Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My khoá môi ngọt ngào, khiêu vũ trong ánh đèn mập mờ

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My đã khép lại hành trình cưới hỏi bằng đêm tiệc như ý tại Hà Nội. Sau phần nghi thức cưới, cùng tiệc tùng, sân khấu trở thành sàn nhảy để cô dâu chú rể cùng các khách mời tự do nhảy múa, vui đùa theo nhạc. Trong ánh đèn mập mờ lúc tối lúc sáng, chú rể Văn Hậu ghé đến trao cho cô dâu Hải My nụ hôn ngọt ngào.

Cả hai quấn quýt bên nhau tình tứ và cùng xoè tay khoe nhẫn cưới đầy hạnh phúc. Hải My ôm Văn Hậu, dựa dẫm vào chồng. Sau đó, Văn Hậu còn cùng Hải My khiêu vũ trong tiếng nhạc rộn ràng. Đôi trai tài gái sắc thể hiện sự ăn ý qua từng điệu nhảy.

Văn Hậu khoá môi Hải My khi "quẩy" cùng bạn bè

Đến phần sôi động hơn, Văn Hậu kéo Hải My lên đầu tàu nhưng cô nàng lại trốn ra phía sau chồng. Cầu thủ quê Thái Bình đành phụ trách nhiệm vụ làm "cơ trưởng" để mọi người nối thành đoàn tàu đi quanh sân khấu nhảy múa.

Cầu thủ sinh năm 1999 đã có một đêm "quẩy" hết mình trong ngày trọng đại của chính mình. Đáp lại cô dâu chú rể, khách dự cưới cũng nhiệt tình vui chơi tạo nên bầu không khí vô cùng rộn ràng. Đến 22h đêm 26/11, bữa tiệc cưới ở khách sạn mới khép lại.

Sau đó, cô dâu chú rể thay đồ rồi rời đi trên siêu xe G63. Cặp đôi di chuyển đến một quán bar gần đó để tiếp tục "tăng hai" cùng hội anh em, bạn bè thân thiết. Sau đám cưới, Văn Hậu sẽ tập trung cho việc điều trị dứt điểm chấn thương để có thể mau chóng trở lại thi đấu.