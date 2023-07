Đoàn Văn Hậu hì hục đào cát suốt 15 phút để đổi một khoảnh khắc đáng yêu cùng Doãn Hải My

Chàng tuyển thủ Việt Nam Đoàn Văn Hậu mới đây khiến dân mạng bật cười khi chia sẻ khoảnh khắc đi du lịch cùng bạn gái Top 10 Hoa hậu Việt Nam Doãn Hải My. Để ghi dấu kỉ niệm, cặp đôi đã cùng đào hầm cát rồi ở hai đầu nói lời chào với nhau. Văn Hậu hết quỳ gối, đến nằm bò luôn trên bờ cát để đào hầm.



Với sự trợ giúp của Hải My và các em trai cô, sau 15 phút, Văn Hậu cũng đã hoàn thành chiếc hầm cát với hố thông hai đầu. Anh cúi xuống nói "hello" (xin chào - PV) và nhận được lời hồi đáp từ Doãn Hải My ở đầu bên kia. Khoảnh khắc nhí nhảnh của cặp đôi trai tài gái sắc đình đám bóng đá Việt khiến người hâm mộ thích thú và để lại nhiều bình luận tương tác.

Dưới video, dân mạng để lại nhiều nhận xét hài hước trêu đùa Văn Hậu và Hải My như: "yêu nhau là như vậy ư" hay "nghịch thế nhỉ", "hai ông bà rảnh dữ vậy, đào cả buổi ngó mặt xuống hello cái là thôi à", "hai người yêu nhau, tui là người rung động", "người ta nói đúng: khi yêu người ta thường làm những thứ không ai ngờ được, hai bạn đào hố chỉ để hello nhau", "người có tình yêu thường vậy"...

Trong chuyến đi, Đoàn Văn Hậu cũng dành thời gian chơi đùa thân thiết với các em của Doãn Hải My. Anh cũng đóng vai trò phó nháy cho mấy chị em khi check-in trên bãi biển. Văn Hậu hạnh phúc tận hưởng thời gian nghỉ ngơi bên bạn gái cùng gia đình.

Doãn Hải My cũng gọi những giây phút bên anh chính là "bình yên". Tình cảm êm đềm và những hành động dễ thương của cặp đôi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My là cặp trai tài gái sắc nổi tiếng của bóng đá Việt

Văn Hậu cùng các em của Hải My nghịch cát

Doãn Hải My khoe nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ trong chuyến đi

Ảnh: IGNV, TTNV.