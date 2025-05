Doãn Hải My làm một việc thể hiện EQ cao chặn đứng gièm pha “trọng ngoại hơn nội”, vẹn toàn cả mẹ đẻ, mẹ chồng

Kể từ khi kết hôn với cầu thủ Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My đã trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Dù được nhiều người yêu mến, cô cũng không tránh khỏi những lời đồn thổi, trong đó có nghi vấn "trọng ngoại hơn nội", tức là thiên vị gia đình ruột thịt thay vì quan tâm đến gia đình chồng.

Tin đồn bắt nguồn từ việc Doãn Hải My thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên gia đình ruột, trong khi ít nhắc đến gia đình chồng ở Thái Bình. Một số cư dân mạng cho rằng cô sống thiên về phía "nhà ngoại", không thể hiện sự gần gũi hay hòa nhập với gia đình chồng. Trên thực tế, Doãn Hải My không hề xa cách với nhà chồng như một số lời đồn.

Như mới đây, cách Doãn Hải My dành tình cảm cho mẹ đẻ và mẹ của Đoàn Văn Hậu cũng khiến dân tình khen ngợi. Trong ngày lễ "ngày của mẹ", Hải My đăng ảnh cả mẹ đẻ và mẹ chồng lên trang cá nhân như một lời cảm ơn đến hai mẹ đã luôn ở bên vợ chồng cô thời gian qua.

"Bất cứ điều gì cũng có thể không chắc chắn nhưng tình mẹ là ngoại lệ", Hải My viết.

Doãn Hải My khoe ảnh cả mẹ đẻ (trái) và mẹ chồng lên mạng xã hội

Thời gian qua, vợ Văn Hậu nhiều lần thể hiện tình cảm vẹn cả đôi đường với gia đình bên nội, bên ngoại. Hải My xuất hiện trong nhiều sự kiện gia đình tại Thái Bình, cùng mẹ chồng chăm cháu, trò chuyện thân thiết với các thành viên trong gia đình. Đặc biệt, những khoảnh khắc cô đưa con trai về quê chơi, tận tay chăm sóc bé và chia sẻ những khoảnh khắc giản dị bên mẹ chồng đã khiến công chúng thay đổi suy nghĩ. Hải My còn cho thấy sự trưởng thành và tinh tế trong cách cư xử. Cô chọn cách đáp lại tin đồn bằng hành động thực tế thay vì đôi co trên mạng xã hội, điều thể hiện sự khéo léo và chín chắn đáng ngưỡng mộ.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My kết hôn tháng 10/2023, đến tháng 5/2024 cặp đôi đón con trai đầu lòng là bé Minh Đăng. Sau khi Hải My sinh con, mẹ Văn Hậu từ Thái Bình lên Hà Nội để chăm sóc gia đình con trai. Bà Nụ - mẹ Văn Hậu thường xuyên xuất hiện trong các khoảnh khắc đời thường, như bế cháu, dọn dẹp nhà cửa, hay đưa bé Lúa đi tiêm phòng cùng con dâu. Không chỉ mẹ chồng, mẹ ruột của Doãn Hải My là bà Đoàn Phương Mai (Mai Đoàn) cũng dành nhiều thời gian sang nhà con gái để chăm sóc cháu ngoại.

Khoảnh khắc hai bà thông gia cùng chăm cháu vô cùng thân thiết

Hải My từng đăng cảm ơn cả mẹ chồng và mẹ đẻ khi giúp đỡ cô rất nhiều lúc mới sinh bé Lúa

Cùng chăm sóc cháu nên mối quan hệ thông gia giữa hai gia đình cũng ngày càng tốt đẹp. Không ít lần mẹ Văn Hậu và mẹ Doãn Hải My cùng đi cà phê rất vui vẻ. Sự hiện diện của cả hai bà trong việc chăm sóc bé Lúa không chỉ giúp vợ chồng trẻ yên tâm hơn trong việc nuôi dạy con cái mà còn thể hiện mối quan hệ gắn bó, hòa thuận giữa hai gia đình. Những hình ảnh thân mật, vui vẻ giữa mẹ chồng và mẹ vợ bên cháu nội đã thu hút sự chú ý và ngưỡng mộ từ cộng đồng mạng.