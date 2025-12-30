Đoàn Hát Vang ra đầu thú, bắt Huỳnh Thị Ánh Sương

Công an xã TP Đà Nẵng ngày 30/12 cho biết, Công an xã Xuân Phú vừa vận động thành công đối tượng tổ chức sử dụng ma túy ra đầu thú, đồng thời bắt tạm giam một phụ nữ về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, ngày 29/12/2025, Công an xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng đã tổ chức tuyên truyền, vận động thành công đối tượng Đoàn Hát Vang (SN 1996, trú thôn Bà Rén, xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng) ra đầu thú về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với một đối tượng khác trong vụ án “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Xuân Phú phát hiện vụ “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra trong các ngày 21 và 22/12/2025 tại thôn Bà Rén, xã Xuân Phú. Quá trình xác minh xác định Vang là đối tượng trực tiếp tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; sau khi vụ việc xảy ra, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an xã đã kiên trì triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động gia đình phối hợp đưa đối tượng ra đầu thú.

Đối tượng Đoàn Hát Vang - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Đến 14 giờ 30 phút ngày 29/12/2025, Đoàn Hát Vang được gia đình đưa đến Công an xã Xuân Phú đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an xã đã lập biên bản tiếp nhận, phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng ra Quyết định tạm giữ đối tượng 03 ngày để điều tra, làm rõ.

Không dừng lại ở đó, thông qua công tác rà soát các vụ việc tạm đình chỉ, Điều tra viên bố trí tại Công an xã Xuân Phú đã chủ động phục hồi, củng cố hồ sơ vụ án công nhiên chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thị Ánh Sương (SN 1965, trú TP Huế), bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.