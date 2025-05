Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền lộ diện giữa tin đồn "không thân thiết", thái độ của vợ Quang Hải mới gây chú ý

Mới đây, gia đình tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã có mặt tại bữa tiệc sinh nhật mừng con trai Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My 1 tuổi. Trên trang cá nhân, Chu Thanh Huyền thoải mái khoe những bức ảnh tại bữa tiệc như chặn đứng những gièm pha về mối quan hệ của cô và Doãn Hải My.

Trong ảnh, vợ chồng Quang Hải đi giao lưu với mọi người trong bữa tiệc. Bé Lúa con Văn Hậu và bé Lido con Quang Hải cũng vui đùa cùng nhau. Đặc biệt khoảnh khắc Thanh Huyền và Hải My chung khung hình mới khiến dân tình xôn xao vì rất lâu rồi dàn WAGs Việt nổi tiếng mới hội tụ như vậy. Cách Thanh Huyền thoải mái khoe ảnh về bữa tiệc từ rất sớm lên trang cá nhân cũng phần nào thấy được cô rất vui những mối quan hệ với gia đình Văn Hậu.

Hai gia đình thoải mái trò chuyện cùng nhau

Doãn Hải My và Thanh Huyền chung khung hình

Trước đó, mạng xã hội xôn xao chuyện Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền không thân thiết với nhau. Trước đó, khi livestream chốt đơn, bà xã Quang Hải nhận được nhiều bình luận kiểu như "Chị với chị Doãn Hải My có thân với nhau không", hot girl Sơn Tây thẳng thắn chia sẻ góc nhìn của mình.

"Mọi người đừng hỏi có thân với người này người kia hay không. Quan điểm của Chu Thanh Huyền, em nói một câu ngắn gọn như này, kể cả những mối quan hệ thân xung quanh em, em cũng nói luôn. Chu Thanh Huyền luôn dừng ở một mức độ vừa đủ, không thân, cũng không lơ là. Nó chỉ nên dừng ở một mức độ vừa đủ thôi. Kể cả là bạn bè hay gì cũng biết điểm dừng ở một mức độ nào đấy", bà xã Quang Hải lên tiếng.

Nguyên nhân những tin đồn xuất hiện bởi cả hai từng cùng đi chơi, cùng đến sân vận động xem bóng đá cùng nhau nhưng thời gian sau đó lại không chơi cùng nhau nữa. Tuy nhiên, trong đám cưới các nàng WAG vẫn xuất hiện và chúc phúc cho nhau. Phải đến khi sinh nhật của bé Lúa dân tình mới phần nào cảm nhận được sự thân thiết, thoải mái với nhau giữa dàn WAGs Việt.

Mẹ Quang Hải thân thiết chụp ảnh cùng Tố Uyên (vợ Thành Chung) và diễn viên Bảo Hân

Văn Hậu kiệu con trai Quang Hải cực đáng yêu

Gia đình Quang Hải chụp ảnh với diễn viên Quang Thăng

Chuyện tình cảm của Đoàn Văn Hậu được nhắc đến nhiều nhất kể từ khi công khai hẹn hò với Doãn Hải My. Cặp đôi vướng tin đồn yêu nhau từ cuối năm 2020, nhưng phải đến sinh nhật Văn Hậu năm 2022, họ mới chính thức công khai tình cảm. Cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ trên mạng xã hội và được xem là một cặp đôi "trai tài – gái sắc" của showbiz và thể thao Việt. Tháng 11/2023, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tổ chức lễ cưới tại Hà Nội, thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ và báo chí. Đến tháng 5/2024, Hải My sinh con đầu lòng đặt tên là Minh Đăng. Hiện nay, cả hai đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn, thường xuyên đồng hành trong các sự kiện và hoạt động cộng đồng.

Trong khi đó, Quang Hải bắt đầu vướng tin đồn hẹn hò với Chu Thanh Huyền từ năm 2021. Đến năm 2022, khi Quang Hải sang Pháp thi đấu cho Pau FC, Chu Thanh Huyền cũng theo cùng để chăm sóc bạn trai, làm dấy lên nhiều nghi vấn về mối quan hệ nghiêm túc. Cuối năm 2023, Quang Hải và Thanh Huyền chính thức làm lễ ăn hỏi. Đám cưới của họ được tổ chức vào ngày 28/3/2024 tại Hà Nội với sự góp mặt của nhiều cầu thủ nổi tiếng. Sau đám cưới, cuộc sống của họ vẫn luôn nhận được sự quan tâm từ truyền thông, đặc biệt là khi Chu Thanh Huyền thường xuyên xuất hiện bên cạnh chồng trong các sự kiện và trận đấu. Tháng 7/2024, cặp đôi đón con trai đầu lòng đặt tên là Lido.