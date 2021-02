Dọa tung "ảnh nóng", hiếp dâm bé gái 13 tuổi

Sáng ngày 16/2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Vũ Khanh (17 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Đối tượng Khanh.

Khanh và em P.B.T (13 tuổi, ngụ xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) quen biết nhau qua mạng xã hội. Cả hai sau đó thường xuyên nhắn tin trò chuyện, rồi nảy sinh tình cảm nam nữ.

Ngày 22/1, T. đòi chia tay Khanh nên hẹn bạn gái tại bãi đất trống (thuộc khu vực ấp Mỹ Tân, thị trấn Mỹ Luông) để níu kéo tình cảm nhưng T. không đồng ý, rồi bỏ đi.

Đến khoảng 10h hôm sau, Khanh điều khiển xe đạp điện đến trường của T. đang học đứng chờ và rủ về nhà của mình thì T. đồng ý.

Tại đây, Khanh đòi quan hệ tình dục với T. với lời đe dọa sẽ tung “ảnh nóng” của cả hai lên mạng xã hội. Sau đó, Khanh đã nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bạn gái nhí nhưng bất thành.

Thấy T. nằm khóc, sợ bị hàng xóm phát hiện nên Khanh đã cho T. về.

Đến nhà, T. về nhà kể lại sự việc cho gia đình biết và đến cơ quan công an tố cáo hành vi của Khanh.