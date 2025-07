Doãn Hải My diện váy bó sát khoe dáng cực phẩm giữa núi rừng, netizen xuýt xoa: “Thua Hoa hậu mỗi cái vương miện!”

Giữa khung cảnh xanh ngắt của núi rừng Tây Bắc, nàng WAG Doãn Hải My lại một lần nữa chứng minh đẳng cấp nhan sắc "không phải dạng vừa đâu". Chỉ với bộ ảnh tạo dáng bên lan can, bà xã Đoàn Văn Hậu khiến netizen xuýt xoa bởi thân hình chữ S nóng bỏng và gu thời trang cuốn hút khó rời mắt.

Trong chiếc váy maxi dáng dài ôm sát cơ thể, thiết kế chuyển sắc từ vàng đến cam rồi hồng pastel, Doãn Hải My khoe trọn vóc dáng nuột nà nhưng không hề "mỏng manh dễ vỡ". Vòng một đầy đặn, vòng eo con kiến, vòng ba nở nang, bờ vai thon cùng làn da mịn màng, Doãn Hải My chỉ dựa vào lan can với khung cảnh phía sau là núi rừng xanh mướt mắt đã tạo nên bức ảnh mang đậm vibe "nàng thơ giữa đại ngàn". Gương mặt xinh đẹp, biểu cảm dịu dàng, mái tóc đen thả xõa tự nhiên càng làm tăng vẻ nhẹ nhàng, nữ tính của người đẹp sinh năm 2001.

Doãn Hải My khoe sắc vóc cực phẩm trong khung cảnh núi rừng

Bà xã Đoàn Văn Hậu khiến dân mạng thả tim rần rần với visual nàng thơ ngọt ngào giữa đại ngàn

Chỉ sau vài giờ đăng tải, loạt ảnh nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt yêu thích cùng vô vàn bình luận ngưỡng mộ. Netizen rần rần để lại lời khen: "Đỉnh cao nhan sắc, tưởng đâu là Hoa hậu nào cơ chứ!", "Thua Hoa hậu mỗi cái vương miện thật, sắc vóc thế này ai chơi lại?", "Nhìn body này mà hết hồn, Hải My đẹp kiểu thanh lịch mà vẫn sexy"...