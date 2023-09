"Đo" độ chiều con dâu của mẹ chồng nhà hào môn: Hot girl nào cũng có bí quyết riêng

Làm dâu nhà hào môn, lấy chồng thiếu gia… nghe thôi chắc hẳn các cô gái đã thấy áp lực. Thế nhưng những hot girl này lại rất biết cách "làm bạn" với mẹ chồng, không những được chồng mà cả nhà chồng cưng như trứng mỏng. Bí quyết là gì vậy?

Vòng Phối Phối: Bị mẹ chồng "ghét" suốt 7 năm

Vòng Phối Phối (30 tuổi) là mẫu ảnh, huấn luyện viên yoga từng gây ấn tượng vì sở hữu gương mặt xinh như hoa cùng vóc dáng bao người mơ ước. Kết hôn với chồng là doanh nhân, người đẹp được rước về nhà chồng trong ngày trọng đại với dàn siêu xe giá trị hơn 50 tỉ đồng. Đặc biệt, món quà cưới ông xã đại gia tặng cô trong ngày cưới là chiếc xe Audi sang chảnh có giá trị lên tới hơn 10 tỉ đồng khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp.

Vòng Phối Phối và mẹ chồng nhìn nhau "thương mến thương"

Xuất hiện tại Mẹ chồng nàng dâu tập 256, Vòng Phối Phối cùng mẹ chồng chia sẻ những câu chuyện vô cùng bất ngờ.

Mẹ chồng không ngần ngại "bóc phốt" nàng dâu: "Ngày đầu tiên con trai dẫn về ra mắt tôi không ưng, ghét lắm. Con dâu đi ra đi vào chào bác mà tôi cũng không trả lời, ăn mặc thì hở hang, rửa chén thì không biết rửa, tôi nhìn mà ghét thêm. Hai đứa yêu nhau tới 7 năm, cả nhà chịu rồi còn tôi khó quá mãi không ưng. Nhưng giờ ai cũng chịu rồi nên phải cưới thôi".

Khác biệt về văn hóa 2 miền khiến Phối Phối gặp không ít khó khăn và những tình huống khó đỡ trong bữa ăn, giao tiếp họ hàng... Nhưng Vòng Phối Phối vẫn rất cố gắng hòa hợp và nhận về rất nhiều tình cảm của nhà chồng. Dù mẹ chồng có khó ra mặt nhưng trong lòng cũng sớm chấp nhận cô. Sau hơn 2 năm về chung một nhà, tình cảm mẹ chồng - nàng dâu tiến triển càng tốt.

2 mẹ con lên sóng chương trình Mẹ chồng nàng dâu

Dù có nhiều quan điểm khác biệt trong việc chăm con nhưng để mẹ chồng vui, không ít lần Phối Phối thuận theo mẹ trước mặt nhưng khi bà rời đi lại chăm con theo cách của mình. Tiết lộ của cô tại chương trình tưởng chừng là lần đầu mẹ biết, hóa ra mẹ chồng rất tinh ý biết từ lâu nhưng không khó chịu gì với con dâu.

Đến thời điểm hiện tại, Vòng Phối Phối có cuộc sống cực kỳ hạnh phúc bên đại gia đình luôn yêu thương, trân trọng nhau. Đặc biệt, mẹ chồng và mẹ ruột cùng sống chung dưới một mái nhà vẫn luôn hòa hợp, vui vẻ là điều hạnh phúc lớn với người đẹp.

Huyền baby: Được mẹ chồng tặng quà giá trị

Hot girl đời đầu Huyền Baby khiến hội chị em ghen tị khi cô liên tục khoe có một người mẹ chồng tâm lý vô cùng, thường xuyên tặng con dâu váy áo đồ hiệu xa xỉ, còn tặng cả đồ đạc cao cấp, cây cảnh đắt tiền khi Huyền Baby hoàn thiện ngôi biệt thự mới rộng cả trăm mét vuông.

Cô đăng ảnh cảm ơn khi mẹ chồng tặng túi hiệu hàng hiệu giá 115 triệu. Theo những chia sẻ trên trang cá nhân Huyền Baby, 2 mẹ con không ngại dành cho nhau những hành động rất thân mật. Mẹ chồng Huyền Baby cũng trẻ trung xinh đẹp nên chẳng khác nào 2 chị em.

Mẹ chồng Huyền Baby cũng trẻ trung xinh đẹp nên chẳng khác nào 2 chị em.

Được biết nhà chồng Huyền Baby từ lâu đã nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nhà hàng. Cựu hot girl từng cho biết nhà chồng chỉ có 1 yêu cầu với con dâu là phải biết kinh doanh. Mẹ chồng cô cũng rất ủng hộ việc kinh doanh của con dâu, có mặt trong những sự kiện quan trọng để động viên Huyền Baby.

Dù vốn có cuộc sống sang chảnh, không thiếu thốn thứ gì, thế nhưng khi được mẹ chồng tặng quà, Huyền Baby đã rất khéo léo khoe với mọi người bằng một bài đăng trên Instagram. Điều này phần nào thể hiện sự tinh tế của cô nàng. Và chắc hẳn phải là người khéo léo, biết đối nhân xử thế thì hot girl mới được mẹ chồng cưng chiều đến thế.

Vân Navy: Được mẹ và em chồng bí mật tổ chức sinh nhật bất ngờ

Vân Navy là cái tên được yêu thích trong nhiều bộ sitcom như: Nhật ký vàng anh, 5s online… Từ khi lui về ở ẩn sau kết hôn, hot girl Vân Navy khiến nhiều người mê mệt khi chăm chỉ du lịch khắp nơi trên thế giới, khoe được chồng cưng chiều và cuộc sống gia đình êm ấm.

Chẳng những được lòng mẹ mà cả em chồng cũng rất yêu thương cô nàng. Họ thường xuyên có những buổi đi ăn, tụ tập vui vẻ. Hot girl từng chia sẻ, có lần cả mẹ chồng và em chồng bí mật rủ cô đi ăn nhưng hoá ra là để tặng quà và bánh sinh nhật sớm.

Mẹ chồng và em chồng tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Vân Navy

Mẹ và em chồng Vân Navy còn hay nói chuyện tâm sự với nhau như bạn thân. Cô cho biết, người nhà chồng ai cũng thẳng tính nhưng tình cảm. Và vì hiểu tính từng người nên cô cũng hòa nhập dễ hơn, biết cách đối đãi hơn.

Xoài Non: Dùng chính sự vô tư, chân thành để được mẹ chồng cưng

18 tuổi lên xe hoa, ai cũng nghĩ với tuổi đời non trẻ chắc hẳn Xoài Non không tránh được những sai sót khi làm dâu. Thế nhưng nói về khoản chiều con dâu thì mẹ chồng Xoài Non chắc chắn thuộc top đầu. Không chỉ thân thiết, hay trò chuyện với con dâu như con gái mà bà không ngần ngại hứa sẽ cho Xoài Non nhà cửa, tài sản.

Chẳng hạn như trong Tết đầu tiên Xoài Non về làm dâu, bà đã tuyên bố với Xoài Non rằng "bao nhiêu tài sản mẹ sẽ cho con hết". Ngoài ra cô nàng cũng từng tiết lộ rằng nếu mình sinh con trai thì bố chồng cho khách sạn còn sinh con gái thì cho căn nhà.

Xoài Non đã khoe được mẹ chồng cưng chiều, chăm sóc và yêu thương như con đẻ.

2 mẹ con đi du lịch cùng nhau

Trong nhiều vlog của mình, Xoài Non đã khoe được mẹ chồng cưng chiều, chăm sóc và yêu thương như con đẻ. Trong một chương trình truyền hình, Xoài Non từng nói cô cảm thấy may mắn vì được làm con dâu của bố mẹ Xemesis. Cả gia đình nhà chồng đều vui vẻ và đón nhận Xoài Non dù có đôi lúc cô cho biết mình vẫn còn trẻ con, vô tâm.

Cùng sống tại TP.HCM, Xoài Non và Xemesis thường xuyên sang nhà bố mẹ chơi, ăn uống. Mỗi lần như vậy, cô nàng đều được mẹ chồng nấu cho những món mà cô thích. Hay mỗi khi ở xa, không về thăm nhà, mẹ chồng cũng thường chủ động gọi điện cho Xoài Non. Bí quyết của cô nàng là giữ nguyên sự vô tư đúng độ tuổi, truyền năng lượng trẻ trung, sống chân thành, tình cảm nên được mọi người yêu quý.