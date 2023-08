Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My: Chuyện tình 3 năm ngọt ngào

Tối 27/8, Đoàn Văn Hậu cùng CLB Công an Hà Nội giành chức vô địch V.League 2023. Giờ phút ăn mừng, anh ôm bạn gái Doãn Hải My trong vòng tay và đeo cho cô chiếc vòng kết hoa đầy tình cảm. 3 năm yêu nhau, Doãn Hải My là người đồng hành cùng Văn Hậu ở mọi khoảnh khắc ý nghĩa. Trước đó không lâu, ngày 15/8/2023, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã kỉ niệm tròn 3 năm hẹn hò.

Văn Hậu ôm bạn gái ăn mừng lần thứ 4 nâng cúp vô địch V.League (Ảnh: FBNV)

Hậu vệ xuất sắc nhất ĐT Việt Nam ủng hộ thí sinh thi Hoa hậu…

Lần đầu tiên Văn Hậu công khai xuất hiện bên cạnh Doãn Hải My là ở đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam ngày 20/11/2020. Tại đây, Hải My đạt danh hiệu Người đẹp tài năng, lọt vào Top 10 chung cuộc nhưng không thể có được vương miện. Văn Hậu cầm bó hoa tới, ôm Hải My an ủi khi nàng rơi nước mắt.

Hành động này gây chú ý lớn với giới truyền thông và người hâm mộ. Bởi trước đó, Văn Hậu đã dính nghi vấn hẹn hò với Hải My. Sau khi chia tay bạn gái cũ vào khoảng tháng 6/2020, Văn Hậu chỉ follow một cô gái duy nhất trên Instagram là Doãn Hải My.

Văn Hậu lần đầu công khai xuất hiện cùng Hải My là khi cô tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020 (Nguồn: Intenet)

Sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, Văn Hậu còn nhiều lần xuất hiện cùng Hải My và gia đình cô ở những địa điểm công khai hoặc riêng tư. Anh cùng mẹ của Hải My đến xem cô trình diễn thời trang cưới vào ngày 28/11/2020 với vai trò vedette, dự sinh nhật các em trai của cô nàng. Những ngày sau đó, Hải My cũng không ít lần cùng gia đình đến SVĐ Hàng Đẫy xem các trận đấu của CLB Hà Nội – đội bóng mà Văn Hậu khoác áo khi ấy.

Tuy Doãn Hải My thường từ chối khéo léo khi được hỏi về Văn Hậu nhưng cặp đôi vẫn thường tung hint lovestagram bằng những bức ảnh check-in cùng địa điểm hay thả biểu tượng trái tim cùng màu khi đăng bài. Trước khi công khai hẹn hò, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã có 2 năm yêu đương âm thầm, kín tiếng. Đây có lẽ là khoảng thời gian cần thiết để chứng minh mối quan hệ tình cảm gắn bó, chín muồi, và sẵn sàng để cả hai công khai về nhau trước người hâm mộ, hàng triệu dân mạng đang dõi theo nhất cử nhất động của mình.

Yêu công khai, thể hiện mối quan hệ nghiêm túc, có tương lai

Tối ngày 15/8/2022, quản lý của Doãn Hải My chính thức công bố thông tin cô đang hẹn hò cùng tuyển thủ Việt Nam Đoàn Văn Hậu. Phía Văn Hậu cũng lần đầu đăng tải công khai những bức hình tình tứ bên người đẹp, xác nhận mối quan hệ tình cảm của đôi bên. Tình yêu của cả hai đều được gia đình ủng hộ. Tuy nhiên, bởi độ tuổi còn trẻ, cả hai mong muốn thực hiện hoài bão và ước mơ phát triển sự nghiệp, chưa tính đến chuyện kết hôn.

Kể từ khi công khai hẹn hò, cặp đôi trai tài gái sắc thường xuyên “phát đường” cho dân mạng bằng những khoảnh khắc thân mật bên nhau mọi lúc mọi nơi, những chuyến du lịch, chuyến về thăm quê hay hẹn hò đời thường. Trên chiếc xế hộp sang trọng, Văn Hậu đưa Hải My đi mọi nơi cô thích, cafe mùa xuân, đi thuỷ cung mùa hè hay chụp ảnh cùng phố Hà Nội đón mùa thu sang,...

Doãn Hải My cũng đã nhiều lần về quê nhà Thái Bình thăm gia đình Văn Hậu và trải nghiệm cuộc sống nông thôn yên bình. Trên triền đê thênh thang mát mẻ với bờ sông thanh bình, cánh đồng bát ngát, Hải My nở nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên ôm Văn Hậu từ phía sau, tận hưởng khoảnh khắc gần gũi với cuộc sống của chàng ngày thơ bé.

Doãn Hải My về thăm quê Đoàn Văn Hậu

Khi về thăm quê Văn Hậu vào dịp Tết Nguyên đán năm 2023, Doãn Hải My ghi điểm bằng hình ảnh xắn tay áo vào rửa bát. Cô gái Hà thành vấn cao mái tóc, mặc đồ đơn giản, chăm chỉ phụ giúp những việc trong nhà bạn trai. Hình ảnh gần gũi, giản dị của Hải My khiến fan yêu thích. Gia đình Văn Hậu cũng thể hiện sự yêu mến với nàng WAG sinh năm 2001.

Bố mẹ của Văn Hậu gọi cô bằng biệt danh dễ thương “Thóc”. Đây là biệt danh thân thương mà bố mẹ Hải My vẫn thường gọi cô khi ở nhà. Ngoài ra, người lớn trong nhà cũng bày tỏ sự quan tâm với Hải My bằng cách gọi cô là "con" rồi nhắc cô đứng gần lại để xem pháo hoa: "Đứng gần đây con này, nó không nổ to đâu".

Doãn Hải My chụp ảnh cùng bố mẹ Văn Hậu

Ở chiều ngược lại, Đoàn Văn Hậu từ lâu cũng đã thân thiết với gia đình Hải My. Anh có mặt trong tiệc sinh nhật của các thành viên trong nhà, cùng bố mẹ và các em của Hải My đi du lịch vui vẻ. Văn Hậu khá thân với các em trai của bạn gái, anh sẵn sàng nằm lăn trên bờ cát để chơi những trò chơi gần gũi, trẻ thơ cùng hai cậu nhóc.

Yêu công khai trước hàng triệu người hâm mộ, thường xuyên gặp gỡ và tạo mối quan hệ gắn kết với gia đình đối phương, cùng nhau xuất hiện ở những khoảnh khắc ý nghĩa của cuộc đời như lễ bảo vệ khoá luận tốt nghiệp hay những trận đấu đỉnh cao của ĐT Việt Nam… Và quan trọng là chưa từng dính scandal tranh cãi. Những điều đó chứng minh, Văn Hậu và Hải My đang có một mối quan hệ nghiêm túc hướng tới tương lai và nhận được nhiều sự chúc phúc của mọi người.

Trai tài - gái sắc

Đoàn Văn Hậu sinh năm 1999. Anh là trụ cột của ĐT Việt Nam trong suốt 6 năm qua. Ở tuổi 24, Văn Hậu đã có trong tay loạt thành tích đồ sộ cùng các đội tuyển Việt Nam như: Á quân U23 châu Á 2018, hạng 4 bóng đá nam ASIAD 2018, vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019, huy chương vàng SEA Games 30, 31…

Anh từng cùng U19 Việt Nam giành vé dự U20 World Cup, là cầu thủ Việt Nam duy nhất có tên trong danh sách đội hình tiêu biểu U20 châu Á ở World Cup do kênh Fox Sports bình chọn. Cấp CLB, Văn Hậu giành 3 chức vô địch V.League, 2 Cúp Quốc gia, 2 Siêu Cúp Quốc gia. Về danh hiệu cá nhân, Văn Hậu có 3 năm liên tiếp trở thành cầu thủ trẻ hay nhất năm của bóng đá Việt Nam. Năm 2018, anh đoạt được danh hiệu cầu thủ trẻ hay nhất Đông Nam Á…

Văn Hậu tài năng là thế và người bạn gái của anh cũng xuất sắc không kém. Dù thời gian đầu, Hải My đã từng “bơ” tin nhắn của Văn Hậu vì bận học, nhưng sự kiên trì và chân thành đã giúp Văn Hậu có được trái tim người đẹp. Trong dàn WAG Việt hiện tại, Doãn Hải My là cô gái nổi bật cả về nhan sắc và học vấn. Với chiều cao 1,67m, số đo ba vòng 80-56-92 cm, Hải My từng gây ấn tượng mạnh mẽ khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và lọt Top 10 chung cuộc, đạt danh hiệu Người đẹp tài năng.

Doãn Hải My sinh năm 2001, cô mới tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội và còn nhận được học bổng để tiếp tục học cao hơn theo đuổi ngành luật như ước mơ ban đầu. Ở bài khoá luận tốt nghiệp, bạn gái Văn Hậu nhận được điểm 10 tuyệt đối từ hội đồng chấm thi. Ngoài ra, cô có chứng chỉ 7.5 IELTS và biết thêm tiếng Trung Quốc.

Bạn gái Văn Hậu tốt nghiệp trường luật (Ảnh: FBNV)

Trong 4 năm là sinh viên Luật, bạn gái Văn Hậu luôn thuộc top sinh viên nổi bật nhờ thành tích học tập cũng như những hoạt động công tác sinh viên sôi nổi. Hải My còn là đại sứ của tổ chức sinh viên Luật châu Á tại Hà Nội, làm thành viên ban giám khảo cho cuộc thi sắc đẹp ở trường, hay tham gia và đạt giải tại cuộc thi sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật, đóng góp tích cực vào công tác Đoàn Thanh niên trường luật… Ngoài ra, Doãn Hải My còn có nhiều tài lẻ như vẽ tranh, chơi đàn, múa, hát,...

Về tính cách, Doãn Hải My là cô gái tích cực và luôn bình tĩnh trước mọi vấn đề. Dù hẹn hò với tuyển thủ quốc gia, Hải My vẫn biết cách làm bản thân nổi bật mà không dựa hơi vào sự nổi tiếng của người yêu. Cô nàng cũng chưa từng dính drama hay tranh cãi nào trên mạng xã hội mà luôn cư xử hoà nhã với người hâm mộ. Cô cũng có quan điểm rõ ràng về chuyện yêu đương và nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Hải My từng chia sẻ quan điểm về “người thứ ba”: "My may mắn được nuôi dạy trong một gia đình tử tế, được giáo dục bởi những ngôi trường và giáo viên tốt. Bản thân My cũng là người có học thức và có sự tự trọng. My tự tin nói rằng mình chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ hạ thấp mình làm một việc như vậy".

Bạn gái Văn Hậu tin vào duyên phận hơn là câu "gió tầng nào gặp mây tầng ấy"

Bạn gái Văn Hậu cho rằng trên đời không có ai là hoàn hảo, nhưng khi đã yêu, cô nàng cũng có lúc cảm thấy đối phương chính là người hoàn hảo nhất với mình. Bạn gái Văn Hậu lý giải: "Chỉ là khi yêu - "Người tình trong mắt hoá Tây Thi", dường như đối phương trở nên "hoàn hảo" trong mắt mình. Mình nghĩ có lẽ đó là lúc duy nhất chúng ta "hoàn hảo"".

Người đẹp sinh năm 2001 còn chia sẻ thêm: "So với việc tin vào câu nói "Gió tầng nào gặp mây tầng đó", mình tin vào duyên phận hơn". Trong tình yêu, Doãn Hải My đề cao cảm xúc hơn là chuyện so bì ai đó tương xứng với mình hay không. Nàng WAGs luôn toả ra năng lượng tích cực và lạc quan, tận hưởng cuộc sống giữa thời thanh xuân tươi đẹp.

Hành trình 3 năm yêu của Văn Hậu và Hải My được ghi dấu bằng một tài khoản Instagram chung là "family_doan_doan", là họ của cả hai khi viết không dấu. Bởi sự xứng lứa vừa đôi, mười phân vẹn mười, chuyện tình của cặp đôi luôn khiến người hâm mộ dõi theo với sự chúc phúc và chờ mong một happy ending trong tương lai.