp đôi mới đây đã cập nhật những hình ảnh trong chuyến du lịch Sa Pa với lời dẫn: "Cùng nhau chinh phục Fansipan". Trên đỉnh "Nóc nhà Đông Dương", Văn Hậu cầm tay Hải My và đặt lên đó một nụ hôn. Nàng WAGs làm biểu cảm tự hào xen lẫn hạnh phúc khi được chàng cưng chiều. Cặp đôi sau đó nắm chặt tay nhau và cùng cười rạng rỡ.

Dù đôi bạn trẻ khẳng định đã cùng nhau "chinh phục" đỉnh Fansipan nhưng nhiều người cũng đặt câu hỏi, liệu cặp đôi nổi tiếng nhất nhì làng bóng đá Việt đã lên đỉnh Fansipan bằng cáp treo hay đường bộ. Điều này lại chưa được Văn Hậu và Hải My lý giải rõ.

Văn Hậu có hành động tình cảm cùng bạn gái trên đỉnh Fansipan (Ảnh: IGNV)

Văn Hậu và Hải My cùng vợ chồng Đức Chinh, vợ chồng Thành Chung đã cùng nhau lên Sa Pa du lịch nhân dịp V.League 2023 tạm nghỉ. Văn Hậu và Hải My ở lại Sa Pa lâu nhất, đến chiều 24/2, cả hai mới lên đường trở về Hà Nội. Trong khi đó, Thành Chung và Tố Uyên đã về Thủ đô và thực hiện chặng hành trình nghỉ dưỡng tiếp theo là đưa con trai nhỏ đến Hội An chơi.

Còn cặp đôi Đức Chinh và Mai Hà Trang cũng đã dành kì nghỉ để kỉ niệm 1 năm ngày chính thức nên duyên vợ chồng vào ngày 22/2 vừa qua. Đức Chinh khoe ảnh tình cảm bên bà xã xinh đẹp với lời dẫn: "1 năm ngày em có được anh".

Đức Chinh và Hà Trang kỉ niệm 1 năm ngày cưới (Ảnh: FBNV)