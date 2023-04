Doãn Hải My khoe body bốc lửa, Văn Hậu tự khen mình chụp ảnh cho người yêu đẹp xuất sắc

Là nàng WAG hot nhất nhì Việt Nam, Doãn Hải My - bạn gái hậu vệ Đoàn Văn Hậu luôn nhận được sự chú ý của người hâm mộ bóng đá Việt. Mới đây, người đẹp sinh năm 2001 tung bộ ảnh diện bikini cực sexy thu hút người xem.

Dù chỉ là ảnh chất lượng thấp do ánh sáng nhưng vóc dáng của Doãn Hải My được dân mạng khen "chất lượng cao". Trong bộ bikini hồng nữ tính, bạn gái Văn Hậu khoe trọn vóc dáng đồng hồ cát với đường cong hoàn mỹ. Vòng eo Hải My thon gọn, nàng WAGs dường như còn có cả cơ bụng săn chắc nhờ chăm chỉ tập gym.

Vóc dáng mảnh mai, vòng 1 thu hút, đôi chân dài miên man là những điểm cộng ngoại hình của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô nàng cũng tự nhận thấy vẻ nóng bỏng của mình bằng cách nhấn mạnh từ "body" kèm theo biểu tượng ngon lửa khi đăng hình. Những bức ảnh này đều do Đoàn Văn Hậu tự tay chụp cho bạn gái. Cả hai đã có chuyến du lịch riêng tư và lãng mạn bên nhau nhân dịp Hải My hoàn thành khoá luận tốt nghiệp và đón sinh nhật tuổi 24 của Văn Hậu.

Thấy nàng đăng ảnh lên mạng, cầu thủ sinh năm 1999 còn vào bình luận tự khen ngợi tài năng chụp ảnh của mình. Đáp lại, Hải My khẳng định cũng là do bản thân mình xinh đẹp nên bức ảnh mới đẹp được.

Trở về từ chuyến du lịch, Doãn Hải My tiếp tục chuẩn bị những bước cuối cùng cho buổi bảo vệ khoá luận tốt nghiệp quan trọng sắp tới. Cô nàng sẽ trở thành cử nhân của Đại học Luật Hà Nội trong tháng 4 này.

Đoàn Văn Hậu tự khen tài chụp ảnh của mình còn Hải My cũng tự nhận bản thân xinh đẹp