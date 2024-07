Doãn Hải My hay Linh Rin đều gặp nỗi khổ của mẹ bỉm, nhờ loại "thần dược" rẻ và lành này mà vượt qua

Linh Rin

"Dâu hào môn" Linh Rin chia sẻ mái tóc của cô thuộc nhóm rất mỏng, mọc chậm và dễ gãy rụng nên cô vô cùng lo lắng khi biết mẹ bầu sau sinh sẽ có nhiều nguy cơ rụng tóc. Vì vậy, Linh Rin đặc biệt chú trọng dưỡng và chăm sóc tóc từ trong thai kỳ để quyết tâm giữ gìn mái tóc sao cho ít hư tổn và gãy rụng nhất.

"5 tuổi Linh mới mọc tóc nên từ trước tới giờ tôi không bao giờ nghĩ tóc có thể khỏe đẹp được như bây giờ", nàng dâu hào môn thú nhận.

Sau khi dành gần 9-10 tháng để tự đúc kết ra chu trình dưỡng tóc hợp lý, Linh Rin chia sẻ cô vô cùng tâm đắc bởi duy trì chăm sóc tóc thường xuyên giúp mẹ bỉm an tâm hơn trong suốt quá trình sinh nở. Đặc biệt, mái tóc của cô ngày càng chắc khỏe và bóng mượt, thậm chí đẹp hơn cả lúc trước khi mang bầu.

Cụ thể, routine dưỡng tóc của Linh Rin bao gồm 6 bước chính:

Bước 1: Trước mỗi lần gội đầu, Linh Rin sẽ ủ tóc tối thiểu 30 phút với hỗn hợp dầu dừa + dầu argan + dầu hạt nho + dầu rosemary (dầu hương thảo) + dầu jojoba.

Bước 2: Linh Rin xả ướt tóc nhẹ nhàng, sau đó cô tiếp tục mix hỗn hợp dầu gội + nước + dầu castor oil (dầu thầu dầu) theo tỷ lệ 1:1:1 và lắc đều lên, tiến hành gội đầu như bình thường.

Bước 3: Đến với bước xả tóc, người đẹp tiếp tục quy trình trộn, lần này cô trộn dầu xả cùng một chút dầu hương thảo, sau đó chia tóc ra thành từng phần và vuốt nhẹ lên tóc, lưu ý không apply vào chân tóc, ủ trong 5 phút và xả sạch.

Bước 4: Xả sạch tóc và thấm khô nhẹ nhàng bằng khăn bông.

Bước 5: Linh Rin thoa serum dưỡng cho phần chân tóc và xịt dưỡng chống rối (hair detangler) cho phần thân, ngọn tóc sau đó mới chải và sấy khô.

Bước 6: Bước cuối cùng, cô sẽ thoa một lớp dưỡng nữa để đảm bảo tóc được bảo vệ triệt để khỏi các động xấu từ môi trường như nắng, gió,..

Linh Rin chia sẻ các sản phẩm tinh dầu cô đang sử dụng trên story Instagram

Có thể thấy, nàng dâu hào môn đặc biệt lưu tâm sử dụng nhiều loại oil (tinh dầu) khác nhau trong chu trình chăm sóc tóc, mỗi loại sẽ có một công dụng riêng và cách kết hợp khác nhau nhưng đều cho hiệu quả vô cùng "thần thánh" giúp mẹ bỉm giảm hẳn nỗi lo rụng tóc sau sinh.



Doãn Hải My

Tiểu thư Hà thành Doãn Hải My cũng đặc biệt chú trọng dưỡng tóc để giảm nguy cơ gãy rụng trong quá trình bầu bí. Hải My chia sẻ cô vốn có cơ địa tóc mỏng, tơ và dễ rụng. Sau thời gian nghiên cứu để tìm ra "bác sĩ" cho mái tóc, "hoa hậu làng WAGs" đã bỏ túi cho mình quy trình dưỡng tóc bồng bềnh siêu đơn giản và mách ngay cho chị em học theo.

Sử dụng tinh dầu xịt dưỡng

Cũng giống như Linh Rin, bí mật mái tóc bóng mượt, khỏe mạnh của Doãn Hải My cũng là một em tinh dầu vỏ bưởi, vỏ cam kèm chiếc xuất thầu dầu và hạt dẻ ngựa.

Trước khi sử dụng bất cứ sản phẩm nào lên da hay tóc, bà xã Đoàn Văn Hậu đều dành thời gian nghiên cứu bảng thành phần để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Em tinh dầu này được lòng Hải My nhờ chứa nhiều dưỡng chất chiết xuất từ tự nhiên như tinh dầu vỏ bưởi, vỏ cam, dầu thầu dầu, hạt dẻ ngựa,.. Ngoài ra, sản phẩm còn kết hợp các chất giúp giảm rụng, kích thích mọc tóc như Vitamin B5, Vitamin E, Biotin... giúp nuôi dưỡng tóc từ bên trong an toàn và lành tính.

Trước khi xịt, Doãn Hải My nhắc nàng nhớ lắc đều và massage nhẹ nhàng để tinh dầu được thẩm thấu nha!

Chải và massage da đầu thường xuyên

Một mẹo rất đơn giản nhưng mang lại hiệu quả vô cùng thần kỳ đó là chăm chải đầu và massage da đầu thường xuyên. Doãn Hải My sử dụng lược chuyên dụng, chải đầu bắt đầu từ trán, chải theo những đường vòng tròn xung quanh đầu. Nhớ lưu ý chải chậm và nhẹ, đảm bảo để gai lược massage đều khắp da đầu. Áp dụng mẹo này để máu được lưu thông, mang theo dưỡng chất đến nuôi dưỡng tóc từ gốc, giúp tóc thêm chắc khỏe và đẩy nhanh quá trình mọc tóc đó nhé!

Lợi ích của tinh dầu trong chăm sóc tóc

Tinh dầu là tinh chất được chiết xuất từ các loại thực vật. Bên cạnh khả năng tạo hương thơm nổi tiếng, nhiều loại tinh dầu còn có công dụng tuyệt vời trong cải thiện sức khỏe của tóc.

Các dưỡng chất từ tinh dầu giúp kích thích mọc tóc, tăng thêm độ chắc khỏe và đàn hồi của sợi tóc, nuôi dưỡng tóc bóng mượt từ sâu bên trong.

Mỗi loại tinh dầu khác nhau sẽ giúp khắc phục những vấn đề cụ thể ở tóc, nàng có thể tìm hiểu bảng thành phần để "add on" tinh dầu vào chu trình dưỡng tóc một cách phù hợp, tin rằng hiệu quả đem lại sẽ vô cùng mỹ mãn đó!