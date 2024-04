Doãn Hải My chứng minh: Bầu bí makeup đâu phải việc "tày trời", cứ chọn sản phẩm an toàn là "okelah"

Xuất hiện tại đám cưới của cặp đôi Quang Hải - Chu Thanh Huyền vào ngày 28/3 vừa qua, nàng WAG đình đám Doãn Hải My ngay lập tức trở thành tâm điểm. Lần đầu tiên xuất hiện công khai sau khi công bố tin bầu bí, Hải My gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, rạng ngời dù chỉ trang điểm cực nhẹ nhàng.

Dù ai cũng biết, các mẹ bầu trong thời gian 9 tháng 10 ngày nên hạn chế sử dụng mỹ phẩm. Song Hải My vẫn không từ bỏ makeup. Mới đây, trên Instagram Story, cô nàng đã chia sẻ tới khán giả một số sản phẩm beauaty cô sử dụng. Nàng tiểu thư Hà thành cho biết, cô đã lựa chọn kĩ càng các sản phẩm an toàn với phụ nữ mang bầu để sử dụng. Chưa kể, nàng chọn lối trang điểm nhẹ nhàng "sương sương" với các món cơ bản thay vì makeup cầu kỳ như thời con gái.

Vẫn như thường lệ, Doãn Hải My ưa chuộng các items bình dân, giá chỉ từ 150k, xứng đáng để chị em tham khảo và "rinh" ngay vào về tủ trang điểm của mình.

Kem chống nắng nâng tone beplain và d'Alba

Đang trong giai đoạn bầu bí, Doãn Hải My cẩn thận trong việc tìm mua các sản phẩm an toàn, và 2 sản phẩm kem chống nắng của Hàn là d'Alba Waterfull Essence Sunscreen và beplain Sunmuse Tone Up & Correcting Sunscreen được cô đặt trọn niềm tin. Đây đều là 2 items kem chống nắng nâng tone thuần chay đang "bất phân thắng bại" trong giới skincare hiện nay.

Kem chống nắng Beplain Sunmuse Tone Up & Correcting Sunscreen

Với "bé tím" nhà beplain, đây là "chân ái" dành cho các cô nàng công sở, thích makeup 2 trong 1 bởi khả năng nâng tone, hiệu chỉnh sắc tố da, làm sáng phần da xỉn màu hiệu quả và tự nhiên.

beplain Sunmuse Tone Up & Correcting Sunscreen là kem chống nắng lai vật lý và hóa học đến từ Hàn Quốc, nổi tiếng với khả năng nâng tone da tức thì, hiệu chỉnh màu da và bảo vệ da toàn diện khỏi tia UV. Chiết xuất từ cà rốt tím độc đáo giúp nâng tone da nhẹ nhàng, mang lại làn da sáng hồng rạng rỡ.

Kem chống nắng d'Alba Waterfull Tone-Up Sun Cream SPF50

Còn sản phẩm nhà d'Alba là kem chống nắng thuần chay vật lí lai hóa học giúp nâng tone tự nhiên tạo lớp nền cho làn da căng bóng như gái Hàn.

Đây là kem chống nắng vật lý lai hóa học với các màng lọc gồm Titanium Dioxide, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Ethylhexyl Triazone, Diethylhexyl Butamido Triazone. Ngoài ra, còn có 3 thành phần nổi bật là nấm truffle trắng và Tocopherol và Vitamin C giúp tạo hàng rào bảo vệ và nuôi dưỡng làn da trước tác động của ánh nắng mặt trời.

Eyeliner Nongchat và Tonymoly

Doãn Hải My tự nhiên mình kẻ mắt còn "nghiệp dư", cô luôn tấu sẵn một bản kẻ mắt nước của Nongchat và kẻ mắt gel huyền thoại của Tonymoly để tô điểm cho đôi mắt sắc sảo, có hồn hơn.

Browit By Nongchat Duo Brow And Eyeliner

Nhắc tới các sản phẩm nội địa Thái, bên cạnh MISTINE, Nongchat chắc hẳn là cái tên không còn xa lạ với các tín đồ làm đẹp Việt. Sản phẩmNongchat Duo Brow And Eyeliner mà Doãn Hải My mê mẩn là item tích hợp 2 trong 1 cực tiện lợi, gồm hai đầu vô cùng tiện lợi và tiết kiệm chi phí, vừa kẻ chân mày vừa kẻ mí mắt bút kẻ chân mày điều chỉnh đậm nhạt theo sở thích.

Đầu bút mảnh, mực ra đều, Nongchat Duo Brow And Eyeliner trở thành "cứu tinh" của nhiều cô gái gặp khó khăn trong việc vẽ kẻ mắt

Tony Moly Backstage Gel Eyeliner

Gel kẻ mắt Tony Moly Backstage Gel Eyeliner có khả năng chống thấm nước, chống lem nổi đình đám, được mệnh danh là kẻ mắt "quốc dân". Sản phẩm mang kết cấu dạng kem mịn, được đính kèm cây cọ vẽ chuyên dụng phía trên phần nắp, thuận lợi cho người sử dụng.

Gel eyeliner rất mềm và mướt, dễ kẻ và nhanh khô, chị em cần thao tác nhanh tránh trường hợp cần sửa thì việc tẩy trang sẽ khá mất thời gian do sản phẩm bám cực chắc.

Sản phẩm có 2 màu nâu và đen cho chị em tuỳ ý lựa chọn

Nongchat Setting Eyebrow Mascara

Vì chỉ makeup tự nhiên, Doãn Hải My không sử dụng quá nhiều items cầu kỳ. Với phần lông mày, cô nàng chọn Nongchat Setting Eyebrow, một sản phẩm mascara chuốt mày đến từ Thái Lan, nổi tiếng với khả năng định hình dáng mày hoàn hảo, giữ màu lâu trôi và dưỡng lông mày chắc khỏe.

Sản phẩm có hất gel trong và không bị vón cục, đặc biệt không thấm nước, không đổ dầu giúp các chị em định hình được hàng lông mày hoàn hảo theo các form như ý muốn.

