Doãn Hải My có cử chỉ dễ thương dành cho mẹ Đoàn Văn Hậu

Tối 27/8, Doãn Hải My cùng bố mẹ Đoàn Văn Hậu đến sân vận động Hàng Đẫy để cổ vũ anh trong trận đấu cuối mùa giải. Cả bà Vũ Thị Nụ - mẹ ruột của Văn Hậu và Doãn Hải My đều mặc áo đấu số 5 có in tên của anh. Hai người phụ nữ quan trọng với Văn Hậu cùng đến tiếp lửa anh ngày nâng cúp vô địch V.League lần thứ 4 trong sự nghiệp.

Trong giây phút Văn Hậu cùng các đồng đội đứng trên bục nhận huy chương và cúp, mẹ Văn Hậu và Hải My hòa cùng đám đông khán giả theo dõi. Hải My đứng sát cạnh mẹ Văn Hậu, cô lùi lại phía sau và đặt tay lên lưng của mẹ Văn Hậu đầy thân thiết. Hành động này vừa thể hiện tình cảm, vừa là cách cô nàng bảo vệ mẹ anh ở giữa đám đông dễ xô đẩy.

Khi qua đường, Hải My cũng đi sát vào mẹ Văn Hậu, vòng tay ra sau ôm lấy mẹ anh và luôn ở tư thế che chắn cho bà Nụ an toàn qua đường. Khi phóng viên ngỏ ý muốn phỏng vấn mẹ Văn Hậu, bà Nụ ngại ngùng từ chối và đứng ra phía sau Hải My. Nàng WAG lập tức hiểu ý và nắm tay mẹ bạn trai động viên.

Doãn Hải My luôn ở tư thế che chắn cho mẹ Văn Hậu khi qua đường

Hải My thường xuyên có hành động tình cảm như đặt tay lên lưng hay nắm tay mẹ Văn Hậu

Khoảnh khắc khác, khi thấy mẹ Văn Hậu bế cháu trai trên tay, đứng dưới không khí oi bức. Hải My xoay chiếc chiếc quạt cầm tay của mình làm mát cho hai bà cháu. Cô nàng cũng nhiệt tình làm "phó nháy" cho gia đình Văn Hậu, trò chuyện thân thiết cùng chị dâu của anh.

Những hành động nhỏ của Hải My cũng đủ cho thấy sự tinh tế và quan tâm chân thành mà nàng WAG sinh năm 2001 dành cho mẹ bạn trai cùng gia đình. Đây không phải lần đầu Hải My tiếp xúc với gia đình Văn Hậu. Cô nàng đã nhiều lần cùng bố mẹ anh đi xem anh thi đấu và cùng anh về quê thăm nhà.

Doãn Hải My cầm quạt mát cho mẹ và cháu trai của Văn Hậu