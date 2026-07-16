DKT International đồng hành cùng chuỗi đào tạo nâng cao năng lực dược sĩ

Đánh dấu hành trình lan tỏa kiến thức chuyên môn, chuỗi đào tạo trực tuyến "Tối ưu tư vấn sức khỏe sinh sản và quản lý nhà thuốc" đã quy tụ 1.000 dược sĩ trên toàn quốc.

Sau hai ngày diễn ra chuỗi đào tạo trực tuyến "Tối ưu tư vấn sức khỏe sinh sản và quản lý nhà thuốc" đã khép lại thành công với sự tham gia của 1.000 dược sĩ trên cả nước. Chương trình do Hội Dược học Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của DKT International, mang đến diễn đàn cập nhật kiến thức chuyên môn và nâng cao năng lực tư vấn thực tiễn cho đội ngũ dược sĩ trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản ngày càng được quan tâm.

Dấu ấn nổi bật của chương trình là 1.000 chứng chỉ CME/CPE được cấp cho các học viên hoàn thành khóa học. Diễn ra trên nền tảng Zoom Webinar với tổng thời lượng 10 giờ (13h-18h mỗi ngày), chương trình tạo điều kiện để dược sĩ trên toàn quốc tiếp cận kiến thức chuyên sâu từ các chuyên gia đầu ngành, đồng thời đáp ứng yêu cầu cập nhật kiến thức y khoa liên tục theo quy định.

ThS.DS Đỗ Văn Dũng - Báo cáo viên của của chuỗi đào tạo (Nguồn: DKT Mekong)

Trong hai ngày đào tạo, các chuyên đề được xây dựng bám sát nhu cầu thực tiễn tại nhà thuốc, kết hợp giữa kiến thức lâm sàng và khả năng ứng dụng trong hoạt động tư vấn.

Với ngày đầu tiên, các học viên được cập nhật những nội dung về quản lý nhà thuốc an toàn, hiệu quả, thiếu máu do thiếu sắt và màng phim tránh thai VCF - một lựa chọn tránh thai không chứa nội tiết, giúp mở rộng giải pháp tư vấn phù hợp với từng nhóm khách hàng.

Tiếp nối chương trình, ngày thứ hai tập trung vào các chuyên đề thuốc tránh thai khẩn cấp, tiền mãn kinh - mãn kinh và cá thể hóa tư vấn tránh thai. Các nội dung không chỉ cập nhật khuyến cáo chuyên môn mới mà còn phân tích nhiều tình huống thực tế, giúp dược sĩ nâng cao kỹ năng đánh giá nhu cầu và lựa chọn giải pháp phù hợp cho từng đối tượng.

Ở chuyên đề về Chính Sách Thuế Mới Với Nhà Thuốc, ThS.DS Đỗ Văn Dũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc hiểu và cập nhật các chính sách thuế trong quá trình kinh doanh trong ngành dược: "Ngành Dược là một ngành kinh tế kỷ thuật, với đối tượng tác động là một loại hàng hóa đặc biệt. Vì vậy, chúng ta phải tuân thủ các chính sách, những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh thuốc. Ngoài các quy chế chuyên môn về Dược, chúng ta cần phải thực hiện nghĩa vụ Thuế trong quá trình kinh doanh"

Trong chuyên đề cá thể hóa tư vấn tránh thai, BS.CK2 Đặng Lê Dung Hạnh chia sẻ: "Những biện pháp tự nhiên, muốn thành công và hiệu quả cần có sự hiểu biết rất rõ ràng và biết cách thực hiện của các bạn nam lẫn nữ nếu như không muốn bị vỡ kế hoạch."

Đồng thời, bác sĩ cũng lưu ý: "Không phải ai cũng sử dụng được biện pháp tránh thai nội tiết. Những người có bệnh lý về gan, thận, tim mạch, huyết học, dược sĩ không nên tư vấn cho họ sử dụng biện pháp này."

Những chia sẻ từ các chuyên gia cho thấy hoạt động tư vấn tại nhà thuốc không chỉ dừng ở việc giới thiệu sản phẩm, mà đòi hỏi dược sĩ phải hiểu rõ tình trạng sức khỏe của từng khách hàng để đưa ra khuyến nghị phù hợp, an toàn và dựa trên bằng chứng khoa học.

Các chuyên đề chuyên sâu, bổ ích được cập nhật cho người tham dự (Nguồn: DKT Mekong)

Thành công của chương trình còn có sự đóng góp của đội ngũ diễn giả là các chuyên gia, bác sĩ và nhà quản lý giàu kinh nghiệm đến từ Hội Dược học Việt Nam, Sở Y tế TP.HCM, Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Sáu chuyên đề chuyên sâu không chỉ cập nhật những tiến bộ mới trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản mà còn tạo diễn đàn trao đổi thiết thực giữa chuyên gia và đội ngũ dược sĩ trên toàn quốc.

Thông qua hệ thống kiến thức được xây dựng bài bản cùng nhiều tình huống thực hành, chương trình góp phần nâng cao năng lực tư vấn về tránh thai hiện đại, chăm sóc sức khỏe sinh sản và quản lý nhà thuốc. Đây cũng là bước tiến trong quá trình chuẩn hóa chất lượng tư vấn tại nhà thuốc, hướng đến nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy thực hành dược dựa trên bằng chứng khoa học.

Chương trình lồng ghép các hoạt động sôi nổi (Nguồn: DKT Mekong)

Khép lại chương trình, Ban Tổ chức gửi lời cảm ơn đến Hội Dược học Việt Nam, DKT International, đội ngũ diễn giả cùng 1.000 dược sĩ đã đồng hành, tạo nên một hành trình đào tạo giàu giá trị chuyên môn. Những kết quả đạt được sẽ là nền tảng để tiếp tục phát triển các chương trình đào tạo chất lượng, góp phần lan tỏa tri thức và nâng cao năng lực thực hành cho đội ngũ dược sĩ Việt Nam.