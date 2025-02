Doãn Hải My ngồi cắm hoa, netizen phán: "0 điểm"

Từ khi trở thành mẹ bỉm, bên cạnh nhan sắc "vạn người mê", Doãn Hải My còn được cộng đồng mạng đánh giá cao về sự khéo tay trong việc chăm sóc con nhỏ và vun vén tổ ấm. Trên mạng xã hội, Doãn Hải My thường xuyên khoe khéo những bình hoa tươi làm đẹp không gian sống do chính tay cô "hội hoạ", khiến ai nhìn vào cũng muốn dành lời khen ngợi.

Doãn Hải My cực say mê với công việc cắm hoa. Kể từ khi về chung nhà với cầu thủ Đoàn Văn Hậu, không gian sống của đôi vợ chồng luôn ngập tràn sắc màu rực rỡ từ những bình hoa tươi do chính tay nàng Hậu cắm và chăm sóc

Mới đây nhất, Doãn Hải My tiếp tục nhận được cơn mưa lời khen từ dân tình khi đăng tải đoạn clip trên trang TikTok cá nhân, ghi lại khoảnh khắc ngồi cắm hoa tuyết mai cực chill và thư giãn.

Không khó để nhận ra niềm đam mê cắm hoa của Doãn Hải My, nhưng có thể nói đây là lần đầu nàng Hậu đăng tải quá trình cặm cụi của bản thân khi tỉ mỉ cắm từng cành tuyết mai vào bình.

Nổi bật trong bộ đồ cực kỳ giản dị, nhan sắc ngọt ngào cùng dáng vẻ tập trung 200% sức lực của Doãn Hải My càng khiến người xem không khỏi thích thú.

Doãn Hải My diện outfit đơn giản với áo phông và quần legging, đầy tâm huyết lựa tới lựa lui từng cành hoa tuyết mai. Nàng Hậu tiết lộ bản thân không học cắm hoa nhưng vì yêu thích công việc này nên vẫn thường tự tay chuẩn bị những bình hoa tươi xinh đẹp

Doãn Hải My chia sẻ rằng tuyết mai là loài hoa lúc nào cũng có trong nhà, đơn giản vì: "Không có là cứ thấy thiếu thiếu".

Nhớ lại dịp Tết Nguyên Đán 2024, trong số những bình hoa tươi được bà xã Đoàn Văn Hậu hào hứng "flex" trên MXH cũng có sự xuất hiện của bình tuyết mai xinh xắn. Thậm chí, dù tuyết mai được ưa chuộng nhất vào dịp Tết, nhưng trước Tết 2 tháng Doãn Hải My đã nhanh chóng rước em nó về nhà.

Có thể nói, vì loài hoa này thường chỉ nở từ tháng 12 đến tháng 2 vào lúc giao mùa giữa đông và xuân, cho nên Doãn Hải My năm nào cũng tranh thủ khoảng thời gian này để cắm tuyết mai "ngập nhà".

Bình tuyết mai của Doãn Hải My bung nở cực đẹp mắt trong dịp Tết 2024

Còn đây là bình tuyết mai đón Tết 2025 của gia đình nàng Hậu, nhỏ xinh nhưng đẹp mê mẩn. Không ngoa khi nói rằng mỗi khi mùa hoa tuyết mai đến, không gian sống của Doãn Hải My lại ngập tràn sắc trắng tinh khôi của loài hoa này

Dưới phần bình luận của đoạn video, cư dân mạng không ngừng dành lời khen cho nhan sắc ngọt ngào cùng với đó là sự khéo léo, đảm đang của Doãn Hải My. Một số bình luận nổi bật: - "Trời ơi bả xinh, dù phối đồ rất giản dị cắm hoa cũng không dìm được bà luôn. Quá xinh iu rồi" - Cô nàng này 0 điểm... không điểm nào chê! - "Người gì đã xinh lại còn khéo tay. Tài sắc vẹn toàn thật sự" - "Trong khung hình có 2 vật thể xinh đẹp, cụ thể là chị và cây tuyết mai" - "Chồng xem đá bóng, vợ nhàn nhã cắm hoa. Gia đình nhỏ, hạnh phúc to" - "Nào chị chỉ em cách cắm hoa nhá, chứ em cắm tùm lum hết luôn á" - "Mê quá hôm cũng vào TikTok cổ xem có gì mới không"

Nguồn: TikTok @_doanhaimy