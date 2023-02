Đoàn cứu nạn của Bộ Công an đang tìm kiếm 15 người bị vùi lấp ở Thổ Nhĩ Kỳ

Sáng 11/2, đại diện Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH, Bộ Công an) cho biết, đoàn công tác cứu nạn quốc tế của Bộ Công an Việt Nam đã bắt đầu triển khai công tác cứu nạn tại thành phố Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ.

Đến 3h ngày 11/2 (giờ Thổ Nhĩ Kỳ) đoàn công tác cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã đến tòa nhà bị đổ sập ở đường 531, Adiyamam Merkez (Adiyamam).

“Chúng tôi được Cơ quan Ứng phó Thảm họa và Tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ thông báo là có 15 người bị mắc kẹt trong đống nát của tòa nhà. Ngay khi đến nơi, chúng tôi đã tiến hành trinh sát và vào việc ngay” , đại diện Đoàn công tác nói.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam triển khai trinh sát ngay trong đêm. (Ảnh: Cục Cảnh sát PCCC&CNCH).

Vị đại diện đoàn công tác cho biết, tinh thần của lực lượng cứu hộ, cứu nạn Bộ Công an Việt Nam là cố gắng tìm kiếm được những người còn sống sót bị mắc kẹt trong đống đổ nát nên quá trình trinh sát được thực hiện rất tỉ mỉ, lên kế hoạch kỹ lưỡng.



“Tình hình thực địa đang vô cùng khó khăn vì nhiệt độ giảm sâu đến âm 6 độ C, thêm vào đó các tòa nhà bị sập vẫn tiếp tục đổ xuống. Nếu như không có kế hoạch tỉ mỉ thì chính lực lượng cứu nạn, cứu hộ sẽ gặp nguy hiểm”, đại diện đoàn công tác cho biết.

Ngoài việc chính là cứu nạn, cứu hộ, các thành viên của đoàn công tác sẽ thực hiện các nhiệm vụ y tế khác theo sự điều phối của Cơ quan Ứng phó Thảm họa và Tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH trao đổi thông tin cùng lực lượng cứu nạn sở tại. (Ảnh: Cục Cảnh sát PCCC&CNCH).

Trước đó, 7h ngày 10/2 (giờ Thổ Nhĩ Kỳ), đoàn công tác đã đáp máy bay xuống sân bay Istanbul. Từ sân bay Istanbul, đoàn công tác tiếp tục bay đến thành phố Adana để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Theo sự sắp xếp của Cơ quan Ứng phó Thảm họa và Tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD), lực lượng cứu nạn quốc tế của Bộ Công an Việt Nam sẽ làm nhiệm vụ tại thành phố Adiyaman.



“Quãng đường từ sân bay đến nơi làm nhiệm vụ khoảng 300km, theo dự kiến sẽ mất khoảng 6 giờ để di chuyển nhưng vì thời tiết có tuyết rơi, đường trơn trượt nên hơn 10 giờ đồng hồ di chuyển liên tục đoàn mới đến nơi”, đại diện đoàn công tác cho biết.

Đại diện đoàn công tác cũng cho biết thêm, do đi lại khó khăn và phải vận chuyển 15 tấn thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn nên đoàn đã phải chia thành hai nhóm để di chuyển.

Chiều 9/2, Bộ Công an đã tổ chức lễ xuất quân đội cứu nạn, cứu hộ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lần đầu tiên Việt Nam triển khai lực lượng tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn đối với thảm họa thiên tai xảy ra ở rất xa lãnh thổ Việt Nam, phối hợp cùng nhiều quốc gia khác trên thế giới đang nỗ lực cứu nạn, cứu hộ như El Salvador, Hàn Quốc, Algieria, Nga, Iraq, Mexico...

“Bộ Công an đã lựa chọn những chiến sĩ, sĩ quan tinh nhuệ nhất, khỏe nhất, được đào tạo cơ bản, đã tham gia nhiều khóa tập luyện tại nước ngoài, sẵn sàng làm hết sức mình khi tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ”, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu nhấn mạnh tại buổi lễ xuất quân của đoàn công tác cứu nạn quốc tế Bộ Công an Việt Nam.

Vào khoảng hơn 4h sáng 6/2, một trận động đất mạnh 7,8 độ đã xảy ra tại miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Bắc Syria, với tâm chấn nằm cách thành phố Gaziantep hơn 30 km về phía tây.

Tính đến ngày 10/2, hơn 22.000 người đã được xác nhận thiệt mạng, trong đó hơn 18.000 trường hợp được ghi nhận ở Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh đó, hơn 80.000 cũng bị thương sau trận động đất.