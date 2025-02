Đỗ Kim Phúc giao lưu với "Messi Nhật Bản", kể lại hành trình đáng nhớ tại LaLiga

Đỗ Kim Phúc vừa khép lại chuyến đi đáng nhớ tới Tây Ban Nha bằng màn biểu diễn trên sân nhà của CLB Real Sociedad, trong khuôn khổ trận đấu với Espanyol tại LaLiga hôm 10/2.

Ở lần biểu diễn thứ 3 tại LaLiga, VĐV tâng bóng nghệ thuật Việt Nam lựa chọn trang phục áo dài truyền thống, so tài chơi bóng cùng với linh vật của CLB Real Sociedad. Một điểm tình cờ thú vị khi trong cả ba lần biểu diễn tại LaLiga, Đỗ Kim Phúc đều mang đến niềm vui chiến thắng cho các đội chủ nhà.

“La Liga cho biết nhiều câu lạc bộ muốn mời Phúc tới biểu diễn khi thấy mình mang đến những điều may mắn cho các đội chủ nhà. Họ coi mình như linh vật may mắn vậy (cười). Đang có một vài CLB gửi lời mời tới mình nhưng mình muốn tập luyện thêm để có nhiều màn trình diễn hay hơn nữa trước khi trở lại” - Đỗ Kim Phúc cho biết.

Đỗ Kim Phúc mang nét truyền thống Việt Nam ra thế giới

Chuyến đi Tây Ban Nha của Đỗ Kim Phúc đến từ lời mời của chủ tịch LaLiga Javier Tebas. Trong 3 tuần tại đây, đại diện Việt Nam đã biểu diễn tại 3 trận cầu hấp dẫn của giải VĐQG Tây Ban Nha gồm Atletico Madrid vs Villareal (25/1), Barcelona vs Alaves (2/2) và Real Sociedad vs Espanyol (10/2).

VĐV sinh năm 1989 gây ấn tượng cho các khán giả Tây Ban Nha khi kết hợp những nét văn hoá Việt Nam trong bài biểu diễn tâng bóng nghệ thuật của mình. Ở lần biểu diễn cuối cùng trên sân của Real Sociedad, Đỗ Kim Phúc cũng có cơ hội giao lưu với Kubo - người được mệnh danh là Messi Nhật Bản. Chia sẻ về màn giao lưu với Kubo, Đỗ Kim Phúc hé lộ:

“Kubo rất chăm chú xem mình biểu diễn và sau trận còn ký tặng cho mình. Mình cảm thấy thật vui khi được thấy những cầu thủ Châu Á thành công tại Tây Ban Nha”.

Đỗ Kim Phúc mặc áo dài, giao lưu với Kubo

Hình ảnh cực đẹp tại sân thi đấu giải La Liga