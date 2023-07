Đoạn phim cũ bên trong Titan miêu tả khoảnh khắc xảy ra sự cố khi đến gần Titanic

Theo NY Post, đoạn phim quay bên trong tàu lặn Titan được trích trong bộ phim tài liệu "Take Me To Titanic" (Tạm tịch: Đưa tôi đến Titanic) năm 2022 của BBC đã gây chú ý trở lại sau tai nạn kinh hoàng hôm 18/6 vừa qua.

Được biết, đây là đoạn phim ghi lại hành trình thám hiểm xác tàu Titanic dưới đáy đại dương của nhóm gồm 5 nhà thám hiểm và người điều khiển con tàu Titan vào thời điểm đó là Scott Griffith.

Khung cảnh căng thẳng khi con tàu lặn Titanic gặp sự cố về động cơ

Theo những gì cảnh phim tiết lộ, sự cố xảy ra khi thủy thủ đoàn đang ở cách xác con tàu Titanic khoảng 300 mét. Vào thời điểm đó, động cơ đẩy của tàu lặn đã bắt đầu gặp trục trặc.

"Có gì đó không ổn với động cơ đẩy của tôi. Tôi đang thực hiện thao tác đẩy nhưng không có gì xảy ra cả" - Griffith nói.

Sau khi tìm hiểu, nguyên nhân gây ra sự cố này là do Titan được lắp đặt không đúng cách khiến hai động cơ của con tàu đẩy theo hai hướng trái nhau, làm con tàu Titan quay theo vòng tròn không kiểm soát.

Vào khoảnh khắc Titan gặp sự cố, Reneta Rojas, một thành viên có mặt trên tàu, đã tỏ rõ sự lo lắng của mình khi ôm đầu và bắt đầu cảm thấy hoảng loạn khi cả đoàn tìm cách lập trình lại quản lý chuyển động của con tàu từ bộ điều khiển có hình dạng như một chiếc tay cầm trò chơi điện tử.

Đoàn thám hiểm tàu Titanic vào năm 2022 may mắn thoát nạn dù gặp sự cố

"Bạn biết tôi đang nghĩ gì mà, chúng tôi sẽ không vượt qua được. Chúng tôi đang ở cách Titanic 300 mét theo đúng nghĩa đen và đã phần nào tiếp cận được xác con tàu nhưng tất cả những gì con tàu đang làm là quay vòng tròn" - Reneta Rojas chia sẻ.

Dù đã xác nhận được lỗi của con tàu nhưng bộ phim tài liệu kể trên cũng tiết lộ rằng các thành viên trên tàu cũng đã phải chờ đợi hàng giờ đồng hồ để Giám đốc điều hành của OceanGate là Stockton Rush khắc phục sự cố từ tàu mẹ.

Rojas nói: "Chúng tôi rất vui vì đã tìm ra cách để tiến về phía trước.Chúng tôi bắt đầu vỗ tay bên trong tàu lặn và nói 'Vâng, chúng ta có thể đi rồi".

May mắn thay, mặc dù gặp sự cố đáng sợ nhưng Rojas và những người còn lại trong đoàn thám hiểm vẫn có thể nhìn thấy xác tàu Titanic một cách an toàn trong lần lặn đó. Trước đó, Rojas cũng thừa nhận rằng họ đã được cảnh báo trước khi lặn rằng con tàu này mới chỉ đang trong giai đoạn "thử nghiệm" và có thể sẽ gặp phải tình huống nguy hiểm.

Chuyến thám hiểm xác Titanic năm 2023 gặp kết cục bi thảm khiến 5 người thiệt mạng

Khi đoàn làm phim tài liệu 2022 trồi lên khỏi mặt nước sau chuyến thám hiểm, Stockton Rush đã bắt đầu gạt bỏ những lo ngại của đoàn về trục trặc động cơ đẩy và nói với các khách hàng của mình rằng “hầu hết mọi tàu ngầm dưới biển sâu đều phát ra tiếng ồn vào một thời điểm nào đó".

Sau khi sự cố nổ tàu Titan diễn ra vào hôm 18/6, sự phớt lờ của vị CEO này với những cảnh báo về độ an toàn của con tàu trong quá khứ cũng đã được đào lại và nhận chỉ trích rất lớn.

Cùng với Stockton Rush, tỷ phú người Anh Hamish Harding (58 tuổi), nhà thám hiểm Titanic nổi tiếng Paul-Henri Nargeolet (77 tuổi), doanh nhân nổi tiếng người Pakistan Shahzada Dawood (48 tuổi) và cậu con trai Sulaiman Dawood (19 tuổi) đã không may qua đời trong thảm kịch nổ tàu lặn này.

