Doãn Hải My ngồi cạnh “mẹ ngoại” U50 nhìn như hai chị em, duy trì làm những điều này nên đẹp trường tồn!

Kể từ khi kết hôn, chính thức về chung một nhà, cuộc sống của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu vẫn luôn nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đặc biệt sau khi công khai có bầu, Doãn Hải My có phần thoải mái công khai hơn về vóc dáng cùng những câu chuyện trong khoảng thời gian mang thai.

Người đẹp sinh năm 2001 cho hay thời gian này dù đang mang bầu khá lớn nhưng vẫn chăm chỉ làm việc. Từ quay phim, chụp ảnh cho nhãn hàng đến ra cửa hàng kinh doanh, Doãn Hải My vẫn đảm bảo. Cùng với đó, bà xã Đoàn Văn Hậu thường dành thời gian rảnh để đi dạo, cafe cùng bạn bè.

Doãn Hải My mang bầu vẫn sở hữu visual cực phẩm

Đáng chú ý, ngoài ông xã cầu thủ, Doãn Hải My luôn được mẹ đồng hành trong mọi khía cạnh cuộc sống. Mới đây, cặp mẹ con sở hữu visual cực phẩm cùng nhau đi chơi, khoe chung khung hình khiến dân tình xuýt xoa. Mẹ bầu Doãn Hải My diện trang phục giản dị, gương mặt cũng không trang điểm quá nhiều nhưng vẫn vô cùng tươi tắn, xinh đẹp.

Bên cạnh đó, mẹ ruột Doãn Hải My cũng nhận nhiều sự chú ý với nhan sắc trẻ trung không kém gì con gái. Từ ngày con gái đi lấy chồng, mẹ Doãn Hải My cũng thảnh thơi hơn trước khi thường xuyên tụ tập bạn bè, không ngần ngại khoe những khoảnh khắc vui vẻ đời thường trên MXH.

Mẹ Doãn Hải My ở độ tuổi U50 vẫn tự tin đọ sắc cùng con gái

Dù lên chức bà ngoại nhưng mẹ Doãn Hải My vẫn vô cùng trẻ trung, xinh đẹp

Được biết, mẹ của Doãn Hải My đã ở độ tuổi U50 nhưng vẫn kiên trì tập thể thao, đặc biệt là bộ môn yoga và kết hợp với các phương pháp ăn uống khoa học để giữ gìn sắc vóc trẻ trung "trường tồn" theo thời gian.

Doãn Hải My được netizen nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ. Mỗi khi chụp hình chung, cả hai trông hệt như chị em, không chênh lệch tuổi tác quá lớn.

Không những thế mới đây, Doãn Hải My còn cho biết cô nhận được gen bầu không vỡ nét từ mẹ. Bà xã Đoàn Văn Hậu chia sẻ thời xưa khi mẹ mang bầu cũng vẫn giữ được vóc dáng thon gon, do đó cơ địa hiện tại của Doãn Hải My cũng tương tự, không thay đổi quá nhiều.